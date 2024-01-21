  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Шавиш
0:0
Конец матча
Риу Аве
0'
29' Желтая карточка
Граса Жоау
39' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
43' Желтая карточка
Витория Стивен
69' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
87' Желтая карточка
Нобрега Мигел
0:0
90' Не забитый пенальти
Эрнандес Эктор
90'+8

Ход матча

29'
 
Граса Жоау
39'
 
Боатенг Эммануль
43'
Витория Стивен
 
64'
Санка Леандру
Алвес Даниэль
 
64'
 
Жока
Граса Жоау
69'
Фернандеш Вашку
 
72'
 
Якубу Абдул-Азиз
Руиз Леонардо
72'
 
Зе Мануэль
Боатенг Эммануль
80'
Соуза Бернардо
Круз Сандру
 
81'
 
Родригеш Гонсалу
Роналдо Фабио
81'
 
Са Элдер
Танлонго Матео
87'
 
Нобрега Мигел
90'
Эрнандес Эктор
0:0
Прогнозы 117
Шавиш 13.7% (16)
X 49.6% (58)
Риу Аве 36.8% (43)
Все прогнозы
1
Ногейра
Хуго
33
Круз
Сандру
19
Витория
Стивен
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
28
Нвакали
Келечи
13
Фернандеш
Вашку
80
Гуззу
Рафаэл
23
Эрнандес
Эктор
II
99
Алвес
Даниэль
20
Рибейру
Рубен
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
42
Панталон
Ренато
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
77
Роналдо
Фабио
9
Руиз
Леонардо
22
Боатенг
Эммануль
II
Шавиш
3-4-3
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Шавиш
Риу Аве

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 12 побед

17 матчей

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ЛП2
3:0
ЛП2
2:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
К
2:0
КЛ
0:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.44

Среднее время на гол

80
202

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.35
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
117

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.5
Алвес Даниэль 2 0.11
Виктор Пауло 1 0.06
Круз Сандру 1 0.06
Рибейру Рубен 1 0.06
Коррея Жоау 1 0.06
Ланга Бруну 1 0.06
Соуза Бернардо 1 0.06
Пинью Педро 1 0.06
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 4 0.22
Коштинья 2 (2) 0.11
Зе Мануэль 2 0.11
Сантос Адерлан 2 0.11
Руиз Леонардо 2 (1) 0.11
Жока 1 0.06
Роналдо Фабио 1 0.06
Родригеш Гонсалу 1 0.06
Перейра Андре 1 0.06
Нобрега Мигел 1 0.06
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Коррея Жоау 4 0
Родригеш Бруну 4 0
Витория Стивен 3 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Морену Жоау 1 1
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Фернандеш Вашку 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Граса Жоау 6 0
Панталон Ренато 5 0
Нобрега Мигел 5 0
Идрисси Амин 4 0
Боатенг Эммануль II 4 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Luis Freire 2 0
Патрик II 1 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Шавиш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

4
9
Шавиш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Риу Аве
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
3
50%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

25
14
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
7
28%
3
21%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
5
36%
76-90

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
33%
4
22%
76-90

Пропущено

44
29
25 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
9
20%
5
17%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
8
18%
2
7%
31-45
7
16%
5
17%
46-60
4
9%
4
14%
61-75
8
18%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3
Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2
Риу Аве
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1
Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0

Результаты матчей

Шавиш
Риу Аве

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 18 13 2 3 30 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 18 10 4 4 28 - 19 34
6.
Морейренсе
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
12.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 18 4 7 7 18 - 24 19
14.
Портимоненсе
 Заявка 18 5 3 10 18 - 38 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 0:0 Заявка 9 1 6 2 8 - 10 9
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Витория Стивен получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Боатенг Эммануль II получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Граса Жоау получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Шавиш 13.7% (16)
    X 49.6% (58)
    Риу Аве 36.8% (43)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шавиш 0:0 Риу Аве онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Риу Аве

    Исход игры
    Шавиш
    13.7% (16)
    Ничья
    49.6% (58)
    Риу Аве
    36.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    1:2 Риу Аве
    17.1% (20)
    0:1 Риу Аве
    14.5% (17)
    1:0 Шавиш
    7.7% (9)
    2:1 Шавиш
    5.1% (6)
    0:2 Риу Аве
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный