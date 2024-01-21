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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Портимоненсе
0:2
Конец матча
Жил Висенте
0'
0:1
42' Гол
Мурило Коста
58' Желтая карточка
Гбане Мори
69' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
0:2
81' Гол
Коррея Фелиш
86' Желтая карточка
Варела Хелио
90' Желтая карточка
Карлинос
90'+8

Ход матча

42'
0:1
Мурило Коста
(Домингес Максим)
55'
Перейра Илдеберту
Каррильо Рони
 
55'
Кассама Мидана
Денер Клементе
 
58'
 
Гбане Мори
65'
 
Бута Леонарду
Боас Кико Вилас
68'
Кампос Луан
Кассама Мидана
 
69'
Перейра Илдеберту
 
81'
0:2
Коррея Фелиш
(Фудзимото Канья)
85'
 
Алипур Али
Коррея Фелиш
86'
Варела Хелио
 
89'
Зиньо
Варела Хелио
 
89'
Гуга
Формига Игор
 
90'
 
Шаброль Тиджани
Фудзимото Канья
90'
 
Кастильо Хесус
Домингес Максим
90'
Карлинос
 
Прогнозы 118
Портимоненсе 46.6% (55)
X 43.2% (51)
Жил Висенте 10.2% (12)
Все прогнозы
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
76
Алкобиа
рафаэль
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
13
Денер
Клементе
25
Нонока
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
35
Силва
Фелипе
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
24
Гбане
Мори
10
Фудзимото
Канья
76
Нету
Мартим
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
Портимоненсе
4-2-3-1
Жил Висенте
4-1-3-2

История личных встреч

Портимоненсе
Жил Висенте

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:0
К
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:2
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

79
86

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 5 (3) 0.28
Варела Хелио 4 0.22
Каррильо Рони 3 0.17
Релвас Филипе 2 0.11
Энрике Педро VI 2 0.11
Джаспер Силвестер 1 0.06
Денер Клементе 1 0.06
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.28
Коррея Фелиш 3 0.17
Мурило Коста 3 (2) 0.17
Депу 3 0.17
Тиба Педру 3 (1) 0.17
Фудзимото Канья 2 (1) 0.11
Перейра Габриэл 2 0.11
Роко Батурина 2 0.11
Шаброль Тиджани 2 0.11
Мигель Монтейру 1 0.06
Фильо Жозе Карлос 1 0.06
Рубен Мигель 1 0.06
Уилсон Роан 1 0.06
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 7 0
Денер Клементе 7 0
Алемао 6 0
Энрике Педро VI 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Гуга 4 0
Релвас Филипе 4 0
Варела Хелио 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Нонока 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Перейра Габриэл 5 0
Домингес Максим 5 0
Гбане Мори 5 0
Нету Мартим 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
7
Портимоненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Жил Висенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

8
19
Портимоненсе
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Жил Висенте
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
5
56%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
6
33%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
18%
4
19%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
4
36%
4
19%
76-90

Пропущено

22
12
5 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
32%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
9
41%
6
50%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
29%
8
27%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
6
20%
61-75
5
24%
5
17%
76-90

Пропущено

35
30
12 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
5
14%
1
3%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
8
23%
8
27%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
13
37%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0
Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Жил Висенте

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
7
11
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 18 13 2 3 30 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
12.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
13.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
14.
Портимоненсе
 Заявка 18 5 3 10 18 - 38 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 0:0 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 0:0 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 0:0 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Домингес Максим сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Мурило Коста левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Портимоненсе 46.6% (55)
    X 43.2% (51)
    Жил Висенте 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Портимоненсе 0:2 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Жил Висенте

    Исход игры
    Портимоненсе
    46.6% (55)
    Ничья
    43.2% (51)
    Жил Висенте
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.1% (21)
    Меньше
    81.9% (95)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (48)
    1:0 Портимоненсе
    34.7% (41)
    2:1 Портимоненсе
    9.3% (11)
    1:2 Жил Висенте
    5.9% (7)
    0:1 Жил Висенте
    2.5% (3)
    2:0 Портимоненсе
    1.7% (2)
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