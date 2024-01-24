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Тур: 22. Стадион: .
Антальяспор
2:1
Второй тайм: 76'
Сивасспор
0'
0:1
13' Гол
Койта Бенгали-Фоде
25' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
1:1
28' Пенальти
Букса Адам
2:1
45' Гол
Шарич Дарио

Ход матча

13'
0:1
Койта Бенгали-Фоде
(Аппиндангойе Аарон)
25'
 
Пуггурас Ахиллеас
28'
Букса Адам
1:1
45'
Шарич Дарио
(Бютюки Зюмер)
2:1
46'
 
Бэрроу Моду
Койта Бенгали-Фоде
64'
 
Кесгин Керем
Башсан Эмрах
64'
 
Кападжак Бурак
Пармак Абдулкадир

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Сивасспор
5.10
8.60
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Все Коэффициенты
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
10
Ларссон
Сэм
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
4
Аппиндангойе
Аарон
3
Чифтчи
Угюр
69
Мехмет
Албайрак
44
Пуггурас
Ахиллеас
5
Пармак
Абдулкадир
55
Койта
Бенгали-Фоде
9
Манай
Рей
17
Башсан
Эмрах
Антальяспор
4-1-4-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Антальяспор
Сивасспор

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

31 матч

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
2:4
К
0:1
С
0:0
С
1:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
1:4
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.47

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.29
1.26

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 10 (2) 0.45
Джехезкель Сагив 6 0.27
Шарич Дарио 3 0.14
Ешильюрт Эрдоган 2 0.09
Ларссон Сэм 2 0.09
Вурал Гюрай 1 0.05
Ван де Стрек Сандер 1 0.05
Сари Вейсел 1 0.05
Ассомбалонга Бритт 1 0.05
Озтюрк Бахадыр 1 0.05
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 10 (3) 0.45
Сайс Самуэль 5 0.23
Койта Бенгали-Фоде 3 (1) 0.14
Нжи Клинтон Муа 2 0.09
Родригес Жерсон 2 0.09
Квет Роман 1 0.05
Аппиндангойе Аарон 1 0.05
Османпаша Джанер 1 0.05
Бэрроу Моду 1 0.05
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 1
Сари Вейсел 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Лейте Элтон 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Манай Рей 5 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
3
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сивасспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

12
10
Антальяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
27%
4
29%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
6
43%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
38%
7
33%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
13%
5
45%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

26
25
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
19%
9
36%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
6
23%
2
8%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
4
15%
8
32%
76-90

Пропущено

21
34
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
3
14%
2
6%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
7
33%
12
35%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1

Результаты матчей

Антальяспор
Сивасспор

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
4
7
2
8
2.5
3
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
7
14
1.5
6
15
3
18
2.5
4
17
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 22 17 4 1 58 - 17 55
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Антальяспор
 2:1 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
6.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 22 7 7 8 26 - 25 28
11.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Сивасспор
 1:2 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Антальяспор
 2:1 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
8.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 1:2 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 11 9 2 0 24 - 5 29
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 1:2 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 2:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Бютюки Зюмер сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Шарич Дарио бьет в цель!
  • 28'
    Г О О О О Л - Букса Адам из команды Антальяспор забивает с точки!
  • 25'
    Пуггурас Ахиллеас получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Аппиндангойе Аарон сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Койта Бенгали-Фоде бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Сивасспор.
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Антальяспор
Ничья
Сивасспор
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