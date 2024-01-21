Тур: 21. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
6' Желтая карточкаМ'баката Салем
1:0
8' ПенальтиМанай Рей
2:0
15' ПенальтиМанай Рей
19' Желтая карточкаКвет Роман
Ход матча
8'
1:0
15'
2:0
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
14
Камара
Самба
19
Квет
Роман
58
Эрдал
Зия
17
Башсан
Эмрах
77
Бэрроу
Моду
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Нападающий
-
77 Бэрроу МодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
76 Кайя ЭренНападающий
-
-
-
73 Yusuf Kefkir
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Сивасспор
Газиантеп
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|10 (3)
|0.48
|Сайс Самуэль
|5
|0.24
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.1
|Родригес Жерсон
|2
|0.1
|Койта Бенгали-Фоде
|2 (1)
|0.1
|Квет Роман
|1
|0.05
|Османпаша Джанер
|1
|0.05
|Бэрроу Моду
|1
|0.05
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.05
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|7
|0.33
|Кызылдаг Арда
|3
|0.14
|Маркович Лазар
|2
|0.1
|Максим Александру
|2 (2)
|0.1
|Градель Макс-Ален
|1
|0.05
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.05
|Соялп Фуркан
|1
|0.05
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|Евтович Марко
|1
|0.05
|Айети Альбиан
|1
|0.05
|Риаскос Брайан
|1
|0.05
|Озчичек Огюн
|1
|0.05
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Манай Рей
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Квет Роман
|3
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Озчичек Огюн
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Кызылдаг Арда
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
4
Сивасспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
12
9
Сивасспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Газиантеп
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
33%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
2
10%
5
33%
76-90
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
7
30%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
2
9%
7
30%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Пропущено
32
29
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
2
6%
6
21%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
11
34%
3
10%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
7
24%
61-75
5
16%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Газиантеп
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Сивасспор
Газиантеп
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 30%
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
18
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
47
46
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
128
515
812
416
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|2:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 31
|28
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|15.
|0:2 Заявка
|21
|6
|3
|12
|22 - 32
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|2:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|18.
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|4.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5