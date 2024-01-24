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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Мерт Метехан
1:1
42' Гол
Морено Марлос
45' Желтая карточка
Озчичек Огюн
86' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа
89' Желтая карточка
Эрташ Денис
90' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
90'+8

Ход матча

31'
Мерт Метехан
1:0
42'
1:1
Морено Марлос
(Огюз Ахмет)
45'
Озчичек Огюн
 
61'
Сореску Деян
Мирза Кихан
 
61'
Каракаш Илькер
Соялп Фуркан
 
62'
 
Андреасен Лука
Мурич Роберт
62'
 
Малли Юнус
Чикалеши Сокол
62'
 
Демиртапа Кархаман
Огюз Ахмет
72'
 
Юлгюн Огулджан
Морено Марлос
77'
М'баката Салем
Мораис Жуниор
 
86'
Эскихеллач Мустафа
 
89'
 
Эрташ Денис
90'
 
Юлгюн Огулджан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
26
Мирза
Кихан
50
Маркович
Лазар
1
Эрташ
Денис
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
7
Мурич
Роберт
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Газиантеп
5-3-2
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Коньяспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
0:3
К
1:1
С
0:1
С
4:1
С
3:2
С
0:0
К
2:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

61
99

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 8 0.36
Кызылдаг Арда 3 0.14
Маркович Лазар 2 0.09
Максим Александру 2 (2) 0.09
Градель Макс-Ален 1 0.05
Эскихеллач Мустафа 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Озчичек Огюн 1 0.05
Н'Кулу Николя 1 0.05
Евтович Марко 1 0.05
Джилободжи Папи 1 0.05
Айети Альбиан 1 0.05
Риаскос Брайан 1 0.05
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.36
Хауберт Гильерме 3 0.14
Морено Марлос 2 0.09
Мурич Роберт 2 0.09
Андреасен Лука 2 0.09
Огюз Ахмет 1 0.05
Н'Зонзи Стивен 1 0.05
Чикылдэу Александру 1 0.05
Язгылы Угурджан 1 0.05
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Максим Александру 3 2
Градель Макс-Ален 4 0
Маркович Лазар 4 0
Драгус Денис 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Озчичек Огюн 4 0
Евтович Марко 3 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Кызылдаг Арда 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Хасеф Науфель 1 0
М'баката Салем 1 0
Станковски Лука 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 5 1
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Н'Зонзи Стивен 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Эрташ Денис 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
11
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

10
9
Газиантеп
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Коньяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
6
38%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
5
20%
7
29%
29%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
4
16%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

33
31
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
8
24%
4
13%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
7
21%
6
19%
61-75
9
27%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Газиантеп
Коньяспор

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 27%
0:3
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
1
11
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
9
13
1.5
4
18
2
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
12.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
13.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
14.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Озчичек Огюн получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Огюз Ахмет сделал результативную передачу.
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    • 42'
      Г О О О О Л - Морено Марлос бьет в цель!
    • 31'
      Эскихеллач Мустафа сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Metehan Mert уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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