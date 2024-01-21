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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 19023 Главный судья: Ногейра Мигель
Витория Гимарайнш
3:0
Конец матча
Эштрела
0'
1:0
14' Гол
Сантуш Нуну
18' Желтая карточка
Омурва Джонстон
24' Желтая карточка
Силва Тьягу
65' Undefined phrase: football_event_
Силва Тьягу
71' Красная карточка
Сантос Хеверттон
2:0
79' Гол
Силва Жота
3:0
88' Гол
Силва Андре
90'+6

Ход матча

14'
Сантуш Нуну
(Силва Жота)
1:0
18'
 
Омурва Джонстон
24'
Силва Тьягу
 
46'
 
Шинга
Рейш Жоау
65'
Силва Тьягу
 
67'
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
 
67'
Силва Даниэл
Силва Тьягу
 
68'
 
Алосио
Са Педру
68'
 
Андре Силва
Мендеш Педру
71'
 
Сантос Хеверттон
76'
 
Фелипе Жан
Тавареш Роналду
79'
Силва Жота
(Сантуш Нуну III)
2:0
82'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Сантуш Нуну
 
83'
 
Пиньо Родриго
Лео Родригес
88'
Силва Андре
(Силва Жота)
3:0
90'
Феррейра Зе
Силва Жота
 
90'
Буцке Адриан
Силва Андре
 
Прогнозы 118
Витория Гимарайнш 92.4% (109)
X 4.2% (5)
Эштрела 3.4% (4)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
5
Мендеш
Педру
II
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
21
Са
Педру
17
Рейш
Жоау
7
Н'До
Режис
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
Витория Гимарайнш
3-4-3
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 7 0.39
Силва Жота 6 0.33
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.33
Силва Тьягу 3 (2) 0.17
Сантуш Нуну III 1 0.06
Силва Даниэл 1 0.06
Гашпар Бруну 1 0.06
Хэндель Томаш 1 0.06
Да Луз Нелсон 1 0.06
Рибейро Томас 1 0.06
Силва Ману 1 0.06
Сафира Алиссон 1 (1) 0.06
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.17
Кикаш 3 0.17
Андре Силва 2 0.11
Тавареш Роналду 2 0.11
Кордейру Леонарду 2 0.11
Фелипе Жан 1 0.06
Перейра Рональд 1 0.06
Н'До Режис 1 0.06
Гаспар Киалонга 1 0.06
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 5 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Н'До Режис 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Эштрела
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Эштрела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

8
6
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Эштрела
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

22
7
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
9%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
3
14%
2
29%
46-60
6
27%
1
14%
61-75
6
27%
2
29%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
9
64%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
33%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Забито

31
16
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
16%
3
19%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
3
10%
4
25%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
9
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
5
26%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
5
26%
15
52%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0
Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Эштрела

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
3
6
4
6
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
9
9
1.5
5
13
5
13
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 18 13 2 3 30 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
6.
Морейренсе
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
12.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
13.
Портимоненсе
 Заявка 18 5 3 10 18 - 38 18
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Рейш Жоау уходит с поля и его заменяет Шинга
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Силва Тьягу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 18'
      Омурва Джонстон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 14'
      Силва Жота сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Сантуш Нуну III забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Витория Гимарайнш 92.4% (109)
    X 4.2% (5)
    Эштрела 3.4% (4)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 3:0 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:0 Эштрела

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    92.4% (109)
    Ничья
    4.2% (5)
    Эштрела
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.59% (61)
    Нет
    47.41% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    42.4% (50)
    1:0 Витория Гимарайнш
    30.5% (36)
    2:0 Витория Гимарайнш
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Витория Гимарайнш
    2.5% (3)
    1:2 Эштрела
    2.5% (3)
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