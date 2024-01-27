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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Пиза
2:3
Второй тайм: 88'
Специя
0'
15' Желтая карточка
Rachid Kouda
0:1
20' Гол
Rachid Kouda
1:1
33' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
1:2
36' Гол
Верде Даниэле
1:3
45' Пенальти
Верде Даниэле
47' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
57' Желтая карточка
Николас Андраде
2:3
76' Гол
Бонфанти Николас
80' Желтая карточка
Караччоло Антонио
82' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
87' Желтая карточка

Ход матча

15'
 
Rachid Kouda
20'
0:1
Rachid Kouda
(Виньяли Лука)
33'
Торрегросса Эрнесто
1:1
36'
1:2
Верде Даниэле
(Фальчинелли Диего)
45'
1:3
Верде Даниэле
46'
Трамони Лисандру
Велозу Мигель
 
47'
Эштевеш Томаш
 
56'
 
Ягелло Филип
Виньяли Лука
57'
Николас Андраде
 
62'
 
Пьетра Никколо
Rachid Kouda
63'
Валоти Матиа
Млакар Ян
 
63'
Бонфанти Николас
Торрегросса Эрнесто
 
76'
Бонфанти Николас
2:3
77'
 
Эспозито Франческо
Верде Даниэле
78'
 
Моро Лука
Фальчинелли Диего
78'
Туре Идрисса
Эштевеш Томаш
 
78'
Мазуччи Гаэтано
Alesandro Arena
 
80'
Караччоло Антонио
 
82'
Канестрелли Симоне
 
87'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Специя
2.20
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
28
Alesandro
Arena
77
Д'Аллесандро
Марко
17
Млакар
Ян
10
Торрегросса
Эрнесто
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
14
Виньяли
Лука
99
Верде
Даниэле
16
Фальчинелли
Диего
80
Rachid
Kouda
Пиза
4-2-3-1
Специя
3-4-3

История личных встреч

Пиза
Специя

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
СB
3:2
СB
0:0
СB
0:0
КИЛП
1:2
КИЛП
0:1
СB
1:0
СB
1:4

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.22

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

115
73

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.32
Млакар Ян 2 0.09
Трамони Лисандру 2 0.09
Бонфанти Николас 2 0.09
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.05
Велозу Мигель 1 0.05
Калабрези Артуро 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Эштевеш Томаш 1 0.05
Пиччинини Габриэле 1 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Морео Стефано 1 0.05
Марин Мариус 1 0.05
Трамони Маттео 1 0.05
Канестрелли Симоне 1 0.05
Alesandro Arena 1 0.05
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 4 (2) 0.18
Моро Лука 3 0.14
Rachid Kouda 2 0.09
Реца Аркадиуш 2 0.09
Эспозито Франческо 2 0.09
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Христов Петко 1 0.05
Антонуччи Мирко 1 0.05
Гелашвили Ива 1 0.05
Бертола Николо 1 0.05
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 8 1
Канестрелли Симоне 7 0
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Николас Андраде 5 0
Эштевеш Томаш 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Д'Аллесандро Марко 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Млакар Ян 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 7 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Пьетра Никколо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
8
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Специя
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
3
Пиза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Специя
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

12
23
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
42%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
80%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
31
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
6
26%
3
10%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
2
9%
8
26%
46-60
2
9%
6
19%
61-75
8
35%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0
Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1

Результаты матчей

Пиза
Специя

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пиза
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
10
11
6
15
1.5
5
16
1
20
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Реджана
 2:0 22 6 10 6 27 - 28 28
11.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Бари
 0:2 22 5 12 5 23 - 25 27
13.
Пиза
 2:3 22 6 8 8 25 - 27 26
14.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 4:1 22 5 5 12 24 - 37 20
19.
Лекко
 1:4 22 5 5 12 25 - 41 20
20.
Специя
 3:2 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 0:2 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 2:0 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 4:1 11 3 3 5 15 - 16 12
18.
Пиза
 2:3 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 1:4 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 3:2 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 2:3 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 2:0 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
10.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 0:2 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Специя
 3:2 12 3 3 6 14 - 26 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 1:4 12 2 4 6 12 - 22 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 4:1 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Бьянко Алессандро 11
Читтаделла Бранка Симоне 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Верде Даниэле из команды Специя забивает с точки!
    • 36'
      Фальчинелли Диего сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Верде Даниэле бьет в цель!
    • 33'
      Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто из команды Пиза забивает с точки!
    • 20'
      Виньяли Лука сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Рашид Куда бьет в цель!
    • 15'
      Рашид Куда получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Пиза
    Ничья
    Специя
    2.20
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