Тур: 22. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
23' ГолФьямоцци Риккардо
39' Желтая карточкаАнтист Жанис
40' Желтая карточкаБьянко Алессандро
61' Желтая карточкаБенали Ахмед
0:2
84' ГолБьянко Алессандро
89' Желтая карточкаНасти Марко
Ход матча
23'
39'
61'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
78 Bryan Blanco
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бари
Реджана
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|7 (2)
|0.32
|Насти Марко
|4
|0.18
|Куцупиас Илиас
|2
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.09
|Дьяв Давиде
|2
|0.09
|Викари Франческо
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.05
|Дорваль Мехди
|1
|0.05
|Ismail Achik
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.05
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.05
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
|Alessandro Marcandalli
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|7
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Бари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
5
3
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
6
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
5
23%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
5
50%
7
32%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
33%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
3
13%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
5
21%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
22
40
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
4
18%
9
23%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
2
9%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
5
23%
5
13%
61-75
9
41%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0
Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0
Результаты матчей
Бари
Реджана
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Бари
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
38
55
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
615
714
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|2:0
|22
|6
|10
|6
|27 - 28
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|0:2
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|13.
|2:3
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|14.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|4:1
|22
|5
|5
|12
|24 - 37
|20
|19.
|1:4
|22
|5
|5
|12
|25 - 41
|20
|20.
|3:2
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|0:2
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|2:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|4:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|18.
|2:3
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|1:4
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|3:2
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|2:3
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|0:2
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|3:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|1:4
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|4:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8