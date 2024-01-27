Тур: 22. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
15' Желтая карточкаRachid Kouda
0:1
20' ГолRachid Kouda
1:1
33' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
1:2
36' ГолВерде Даниэле
1:3
45' ПенальтиВерде Даниэле
47' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
57' Желтая карточкаНиколас Андраде
2:3
76' ГолБонфанти Николас
80' Желтая карточкаКараччоло Антонио
82' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
Ход матча
15'
20'
0:1
33'
36'
45'
1:3
47'
57'
76'
2:3
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
17
Млакар
Ян
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Rachid KoudaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Пиза
Специя
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.22
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
115
73
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.32
|Млакар Ян
|2
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.09
|Бонфанти Николас
|2
|0.09
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.05
|Велозу Мигель
|1
|0.05
|Калабрези Артуро
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Эштевеш Томаш
|1
|0.05
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Морео Стефано
|1
|0.05
|Марин Мариус
|1
|0.05
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Канестрелли Симоне
|1
|0.05
|Alesandro Arena
|1
|0.05
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4 (2)
|0.18
|Моро Лука
|3
|0.14
|Rachid Kouda
|2
|0.09
|Реца Аркадиуш
|2
|0.09
|Эспозито Франческо
|2
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Христов Петко
|1
|0.05
|Антонуччи Мирко
|1
|0.05
|Гелашвили Ива
|1
|0.05
|Бертола Николо
|1
|0.05
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|8
|1
|Канестрелли Симоне
|7
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Николас Андраде
|5
|0
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Пьетра Никколо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
8
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Специя
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
3
Пиза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Специя
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
12
23
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
42%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
42%
6
26%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
80%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
31
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
6
26%
3
10%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
2
9%
8
26%
46-60
2
9%
6
19%
61-75
8
35%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0
Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1
Результаты матчей
Пиза
Специя
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пиза
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
47
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
1011
615
516
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|2:0
|22
|6
|10
|6
|27 - 28
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|0:2
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|13.
|2:3
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|14.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|4:1
|22
|5
|5
|12
|24 - 37
|20
|19.
|1:4
|22
|5
|5
|12
|25 - 41
|20
|20.
|3:2
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|0:2
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|2:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|4:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|18.
|2:3
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|1:4
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|3:2
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|2:3
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|0:2
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|3:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|1:4
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|4:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8