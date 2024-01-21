Тур: 21. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
1:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолКавечи Ирфан
20' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
52' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
1:1
62' ГолКылынч Эмре
84' Желтая карточкаКоджук Окан
90' Желтая карточкаХольсе Карло
90'+8
Ход матча
12'
1:0
52'
62'
1:1
84'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
13
Тэт
Флавьен
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Крунич РадеЗащитник
-
18 ЛинкольнЗащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
53 Berhan Deniz
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фенербахче
Самсунспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.81
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.43
|Кавечи Ирфан
|8
|0.38
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.33
|Юндер Дженгиз
|5
|0.24
|Бачуайи Миши
|4 (1)
|0.19
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.1
|Кинг Джошуа
|1
|0.05
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.05
|Джику Александер
|1
|0.05
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6
|0.29
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.19
|Хольсе Карло
|3
|0.14
|Кылынч Эмре
|2
|0.1
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.1
|Кара Эркан
|2 (1)
|0.1
|Айдогду Сонер
|1
|0.05
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.05
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.05
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.05
|Димата Ландри
|1
|0.05
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Бачуайи Миши
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|3
|1
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Озтюрк Алим
|1
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Самсунспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
7
Фенербахче
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
23
12
Фенербахче
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Самсунспор
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
32
10
17 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
7
22%
0
0%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
7
22%
2
20%
31-45
4
13%
2
20%
46-60
7
22%
2
20%
61-75
4
13%
3
30%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
14%
5
24%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
2
10%
76-90
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
30%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
6
26%
6
43%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
55
24
28 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
11
20%
2
8%
1-15
3
5%
3
13%
16-30
14
25%
3
13%
31-45
7
13%
3
13%
46-60
10
18%
4
17%
61-75
10
18%
9
38%
76-90
Пропущено
20
32
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 17
13 Не пропускали 18
2
10%
6
19%
1-15
2
10%
9
28%
16-30
5
25%
5
16%
31-45
5
25%
1
3%
46-60
3
15%
5
16%
61-75
3
15%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1
Результаты матчей
Фенербахче
Самсунспор
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
92
46
65
19
56
19
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
64
29
46
110
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
156
156
615
1011
219
813
120
417
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|0:0 Заявка
|21
|16
|4
|1
|38 - 11
|52
|3.
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|34 - 23
|35
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 33
|20
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5