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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Сивасспор
2:2
Конец матча
Газиантеп
0'
6' Желтая карточка
М'баката Салем
1:0
8' Пенальти
Манай Рей
2:0
15' Пенальти
Манай Рей
18' Желтая карточка
Квет Роман
2:1
29' Гол
Драгус Денис
37' Желтая карточка
Манай Рей
2:2
41' Гол
Джилободжи Папи
44' Желтая карточка
Евтович Марко
48' Желтая карточка
Драгус Денис
64' Желтая карточка
Кападжак Бурак
69' Желтая карточка
Максим Александру
81' Вторая желтая карточка
Максим Александру
90'+9
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
44
Пуггурас
Ахиллеас
19
Квет
Роман
58
Эрдал
Зия
17
Башсан
Эмрах
9
Манай
Рей
77
Бэрроу
Моду
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
18
Сореску
Деян
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Сивасспор
4-3-3
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Газиантеп

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
К
3:0
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 10 (3) 0.48
Сайс Самуэль 5 0.24
Нжи Клинтон Муа 2 0.1
Родригес Жерсон 2 0.1
Койта Бенгали-Фоде 2 (1) 0.1
Квет Роман 1 0.05
Османпаша Джанер 1 0.05
Бэрроу Моду 1 0.05
Аппиндангойе Аарон 1 0.05
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 8 0.38
Кызылдаг Арда 3 0.14
Маркович Лазар 2 0.1
Максим Александру 2 (2) 0.1
Градель Макс-Ален 1 0.05
Эскихеллач Мустафа 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Озчичек Огюн 1 0.05
Н'Кулу Николя 1 0.05
Евтович Марко 1 0.05
Джилободжи Папи 1 0.05
Айети Альбиан 1 0.05
Риаскос Брайан 1 0.05

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Манай Рей 5 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Максим Александру 3 2
Градель Макс-Ален 4 0
Маркович Лазар 4 0
Драгус Денис 4 0
Евтович Марко 3 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Озчичек Огюн 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Кызылдаг Арда 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Хасеф Науфель 1 0
М'баката Салем 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
6
Сивасспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

12
9
Сивасспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Газиантеп
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

22
15

Голы по времени матча

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
5
45%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
6
38%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Забито

25
25
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
9
36%
2
8%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
8
32%
4
16%
76-90

Пропущено

34
31
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
2
6%
8
26%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
12
35%
3
10%
31-45
4
12%
2
6%
46-60
7
21%
7
23%
61-75
5
15%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Газиантеп
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Сивасспор
Газиантеп

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 29%
0:3
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
9
12
4
17
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 21 18 2 1 58 - 16 56
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 21 7 9 5 25 - 20 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 0:1 Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 0:0 Заявка 21 4 8 9 19 - 32 20
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 11 28
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 0:0 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 0:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 9 12
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Антальяспор
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 12 12
7.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 0:1 Заявка 11 1 1 9 9 - 21 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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