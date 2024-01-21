Тур: 18. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Мальейру Элдер
0:0
Первый тайм: 41'
0'
33
Формига
Игор
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
42
Эндрю
35
Силва
Фелипе
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
10 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
-
78 МироНападающий
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Портимоненсе
Жил Висенте
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.13
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
79
86
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|5 (3)
|0.28
|Варела Хелио
|4
|0.22
|Каррильо Рони
|3
|0.17
|Релвас Филипе
|2
|0.11
|Энрике Педро VI
|2
|0.11
|Джаспер Силвестер
|1
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.06
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.28
|Депу
|3
|0.17
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.17
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.11
|Коррея Фелиш
|2
|0.11
|Мурило Коста
|2 (2)
|0.11
|Перейра Габриэл
|2
|0.11
|Роко Батурина
|2
|0.11
|Шаброль Тиджани
|2
|0.11
|Мигель Монтейру
|1
|0.06
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.06
|Рубен Мигель
|1
|0.06
|Уилсон Роан
|1
|0.06
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|7
|0
|Карлинос
|6
|0
|Алемао
|6
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Гуга
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Варела Хелио
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Нонока
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Перейра Габриэл
|5
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Гбане Мори
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
7
Портимоненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
8
19
Портимоненсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Жил Висенте
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
4
57%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
18%
4
19%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
4
36%
4
19%
76-90
Пропущено
22
12
5 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
32%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
9
41%
6
50%
76-90
Забито
21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
19%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
29%
7
25%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
5
24%
4
14%
76-90
Пропущено
33
30
11 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
15%
1
3%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
8
24%
8
27%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
12
36%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0
Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Жил Висенте
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
413
611
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|30 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|12.
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 36
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|14.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|15.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|27 - 31
|17
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Портимоненсе
46.6% (55)
Ничья
43.2% (51)
Жил Висенте
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
18.1% (21)
Меньше
81.9% (95)
Обе команды забьют
Да
59.48% (69)
Нет
40.52% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (48)
1:0 Портимоненсе
34.7% (41)
2:1 Портимоненсе
9.3% (11)
1:2 Жил Висенте
5.9% (7)
0:1 Жил Висенте
2.5% (3)
2:0 Портимоненсе
1.7% (2)
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