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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:1
Конец матча
Фенербахче
0'
12' Желтая карточка
Юксек Исмаил
20' Желтая карточка
Остерволде Джейден
25' Желтая карточка
Ба Уссейну
45' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
45' Вторая желтая карточка
Фигейредо Жоау
77' Желтая карточка
Эргюн Онур
77' Желтая карточка
Бачуайи Миши
77' Желтая карточка
Дюбуа Лео
84' Желтая карточка
Лима Лукас
90' Желтая карточка
Кени Филипп
90' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90' Вторая желтая карточка
Кени Филипп
0:1
90' Пенальти
Бачуайи Миши
90' Желтая карточка
Мор Эмре
90'+8

Ход матча

12'
 
Юксек Исмаил
20'
 
Остерволде Джейден
25'
Ба Уссейну
 
33'
Илкхан Эмирхан
Шахинер Омер Али
 
45'
Фигейредо Жоау
 
45'
Фигейредо Жоау
 
58'
 
Бачуайи Миши
Юксек Исмаил
58'
 
Юндер Дженгиз
Кавечи Ирфан
60'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 
77'
Эргюн Онур
 
77'
 
Бачуайи Миши
77'
Дюбуа Лео
 
84'
Лима Лукас
 
86'
 
Мор Эмре
Тадич Душан
90'
Кени Филипп
 
90'
Тюрюдж Дениз
 
90'
Кени Филипп
 
90'
0:1
Бачуайи Миши
90'
 
Мор Эмре

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 9 Жёлтые карточки 4
  • 2 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
42
Шахинер
Омер
Али
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
33
Крунич
Раде
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Фенербахче

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

25 матчей

36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
4:0
К
2:0
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
К
1:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:3
К
2:2
К
2:2
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.27

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.6
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 7 (2) 0.32
Фигейредо Жоау 4 0.18
Опоку Джером 3 0.14
Пелкас Димитрис 3 0.14
Абейд Мехди 2 0.09
Тюрюдж Дениз 1 0.05
Дюбуа Лео 1 0.05
Гюрлер Сердар 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Кени Филипп 1 0.05
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.77
Шиманьски Себастьян 9 0.41
Кавечи Ирфан 8 0.36
Тадич Душан 7 (5) 0.32
Юндер Дженгиз 5 0.23
Бачуайи Миши 5 (2) 0.23
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.09
Кинг Джошуа 1 0.05
Мюлдюр Мерт 1 0.05
Джику Александер 1 0.05
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 5 2
Ба Уссейну 6 1
Опоку Джером 5 1
Тюрюдж Дениз 6 0
Пелкас Димитрис 5 0
Дюбуа Лео 3 0
Лима Лукас 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Илкхан Эмирхан 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Эргюн Онур 1 0
Карзев Эден 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 4 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Остерволде Джейден 4 0
Бачуайи Миши 3 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Фенербахче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
0
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фенербахче
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
30
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Фенербахче
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

11
30

Голы по времени матча

Забито

17
24
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
7
29%
29%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

9
32
5 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
3
33%
7
22%
1-15
1
11%
3
9%
16-30
1
11%
7
22%
31-45
2
22%
4
13%
46-60
1
11%
7
22%
61-75
1
11%
4
13%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

26
56
14 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 2
7
27%
11
20%
1-15
3
12%
3
5%
16-30
4
15%
14
25%
31-45
6
23%
7
13%
46-60
5
19%
10
18%
61-75
1
4%
11
20%
76-90

Пропущено

26
20
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
5
19%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
6
23%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
5
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Фенербахче

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
4
4 раза 18%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
9
2
4
7
2.5
6
5
1
10
3.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
15
7
5
17
2.5
10
12
1
21
3.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
6.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
8.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
9.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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