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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Модена
3:0
Конец матча
Парма
0'
1:0
15' Гол
Баттистелла Томас
2:0
23' Гол
Fabio Abiuso
37' Желтая карточка
Риччо Алессандро
3:0
47' Гол
Понси Фабио
58' Желтая карточка
Осорио Йордан
61' Желтая карточка
Баттистелла Томас
90'+5

Ход матча

15'
Баттистелла Томас
(Джерли Фабио)
1:0
23'
Fabio Abiuso
(Понси Фабио)
2:0
37'
Риччо Алессандро
 
46'
 
Эрнани Азеведо
Зом Симон
46'
 
Партипило Антони
Михэйлэ Валентин
47'
Понси Фабио
(Баттистелла Томас)
3:0
56'
 
Чолак Антонио-Мирко
Бонни Анж-Йоан
56'
 
Бенедычак Адриан
Ман Деннис
57'
Стриццоло Лука
Глиоцци Этторе
 
58'
 
Осорио Йордан
61'
Баттистелла Томас
 
68'
 
Камара Дрисса
Осорио Йордан
70'
Kleis Bozhanaj
Палумбо Антонио
 
70'
Маньино Лука
Fabio Abiuso
 
70'
Коттали Маттео
Коррадо Никколо
 
90'
Монделе Лукас
Джерли Фабио
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 551
  • 42 Владение мячом, % 58
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
3
Понси
Фабио
23
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
9
Глиоцци
Этторе
90
Fabio
Abiuso
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
4
Болог
Ботонд
77
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Модена
3-5-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Модена
Парма

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
ЛП
3:1
ЛП
0:0
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.14
Стриццоло Лука 3 0.14
Fabio Abiuso 3 0.14
Фальчинелли Диего 2 0.09
Тремолада Лука 2 (1) 0.09
Палумбо Антонио 2 (1) 0.09
Баттистелла Томас 2 0.09
Заро Джованни 2 0.09
Edoardo Duca 2 0.09
Kleis Bozhanaj 2 0.09
Понси Фабио 1 0.05
Бонфанти Николас 1 0.05
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 9 (2) 0.41
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.32
Бернабе Адриан 5 0.23
Шарпантье Габриэль 3 0.14
Партипило Антони 3 0.14
Чолак Антонио-Мирко 3 0.14
Бонни Анж-Йоан 2 0.09
Эстевес Науэль 2 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.09
Эрнани Азеведо 1 0.05
Сиприен Вилан 1 0.05
Чиркати Алессандро 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Pergreffi 5 0
Fabio Abiuso 3 1
Палумбо Антонио 4 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Коттали Маттео 4 0
Понси Фабио 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Баттистелла Томас 3 0
Edoardo Duca 3 0
Секулин Андреа 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Риччо Алессандро 2 0
Кристиан Каус 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Чичисола Леандро 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Партипило Антони 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
4
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Парма
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

9
18
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Парма
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
5
36%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
5
36%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
5
28%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
33%
5
28%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Забито

26
39
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
6
23%
8
21%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
5
13%
31-45
8
31%
9
23%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
19%
8
21%
76-90

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
3
11%
6
26%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
9
33%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0
Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1
Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0

Результаты матчей

Модена
Парма

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Модена
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
7
15
1.5
15
7
1
21
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 1:0 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 0:2 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 0:1 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Бари
 21 5 12 4 23 - 23 27
11.
Козенца
 1:0 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
13.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
14.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
15.
Зюйдтироль
 0:1 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 2:0 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:2 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 1:0 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
10.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 19 - 14 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 0:1 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 2:0 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 0:1 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 1:0 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 0:2 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 0:1 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:1 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 1:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
17.
Асколи
 2:0 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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