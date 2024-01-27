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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ФералпиСало
5:1
Конец матча
Лекко
0'
1:0
10' Гол
Мартелла Бруно
28' Желтая карточка
Мартелла Бруно
51' Желтая карточка
Джорджио Галли
63' Желтая карточка
Federico Bergonzi
2:0
66' Гол
Феличи Маттиа
67' Желтая карточка
Феличи Маттиа
3:0
70' Гол
Бутич Карло
3:1
79' Гол
Бузо Николо
4:1
86' Гол
Бутич Карло
5:1
90' Гол
Mattia Tonetto
90'+7
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
11
Дубицкас
Эдгарас
9
Бутич
Карло
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
96
Джорджио
Галли
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
ФералпиСало
3-5-2
Лекко
4-3-3

История личных встреч

ФералпиСало
Лекко

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СC
0:0
СC
0:0
СC
1:0
СC
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
225

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.18
Компаньон Маттиа 4 0.18
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.14
Феличи Маттиа 2 0.09
Davide Balestrero 2 0.09
Зеннаро Маттиа 2 0.09
Курфалидис Христос 2 0.09
Mattia Tonetto 2 0.09
Мартелла Бруно 1 0.05
Federico Bergonzi 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 6 0.27
Новакович Андрия 5 0.23
Лепоре Франко 3 (2) 0.14
Ионице Артур 3 0.14
Alessandro Caporale 1 0.05
Ди Стефано Лоренцо 1 0.05
Крочата Джованни 1 0.05
Серсанти Алессандро 1 0.05
Эусепи Умберто 1 0.05
Бьянкони Алессандро 1 0.05
Mattia Tordini 1 0.05
Лемменс Матс 1 0.05
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 7 0
Феличи Маттиа 5 1
Фьордилино Лука 5 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Бутич Карло 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ди Мольфетта Давиде 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 9 0
Серсанти Алессандро 8 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Лепоре Франко 3 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Гульелмотти Давиде 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Джорджио Галли 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лекко
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
8
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Лекко
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

7
6
ФералпиСало
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Лекко
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
2
9%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
24%
6
26%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
6
32%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
5
20%
1
4%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
6
24%
6
24%
76-90

Пропущено

37
42
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
14%
4
10%
1-15
5
14%
5
12%
16-30
7
19%
3
7%
31-45
7
19%
11
26%
46-60
4
11%
9
21%
61-75
9
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2
Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2

Результаты матчей

ФералпиСало
Лекко

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
4
6
3
8
2.5
2
8
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
4
8
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
8
14
4
18
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Реджана
 22 6 10 6 27 - 28 28
11.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Бари
 22 5 12 5 23 - 25 27
13.
Пиза
 22 6 8 8 25 - 27 26
14.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 22 5 5 12 25 - 37 20
19.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
20.
Специя
 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
10.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Бьянко Алессандро 11
Читтаделла Бранка Симоне 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Ди Мольфетта Давиде сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч ФералпиСало 5:1 Лекко онлайн

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