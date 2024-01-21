Тур: 18. Стадион: Афонсу Энрикеш. Зрители: 19023 Главный судья: Ногейра Мигель
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолСантуш Нуну
18' Желтая карточкаОмурва Джонстон
24' Желтая карточкаСилва Тьягу
65' Undefined phrase: football_event_Силва Тьягу
71' Красная карточкаСантос Хеверттон
2:0
79' ГолСилва Жота
3:0
88' ГолСилва Андре
90'+6
Ход матча
14'
1:0
18'
24'
65'
71'
79'
2:0
88'
3:0
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
70
Мансур
21
Са
Педру
17
Рейш
Жоау
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дида НельсонВратарь
-
6 АлосиоПолузащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ШингаНападающий
-
29 КикашНападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Эштрела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|7
|0.39
|Силва Жота
|6
|0.33
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.33
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.17
|Сантуш Нуну III
|1
|0.06
|Силва Даниэл
|1
|0.06
|Гашпар Бруну
|1
|0.06
|Хэндель Томаш
|1
|0.06
|Да Луз Нелсон
|1
|0.06
|Рибейро Томас
|1
|0.06
|Силва Ману
|1
|0.06
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.06
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|3 (1)
|0.17
|Кикаш
|3
|0.17
|Андре Силва
|2
|0.11
|Тавареш Роналду
|2
|0.11
|Кордейру Леонарду
|2
|0.11
|Фелипе Жан
|1
|0.06
|Перейра Рональд
|1
|0.06
|Н'До Режис
|1
|0.06
|Гаспар Киалонга
|1
|0.06
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|5
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Ману
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Н'До Режис
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Эштрела
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Эштрела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
8
6
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Эштрела
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
22
7
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
9%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
3
14%
2
29%
46-60
6
27%
1
14%
61-75
6
27%
2
29%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
9
64%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
33%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Забито
31
16
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
16%
3
19%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
3
10%
4
25%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
9
29%
29%
5
31%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
5
26%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
5
26%
15
52%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0
Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Эштрела
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
36
46
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
99
513
513
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|30 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|29 - 31
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 38
|18
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:0 Эштрела
Исход игры
Витория Гимарайнш
92.4% (109)
Ничья
4.2% (5)
Эштрела
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
52.59% (61)
Нет
47.41% (55)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
42.4% (50)
1:0 Витория Гимарайнш
30.5% (36)
2:0 Витория Гимарайнш
15.3% (18)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Витория Гимарайнш
2.5% (3)
1:2 Эштрела
2.5% (3)
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