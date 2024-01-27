Тур: 22. Стадион: Альберто Бралья.
0'
1:0
15' ГолБаттистелла Томас
2:0
23' ГолFabio Abiuso
37' Желтая карточкаРиччо Алессандро
3:0
47' ГолПонси Фабио
58' Желтая карточкаОсорио Йордан
61' Желтая карточкаБаттистелла Томас
90'+5
Ход матча
15'
23'
2:0
37'
47'
3:0
58'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 551
-
42 Владение мячом, % 58
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Roko Vukusic
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Модена
Парма
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.14
|Стриццоло Лука
|3
|0.14
|Fabio Abiuso
|3
|0.14
|Фальчинелли Диего
|2
|0.09
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.09
|Палумбо Антонио
|2 (1)
|0.09
|Баттистелла Томас
|2
|0.09
|Заро Джованни
|2
|0.09
|Edoardo Duca
|2
|0.09
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.09
|Понси Фабио
|1
|0.05
|Бонфанти Николас
|1
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|9 (2)
|0.41
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.32
|Бернабе Адриан
|5
|0.23
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.14
|Партипило Антони
|3
|0.14
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.14
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.09
|Эстевес Науэль
|2
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.09
|Эрнани Азеведо
|1
|0.05
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Fabio Abiuso
|3
|1
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Понси Фабио
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Баттистелла Томас
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Риччо Алессандро
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
4
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Парма
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
9
18
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Парма
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
5
36%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
5
36%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
5
28%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
33%
5
28%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Забито
26
39
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
6
23%
8
21%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
5
13%
31-45
8
31%
9
23%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
3
11%
6
26%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
9
33%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0
Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1
Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0
Результаты матчей
Модена
Парма
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Модена
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
74
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
38
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
715
157
121
517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|1:0
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|0:2
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|0:1
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|21
|5
|12
|4
|23 - 23
|27
|11.
|1:0
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|21
|6
|8
|7
|23 - 24
|26
|13.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|14.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|15.
|0:1
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|2:0
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|24 - 37
|20
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:2
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|2:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8