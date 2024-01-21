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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Сивасспор
2:0
Первый тайм: 20'
Газиантеп
0'
6' Желтая карточка
М'баката Салем
1:0
8' Пенальти
Манай Рей
2:0
15' Пенальти
Манай Рей
19' Желтая карточка
Квет Роман

Ход матча

6'
 
М'баката Салем
8'
Манай Рей
1:0
15'
Пармак Абдулкадир
Эрдал Зия
 
15'
Манай Рей
2:0
19'
Квет Роман
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Газиантеп
1.98
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Все Коэффициенты
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
44
Пуггурас
Ахиллеас
19
Квет
Роман
58
Эрдал
Зия
17
Башсан
Эмрах
9
Манай
Рей
77
Бэрроу
Моду
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
18
Сореску
Деян
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Сивасспор
4-3-3
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Газиантеп

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
К
3:0
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 10 (3) 0.48
Сайс Самуэль 5 0.24
Нжи Клинтон Муа 2 0.1
Родригес Жерсон 2 0.1
Койта Бенгали-Фоде 2 (1) 0.1
Квет Роман 1 0.05
Османпаша Джанер 1 0.05
Бэрроу Моду 1 0.05
Аппиндангойе Аарон 1 0.05
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 7 0.33
Кызылдаг Арда 3 0.14
Маркович Лазар 2 0.1
Максим Александру 2 (2) 0.1
Градель Макс-Ален 1 0.05
Эскихеллач Мустафа 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Н'Кулу Николя 1 0.05
Евтович Марко 1 0.05
Айети Альбиан 1 0.05
Риаскос Брайан 1 0.05
Озчичек Огюн 1 0.05

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Манай Рей 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Квет Роман 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Маркович Лазар 4 0
Максим Александру 2 1
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Озчичек Огюн 3 0
Евтович Марко 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Кызылдаг Арда 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Хасеф Науфель 1 0
М'баката Салем 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
4
Сивасспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

12
9
Сивасспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Газиантеп
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
33%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
7
30%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
2
9%
7
30%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
35%
4
17%
76-90

Пропущено

32
29
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
2
6%
6
21%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
11
34%
3
10%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
7
24%
61-75
5
16%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Газиантеп
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Сивасспор
Газиантеп

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 30%
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
4
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
4
6
3
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
8
12
4
16
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Сивасспор
 2:0 Заявка 21 7 7 7 26 - 31 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
15.
Газиантеп
 0:2 Заявка 21 6 3 12 22 - 32 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Сивасспор
 2:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
17.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
18.
Газиантеп
 0:2 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 2:0 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 0:2 Заявка 11 3 1 7 11 - 17 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Сивасспор
Ничья
Газиантеп
1.98
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