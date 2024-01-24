Тур: 22. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЮксек Исмаил
20' Желтая карточкаОстерволде Джейден
25' Желтая карточкаБа Уссейну
45' Желтая карточкаФигейредо Жоау
45' Вторая желтая карточкаФигейредо Жоау
77' Желтая карточкаЭргюн Онур
77' Желтая карточкаБачуайи Миши
77' Желтая карточкаДюбуа Лео
84' Желтая карточкаЛима Лукас
90' Желтая карточкаКени Филипп
90' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
90' Вторая желтая карточкаКени Филипп
0:1
90' ПенальтиБачуайи Миши
90' Желтая карточкаМор Эмре
90'+8
Ход матча
12'
25'
45'
45'
77'
77'
77'
84'
86'
90'
90'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 9
-
1 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
9 Жёлтые карточки 4
-
2 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 ЛинкольнЗащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
25 матчей
36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.71
Среднее время на гол
61
126
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.27
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.6
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|7 (2)
|0.32
|Фигейредо Жоау
|4
|0.18
|Опоку Джером
|3
|0.14
|Пелкас Димитрис
|3
|0.14
|Абейд Мехди
|2
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.05
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|Гюрлер Сердар
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Кени Филипп
|1
|0.05
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.77
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.41
|Кавечи Ирфан
|8
|0.36
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|5
|0.23
|Бачуайи Миши
|5 (2)
|0.23
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.09
|Кинг Джошуа
|1
|0.05
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.05
|Джику Александер
|1
|0.05
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|5
|2
|Ба Уссейну
|6
|1
|Опоку Джером
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Лима Лукас
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Илкхан Эмирхан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|4
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Фенербахче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
5
0
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фенербахче
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
30
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Фенербахче
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
17
24
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
7
29%
29%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
9
32
5 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
3
33%
7
22%
1-15
1
11%
3
9%
16-30
1
11%
7
22%
31-45
2
22%
4
13%
46-60
1
11%
7
22%
61-75
1
11%
4
13%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
26
56
14 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 2
7
27%
11
20%
1-15
3
12%
3
5%
16-30
4
15%
14
25%
31-45
6
23%
7
13%
46-60
5
19%
10
18%
61-75
1
4%
11
20%
76-90
Пропущено
26
20
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
5
19%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
6
23%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
5
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
4
4 раза 18%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
56
92
47
65
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
38
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
202
814
157
517
1012
121
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 4