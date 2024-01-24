Тур: 22. Стадион: Эрьяман.
2:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолГюнерен Али Каан
28' Желтая карточкаКициу Стелиос
2:0
61' ГолМакеда Федерико
80' Желтая карточкаДурсун Салих
82' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
86' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
90'+5
Ход матча
24'
1:0
28'
61'
2:0
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
54
Дурсун
Салих
99
Теклич
Тонио
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Кайя ДогуканВратарь
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
98 Тугьян АхметЗащитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.23
|Соу Али
|3
|0.14
|Педринью V
|3
|0.14
|Сепас Реналдо
|3
|0.14
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.14
|Баич Риад
|3
|0.14
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.09
|Македа Федерико
|2
|0.09
|Родригес Гарри
|1
|0.05
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.05
|Улудаг Алпер
|1
|0.05
|Радакович Урош
|1
|0.05
|Муякич Нихад
|1
|0.05
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.18
|Роден Маркус
|4
|0.18
|Эйссерик Валентин
|2
|0.09
|Келес Джан
|2
|0.09
|Мендеш Райан
|2
|0.09
|Дурсун Сердар
|2
|0.09
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|Дурсун Салих
|1
|0.05
|Чеккерини Федерико
|1
|0.05
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|Мерджан Левент
|0
|0
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Фатих Карагюмрюк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
11
14
Анкарагюджю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Фатих Карагюмрюк
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
4
36%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
6
35%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
30
23
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
3
10%
2
9%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
4
13%
8
35%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
9
30%
0
0%
61-75
4
13%
7
30%
76-90
Пропущено
25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
12%
3
12%
1-15
7
28%
4
15%
16-30
2
8%
6
23%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
4
16%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Результаты матчей
Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
8 раз 36%
0:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
48
56
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
139
715
616
418
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5