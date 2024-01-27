Тур: 22. Стадион: Лино Турина.
5:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолМартелла Бруно
28' Желтая карточкаМартелла Бруно
51' Желтая карточкаДжорджио Галли
63' Желтая карточкаFederico Bergonzi
2:0
66' ГолФеличи Маттиа
67' Желтая карточкаФеличи Маттиа
3:0
70' ГолБутич Карло
3:1
79' ГолБузо Николо
4:1
86' ГолБутич Карло
5:1
90' ГолMattia Tonetto
90'+7
Ход матча
10'
28'
51'
66'
2:0
67'
70'
3:0
79'
86'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
427 Количество передач 460
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
История личных встреч
ФералпиСало
Лекко
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
225
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.18
|Компаньон Маттиа
|4
|0.18
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.14
|Феличи Маттиа
|2
|0.09
|Davide Balestrero
|2
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.09
|Курфалидис Христос
|2
|0.09
|Mattia Tonetto
|2
|0.09
|Мартелла Бруно
|1
|0.05
|Federico Bergonzi
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|6
|0.27
|Новакович Андрия
|5
|0.23
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.14
|Ионице Артур
|3
|0.14
|Alessandro Caporale
|1
|0.05
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.05
|Крочата Джованни
|1
|0.05
|Серсанти Алессандро
|1
|0.05
|Эусепи Умберто
|1
|0.05
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.05
|Mattia Tordini
|1
|0.05
|Лемменс Матс
|1
|0.05
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|7
|0
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Фьордилино Лука
|5
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|9
|0
|Серсанти Алессандро
|8
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Лепоре Франко
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Гульелмотти Давиде
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Джорджио Галли
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лекко
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
8
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Лекко
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
7
6
ФералпиСало
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Лекко
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
2
9%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
24%
6
26%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
6
32%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Забито
25
25
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
5
20%
1
4%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
6
24%
6
24%
76-90
Пропущено
37
42
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
14%
4
10%
1-15
5
14%
5
12%
16-30
7
19%
3
7%
31-45
7
19%
11
26%
46-60
4
11%
9
21%
61-75
9
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2
Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Результаты матчей
ФералпиСало
Лекко
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
47
46
38
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
29
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
148
616
814
418
319
121
121
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8