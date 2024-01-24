Тур: 22. Стадион: Анталья Арена.
2:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолКойта Бенгали-Фоде
25' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
1:1
28' ПенальтиБукса Адам
2:1
45' ГолШарич Дарио
84' Желтая карточкаОзтюрк Бахадыр
86' Желтая карточкаСафури Рамиз
90'+5
Ход матча
13'
28'
1:1
45'
2:1
84'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
99
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
17
Башсан
Эмрах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
28 Мехмед МекерПолузащитник
-
76 Кайя ЭренНападающий
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
77 Бэрроу МодуНападающий
-
73 Кефкир Юсуф
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Сивасспор
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
31 матч
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.47
Среднее время на гол
80
61
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.29
1.26
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
69
71
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|10 (2)
|0.45
|Джехезкель Сагив
|6
|0.27
|Шарич Дарио
|3
|0.14
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.09
|Ларссон Сэм
|2
|0.09
|Вурал Гюрай
|1
|0.05
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.05
|Сари Вейсел
|1
|0.05
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.05
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.05
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|10 (3)
|0.45
|Сайс Самуэль
|5
|0.23
|Койта Бенгали-Фоде
|3 (1)
|0.14
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.09
|Родригес Жерсон
|2
|0.09
|Квет Роман
|1
|0.05
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.05
|Османпаша Джанер
|1
|0.05
|Бэрроу Моду
|1
|0.05
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сари Вейсел
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Манай Рей
|5
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
4
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
12
10
Антальяспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Сивасспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
3
23%
5
33%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
6
40%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
22%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
33%
8
35%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
22%
2
9%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
13%
5
45%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
5
18%
10
38%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
4
14%
8
31%
76-90
Пропущено
22
36
13 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
4
18%
2
6%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
7
32%
13
36%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
3
14%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1
Результаты матчей
Антальяспор
Сивасспор
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
82
48
28
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
93
46
48
28
39
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
814
616
319
418
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 4