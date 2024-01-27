Тур: 22. Стадион: Марко Друсо.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
36' Желтая карточкаВентури Майкл
44' Желтая карточкаФлоренци Альдо
0:0
51' Не забитый пенальтиФорте Франческо
60' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
0:1
78' ГолФработта Джанлука
Ход матча
36'
44'
51'
0:0
60'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
21
Тайт
Фабиан
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зюйдтироль
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.55
|Одогву Рафаэль
|4
|0.18
|Silvio Merkaj
|3
|0.14
|Emanuele Pecorino
|3
|0.14
|Тайт Фабиан
|1
|0.05
|Киерво Риккардо
|1
|0.05
|Раути Никола
|1
|0.05
|Мазиелло Андреа
|1
|0.05
|Винетот Кевин
|1
|0.05
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|8 (2)
|0.36
|Вока Идриз
|3
|0.14
|Маццокки Симоне
|3
|0.14
|Маррас Мануэль
|2
|0.09
|Форте Франческо
|2
|0.09
|Вентури Майкл
|2
|0.09
|Фработта Джанлука
|1
|0.05
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Ариоли Алессандро
|1
|0.05
|Massimo Zilli
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прашелик Матеуш
|8
|1
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Вентури Майкл
|9
|0
|Флоренци Альдо
|7
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Микай Алессандро
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Фработта Джанлука
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
1
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Козенца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
9
15
Зюйдтироль
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Козенца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
14
4
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
50%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
7
37%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
3
16%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
27
23
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
2
7%
5
22%
1-15
2
7%
7
30%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
10
37%
5
22%
76-90
Пропущено
30
24
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
5
17%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
5
17%
6
25%
61-75
7
23%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0
Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Козенца
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
46
56
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
37
38
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
138
714
615
417
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|1:0
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|0:2
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|0:1
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|21
|5
|12
|4
|23 - 23
|27
|11.
|1:0
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|21
|6
|8
|7
|23 - 24
|26
|13.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|14.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|15.
|0:1
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|2:0
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|24 - 37
|20
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:2
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|2:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8