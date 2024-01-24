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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Анкарагюджю
2:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
1:0
24' Гол
Гюнерен Али Каан
28' Желтая карточка
Кициу Стелиос
2:0
61' Гол
Македа Федерико
80' Желтая карточка
Дурсун Салих
82' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
86' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
90'+5

Ход матча

24'
Гюнерен Али Каан
1:0
28'
Кициу Стелиос
 
39'
Джигерджи Толга
Бекироглу Эфкан
 
46'
 
Дурсун Сердар
Ласанья Кевин
61'
Македа Федерико
2:0
66'
 
Роден Маркус
Паолетти Флавио
66'
 
Келес Джан
Теклич Тонио
69'
Чанкая Атакан
Кициу Стелиос
 
70'
Баич Риад
Македа Федерико
 
80'
 
Дурсун Салих
82'
 
Эйссерик Валентин
85'
Четин Мерт
Ганоушек Матей
 
85'
Хадзийованнис Анастасиос
Сепас Реналдо
 
85'
 
Сангаре Назим
Мерджан Левент
86'
 
Бертолаччи Андреа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
32
Македа
Федерико
31
Сиригу
Сальваторе
3
Весели
Фредерик
54
Дурсун
Салих
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
91
Бертолаччи
Андреа
99
Теклич
Тонио
9
Эйссерик
Валентин
97
Паолетти
Флавио
15
Ласанья
Кевин
10
Ялчын
Гювен
Анкарагюджю
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.23
Соу Али 3 0.14
Педринью V 3 0.14
Сепас Реналдо 3 0.14
Джигерджи Толга 3 (1) 0.14
Баич Риад 3 0.14
Моруцан Олимпиу 2 0.09
Македа Федерико 2 0.09
Родригес Гарри 1 0.05
Гюнерен Али Каан 1 0.05
Улудаг Алпер 1 0.05
Радакович Урош 1 0.05
Муякич Нихад 1 0.05
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.18
Роден Маркус 4 0.18
Эйссерик Валентин 2 0.09
Келес Джан 2 0.09
Мендеш Райан 2 0.09
Дурсун Сердар 2 0.09
Ласанья Кевин 1 0.05
Стураро Стефано 1 0.05
Дурсун Салих 1 0.05
Чеккерини Федерико 1 0.05
Сангаре Назим 1 0.05
Мерджан Левент 0 0
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 5 1
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Стураро Стефано 3 0
Дурсун Салих 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Келес Джан 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Фатих Карагюмрюк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

11
14
Анкарагюджю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Фатих Карагюмрюк
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
4
36%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
6
35%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Забито

30
23
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
3
10%
2
9%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
4
13%
8
35%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
9
30%
0
0%
61-75
4
13%
7
30%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
12%
3
12%
1-15
7
28%
4
15%
16-30
2
8%
6
23%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
4
16%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
8 раз 36%
0:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
1
10
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
13
9
7
15
1.5
6
16
4
18
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
12.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
13.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
14.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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