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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Бари
0:2
Конец матча
Реджана
0'
0:1
23' Гол
Фьямоцци Риккардо
39' Желтая карточка
Антист Жанис
40' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
61' Желтая карточка
Бенали Ахмед
0:2
83' Гол
Бьянко Алессандро
89' Желтая карточка
Насти Марко
90'+7

Ход матча

23'
0:1
Фьямоцци Риккардо
(Пьераньоло Эдоардо)
39'
 
Антист Жанис
40'
 
Бьянко Алессандро
59'
 
Либутти Лоренцо
Пьераньоло Эдоардо
61'
Бенали Ахмед
 
63'
Насти Марко
Пушкаш Георге
 
63'
Менез Жереми
Майта Маттиа
 
67'
 
Muhamed Varela Djamanca
Гондо Седрик
68'
 
Нарди Филиппо
Фьямоцци Риккардо
81'
Ismail Achik
Эджума Малком
 
83'
0:2
Бьянко Алессандро
89'
Насти Марко
 
90'
Лулич Карло
Каллон Яя
 
90'
 
Шиминьски Пшемыслав
Мелегони Филиппо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 438 Количество передач 365
  • 55 Владение мячом, % 45
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
5
Матино
Эммануэле
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
24
Эджума
Малком
91
Каллон
Яя
47
Пушкаш
Георге
20
Сибилли
Джузеппе
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
33
Чрнигой
Домен
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Бари
4-3-3
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Бари
Реджана

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 7 (2) 0.32
Насти Марко 4 0.18
Куцупиас Илиас 2 0.09
Ди Чезаре Валерио 2 0.09
Дьяв Давиде 2 0.09
Викари Франческо 1 0.05
Риччи Джакомо 1 0.05
Дорваль Мехди 1 0.05
Ismail Achik 1 0.05
Эджума Малком 1 0.05
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.05
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.05
Мелегони Филиппо 1 0.05
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Alessandro Marcandalli 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 10 1
Насти Марко 8 0
Сибилли Джузеппе 6 0
Бенали Ахмед 5 0
Риччи Джакомо 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

5
3
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
6
Бари
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
5
23%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
7
32%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
33%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
25%
4
27%
76-90

Пропущено

24
40
9 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
17%
9
23%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
5
21%
5
13%
61-75
10
42%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0
Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0

Результаты матчей

Бари
Реджана

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Бари
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
5
6
16
1.5
8
14
2
20
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Реджана
 22 6 10 6 27 - 28 28
11.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Бари
 22 5 12 5 23 - 25 27
13.
Пиза
 22 6 8 8 25 - 27 26
14.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 22 5 5 12 25 - 37 20
19.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
20.
Специя
 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
10.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Бьянко Алессандро 11
Читтаделла Бранка Симоне 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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