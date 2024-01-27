Тур: 22. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
23' ГолФьямоцци Риккардо
39' Желтая карточкаАнтист Жанис
40' Желтая карточкаБьянко Алессандро
61' Желтая карточкаБенали Ахмед
0:2
83' ГолБьянко Алессандро
89' Желтая карточкаНасти Марко
90'+7
Ход матча
23'
39'
61'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
438 Количество передач 365
-
55 Владение мячом, % 45
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
78 Bryan Blanco
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бари
Реджана
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|7 (2)
|0.32
|Насти Марко
|4
|0.18
|Куцупиас Илиас
|2
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.09
|Дьяв Давиде
|2
|0.09
|Викари Франческо
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.05
|Дорваль Мехди
|1
|0.05
|Ismail Achik
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.05
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.05
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
|Alessandro Marcandalli
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
5
3
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
6
Бари
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
5
23%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
7
32%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
33%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
25%
4
27%
76-90
Пропущено
24
40
9 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
17%
9
23%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
5
21%
5
13%
61-75
10
42%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0
Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3
Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0
Результаты матчей
Бари
Реджана
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Бари
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
65
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
175
616
814
220
220
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8