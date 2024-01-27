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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Конец матча
Козенца
0'
36' Желтая карточка
Вентури Майкл
44' Желтая карточка
Флоренци Альдо
0:0
51' Не забитый пенальти
Форте Франческо
60' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
0:1
78' Гол
Фработта Джанлука
90'+7

Ход матча

36'
 
Вентури Майкл
44'
 
Флоренци Альдо
51'
0:0
Форте Франческо
60'
 
Прашелик Матеуш
71'
 
Вока Идриз
Флоренци Альдо
74'
Simone Davi
Раути Никола
 
77'
 
Valerio Crespi
Форте Франческо
78'
0:1
Фработта Джанлука
(Дзуккон Федерико)
79'
Винетот Кевин
Raphael Kofler
 
79'
Чиско Андреа
Каньяно Андреа
 
79'
Одогву Рафаэль
Emanuele Pecorino
 
85'
Куртич Ясмин
Silvio Merkaj
 
90'
 
Кало Джакомо
Прашелик Матеуш

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 315 Количество передач 421
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
4
Арригони
Томмазо
33
Silvio
Merkaj
3
Каньяно
Андреа
23
Раути
Никола
9
Emanuele
Pecorino
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
34
Флоренци
Альдо
30
Маццокки
Симоне
10
Форте
Франческо
Зюйдтироль
3-5-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCППО
2:0
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.55
Одогву Рафаэль 4 0.18
Silvio Merkaj 3 0.14
Emanuele Pecorino 3 0.14
Тайт Фабиан 1 0.05
Киерво Риккардо 1 0.05
Раути Никола 1 0.05
Мазиелло Андреа 1 0.05
Винетот Кевин 1 0.05
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 8 (2) 0.36
Вока Идриз 3 0.14
Маццокки Симоне 3 0.14
Маррас Мануэль 2 0.09
Форте Франческо 2 0.09
Вентури Майкл 2 0.09
Фработта Джанлука 1 0.05
Канотто Луиджи 1 0.05
Ариоли Алессандро 1 0.05
Massimo Zilli 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 7 0
Казираги Даниэль 5 0
Simone Davi 5 0
Петерс Дауда 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Emanuele Pecorino 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Раути Никола 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 8 1
Д'Орацио Томмазо 9 0
Вентури Майкл 9 0
Флоренци Альдо 7 0
Кало Джакомо 3 1
Тутино Дженнаро 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Микай Алессандро 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Мерони Андреа 1 0
Фработта Джанлука 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
1
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Козенца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

9
15
Зюйдтироль
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Козенца
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
55% (12)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

14
5
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
3
60%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
7
37%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
3
16%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

27
24
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
2
7%
5
21%
1-15
2
7%
7
29%
29%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
10
37%
6
25%
76-90

Пропущено

31
24
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
5
16%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
5
16%
6
25%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
8
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0
Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Козенца

Точный счет

0:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
7
15
1.5
6
16
4
18
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Реджана
 2:0 22 6 10 6 27 - 28 28
11.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Бари
 0:2 22 5 12 5 23 - 25 27
13.
Пиза
 2:3 22 6 8 8 25 - 27 26
14.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 4:1 22 5 5 12 24 - 37 20
19.
Лекко
 1:4 22 5 5 12 25 - 41 20
20.
Специя
 3:2 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 0:2 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 2:0 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 4:1 11 3 3 5 15 - 16 12
18.
Пиза
 2:3 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 1:4 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 3:2 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 2:3 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 2:0 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
10.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 0:2 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Специя
 3:2 12 3 3 6 14 - 26 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 1:4 12 2 4 6 12 - 22 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 4:1 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Бьянко Алессандро 11
Читтаделла Бранка Симоне 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
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    • 36'
      Вентури Майкл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 0:1 Козенца онлайн

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