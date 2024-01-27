Тур: 22. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
8' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
33' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
34' Желтая карточкаДжоване Самуэль
45' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
60' Красная карточкаОдентал Кас
62' Желтая карточкаВальцания Лука
76' Желтая карточкаСтренг Джеремайя
0:1
82' ГолМендеш Педру
0:2
89' Гол в свои воротаКассандро Томмазо
90'+6
Ход матча
33'
34'
60'
62'
76'
82'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 327
-
53 Владение мячом, % 47
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Комо
Асколи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.25
Среднее время на гол
270
72
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.86
1.57
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
57
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.41
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.23
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.18
|Иоанну Николас
|3
|0.14
|Да Кунья Лукас
|3
|0.14
|Барба Федерико
|2
|0.09
|Одентал Кас
|2
|0.09
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.05
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.45
|Родригес Пабло
|2
|0.09
|Несторовски Илья
|2
|0.09
|Манцари Джакомо
|1
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.05
|Кваранта Данило
|1
|0.05
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Патрицио Масини
|1
|0.05
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|9
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вальцания Лука
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Результаты матчей
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Асколи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
9
Комо
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Асколи
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
17
Голы по времени матча
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
32%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
32
22
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
6
19%
4
18%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
6
19%
5
23%
31-45
8
25%
4
18%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
7
22%
5
23%
76-90
Пропущено
24
27
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
7
29%
29%
2
7%
61-75
3
13%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2
Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0
Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0
Результаты матчей
Комо
Асколи
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Комо
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
65
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
38
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
157
913
616
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|2:0
|22
|6
|10
|6
|27 - 28
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|0:2
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|13.
|2:3
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|14.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|4:1
|22
|5
|5
|12
|24 - 37
|20
|19.
|1:4
|22
|5
|5
|12
|25 - 41
|20
|20.
|3:2
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|0:2
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|2:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|4:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|18.
|2:3
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|1:4
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|3:2
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|2:3
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|0:2
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|3:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|1:4
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|4:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8