Тур: 22. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:0
Второй тайм: 75'
0'
12' Желтая карточкаЮксек Исмаил
20' Желтая карточкаОстерволде Джейден
25' Желтая карточкаБа Уссейну
45' Желтая карточкаФигейредо Жоау
45' Вторая желтая карточкаФигейредо Жоау
Ход матча
12'
25'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.57 Победа «Фенербахче»
-
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 ЛинкольнЗащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
25 матчей
36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.71
Среднее время на гол
61
126
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.27
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.6
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|7 (2)
|0.32
|Фигейредо Жоау
|4
|0.18
|Опоку Джером
|3
|0.14
|Пелкас Димитрис
|3
|0.14
|Абейд Мехди
|2
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.05
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|Гюрлер Сердар
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Кени Филипп
|1
|0.05
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.77
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.41
|Кавечи Ирфан
|8
|0.36
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|5
|0.23
|Бачуайи Миши
|4 (1)
|0.18
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.09
|Кинг Джошуа
|1
|0.05
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.05
|Джику Александер
|1
|0.05
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|5
|2
|Ба Уссейну
|6
|1
|Опоку Джером
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Илкхан Эмирхан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|4
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Бачуайи Миши
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Фенербахче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
5
0
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фенербахче
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
30
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Фенербахче
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
32
5 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
3
33%
7
22%
1-15
1
11%
3
9%
16-30
1
11%
7
22%
31-45
2
22%
4
13%
46-60
1
11%
7
22%
61-75
1
11%
4
13%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
26
55
14 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 15
8 Не забивали 2
7
27%
11
20%
1-15
3
12%
3
5%
16-30
4
15%
14
25%
31-45
6
23%
7
13%
46-60
5
19%
10
18%
61-75
1
4%
10
18%
76-90
Пропущено
25
20
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
5
20%
2
10%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
6
24%
5
25%
31-45
4
16%
5
25%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
4
16%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
55
92
46
65
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
91
38
64
110
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
192
813
156
516
1011
120
813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|22
|17
|4
|1
|58 - 17
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|2:1 Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 25
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|1:2 Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|2:1 Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|8.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|1:2 Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 5
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|1:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|2:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 4