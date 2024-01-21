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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Самсунспор
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Самсунспор
1.22
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7.28
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
19
Бонуччи
Леонардо
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
16
Бола
Марк
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
13
Тэт
Флавьен
9
Муандилмаджи
Мариус
Фенербахче
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Самсунспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.85
Шиманьски Себастьян 9 0.45
Тадич Душан 7 (5) 0.35
Кавечи Ирфан 7 0.35
Юндер Дженгиз 5 0.25
Бачуайи Миши 4 (1) 0.2
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.1
Кинг Джошуа 1 0.05
Мюлдюр Мерт 1 0.05
Джику Александер 1 0.05
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.3
Нтчам Оливье 4 (3) 0.2
Хольсе Карло 3 0.15
Ван Дронгелен Рик 2 0.1
Кара Эркан 2 (1) 0.1
Кылынч Эмре 1 0.05
Айдогду Сонер 1 0.05
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.05
Шиндлер Кингсли 1 0.05
Аит Бенассер Юссеф 1 0.05
Димата Ландри 1 0.05
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Явру Зеки 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Бачуайи Миши 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Азиз Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 3 1
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Хольсе Карло 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Озтюрк Алим 1 0
Явру Зеки 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Самсунспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
6
Фенербахче
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

23
12
Фенербахче
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Самсунспор
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

31
9
16 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
7
23%
2
22%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
7
23%
1
11%
61-75
4
13%
3
33%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
15%
4
20%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
4
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
30%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
6
26%
6
43%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

54
23
27 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
10
19%
2
9%
1-15
3
6%
3
13%
16-30
14
26%
3
13%
31-45
7
13%
3
13%
46-60
10
19%
3
13%
61-75
10
19%
9
39%
76-90

Пропущено

19
31
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 17
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
9
29%
29%
16-30
5
26%
5
16%
31-45
5
26%
1
3%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
3
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1

Результаты матчей

Фенербахче
Самсунспор

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
4
4 раза 20%
1
3 раза 15%
5
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
9
1
1.5
4
6
6
4
2.5
1
9
5
5
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
3
7
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
15
5
1.5
6
14
10
10
2.5
2
18
8
12
3.5
1
19
4
16
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Весь список
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