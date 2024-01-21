Тур: 18. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Мело Фабио
0'
29' Желтая карточкаГраса Жоау
39' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
43' Желтая карточкаВитория Стивен
69' Желтая карточкаФернандеш Вашку
87' Желтая карточкаНобрега Мигел
0:0
90' Не забитый пенальтиЭрнандес Эктор
90'+8
Ход матча
29'
39'
43'
64'
69'
87'
90'
0:0
33
Круз
Сандру
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Круз СандруЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Са ЭлдерПолузащитник
-
14 ЖокаНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Шавиш
Риу Аве
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 12 побед
17 матчей
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.44
Среднее время на гол
80
202
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.35
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
117
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|9 (3)
|0.5
|Алвес Даниэль
|2
|0.11
|Виктор Пауло
|1
|0.06
|Круз Сандру
|1
|0.06
|Рибейру Рубен
|1
|0.06
|Коррея Жоау
|1
|0.06
|Ланга Бруну
|1
|0.06
|Соуза Бернардо
|1
|0.06
|Пинью Педро
|1
|0.06
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.22
|Коштинья
|2 (2)
|0.11
|Зе Мануэль
|2
|0.11
|Сантос Адерлан
|2
|0.11
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.11
|Жока
|1
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.06
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.06
|Перейра Андре
|1
|0.06
|Нобрега Мигел
|1
|0.06
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|7
|0
|Рибейру Рубен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Коррея Жоау
|4
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Витория Стивен
|3
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Граса Жоау
|6
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Нобрега Мигел
|5
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Боатенг Эммануль II
|4
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Патрик II
|1
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
6
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
4
9
Шавиш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Риу Аве
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
3
50%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
25
14
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
7
28%
3
21%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
5
36%
76-90
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
33%
4
22%
76-90
Пропущено
44
29
25 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
9
20%
5
17%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
8
18%
2
7%
31-45
7
16%
5
17%
46-60
4
9%
4
14%
61-75
8
18%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3
Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2
Риу Аве
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1
Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0
Результаты матчей
Шавиш
Риу Аве
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
135
612
513
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|30 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|28 - 19
|34
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|29 - 31
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 24
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 38
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|4.
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Риу Аве
Исход игры
Шавиш
13.7% (16)
Ничья
49.6% (58)
Риу Аве
36.8% (43)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (51)
1:2 Риу Аве
17.1% (20)
0:1 Риу Аве
14.5% (17)
1:0 Шавиш
7.7% (9)
2:1 Шавиш
5.1% (6)
0:2 Риу Аве
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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