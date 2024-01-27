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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Комо
0:2
Конец матча
Асколи
0'
8' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
33' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
34' Желтая карточка
Джоване Самуэль
45' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
60' Красная карточка
Одентал Кас
62' Желтая карточка
Вальцания Лука
76' Желтая карточка
Стренг Джеремайя
0:1
82' Гол
Мендеш Педру
0:2
89' Гол в свои ворота
Кассандро Томмазо
90'+6
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
16
Вяйсянен
Саули
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
13
Селия
Раффаэле
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
Комо
4-3-1-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Комо
Асколи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
3:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:4

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.86
1.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
57

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.41
Габриеллони Алессандро 5 0.23
Верди Симоне 4 (3) 0.18
Иоанну Николас 3 0.14
Да Кунья Лукас 3 0.14
Барба Федерико 2 0.09
Одентал Кас 2 0.09
Абильдгор Оливер 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Черри Альберто 1 0.05
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.45
Родригес Пабло 2 0.09
Несторовски Илья 2 0.09
Манцари Джакомо 1 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.05
Боттегин Эрик 1 0.05
Беллучи Джузеппе 1 0.05
Кваранта Данило 1 0.05
Калигара Фабрицио 1 0.05
Патрицио Масини 1 0.05
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Беллемо Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 9 2
Фаласко Никола 6 1
Ди Таккио Франческо 6 0
Джоване Самуэль 6 0
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Кваранта Данило 3 1
Боттегин Эрик 4 0
Несторовски Илья 4 0
Родригес Пабло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Мендеш Педру 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вальцания Лука 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0

Результаты матчей

Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Асколи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
9
Комо
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Асколи
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
32%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

32
22
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
6
19%
4
18%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
6
19%
5
23%
31-45
8
25%
4
18%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
7
22%
5
23%
76-90

Пропущено

24
27
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
7
29%
29%
2
7%
61-75
3
13%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2
Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0
Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0

Результаты матчей

Комо
Асколи

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Комо
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
15
7
9
13
1.5
6
16
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Реджана
 2:0 22 6 10 6 27 - 28 28
11.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Бари
 0:2 22 5 12 5 23 - 25 27
13.
Пиза
 2:3 22 6 8 8 25 - 27 26
14.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 4:1 22 5 5 12 24 - 37 20
19.
Лекко
 1:4 22 5 5 12 25 - 41 20
20.
Специя
 3:2 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 0:2 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 2:0 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 4:1 11 3 3 5 15 - 16 12
18.
Пиза
 2:3 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 1:4 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 3:2 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 2:3 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 2:0 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
10.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 0:2 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Специя
 3:2 12 3 3 6 14 - 26 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 1:4 12 2 4 6 12 - 22 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 4:1 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Бьянко Алессандро 11
Читтаделла Бранка Симоне 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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    • 53'
      Кутроне Патрик уходит с поля. Нсаме Жан-Пьер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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