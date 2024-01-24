Тур: 22. Стадион: Газиантеп.
0'
1:0
31' Гол в свои воротаМерт Метехан
1:1
42' ГолМорено Марлос
45' Желтая карточкаОзчичек Огюн
86' Желтая карточкаЭскихеллач Мустафа
89' Желтая карточкаЭрташ Денис
90' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
90'+8
Ход матча
31'
1:0
42'
1:1
45'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
26
Мирза
Кихан
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Газиантеп
Коньяспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
61
99
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|8
|0.36
|Кызылдаг Арда
|3
|0.14
|Маркович Лазар
|2
|0.09
|Максим Александру
|2 (2)
|0.09
|Градель Макс-Ален
|1
|0.05
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.05
|Соялп Фуркан
|1
|0.05
|Озчичек Огюн
|1
|0.05
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|Евтович Марко
|1
|0.05
|Джилободжи Папи
|1
|0.05
|Айети Альбиан
|1
|0.05
|Риаскос Брайан
|1
|0.05
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.36
|Хауберт Гильерме
|3
|0.14
|Морено Марлос
|2
|0.09
|Мурич Роберт
|2
|0.09
|Андреасен Лука
|2
|0.09
|Огюз Ахмет
|1
|0.05
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.05
|Чикылдэу Александру
|1
|0.05
|Язгылы Угурджан
|1
|0.05
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Максим Александру
|3
|2
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Озчичек Огюн
|4
|0
|Евтович Марко
|3
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Кызылдаг Арда
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|5
|1
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Эрташ Денис
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
11
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
10
9
Газиантеп
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Коньяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
6
38%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
5
20%
7
29%
29%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
4
16%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
33
31
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
8
24%
4
13%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
7
21%
6
19%
61-75
9
27%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Газиантеп
Коньяспор
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 36%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 27%
0:3
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
913
418
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5