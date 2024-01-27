Тур: 22. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
15' Желтая карточкаRachid Kouda
0:1
20' ГолRachid Kouda
1:1
33' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
1:2
36' ГолВерде Даниэле
1:3
45' ПенальтиВерде Даниэле
47' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
57' Желтая карточкаНиколас Андраде
2:3
76' ГолБонфанти Николас
80' Желтая карточкаКараччоло Антонио
82' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
87' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
89' Желтая карточкаТрамони Лисандру
90' Желтая карточкаПьетра Никколо
90' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
90'+7
Ход матча
15'
20'
0:1
33'
36'
45'
1:3
47'
57'
76'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 3
-
14 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 259
-
66 Владение мячом, % 34
17
Млакар
Ян
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Rachid KoudaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Пиза
Специя
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.22
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
115
73
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.32
|Млакар Ян
|2
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.09
|Бонфанти Николас
|2
|0.09
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.05
|Велозу Мигель
|1
|0.05
|Калабрези Артуро
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Эштевеш Томаш
|1
|0.05
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Морео Стефано
|1
|0.05
|Марин Мариус
|1
|0.05
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Канестрелли Симоне
|1
|0.05
|Alesandro Arena
|1
|0.05
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4 (2)
|0.18
|Моро Лука
|3
|0.14
|Rachid Kouda
|2
|0.09
|Реца Аркадиуш
|2
|0.09
|Эспозито Франческо
|2
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Христов Петко
|1
|0.05
|Антонуччи Мирко
|1
|0.05
|Гелашвили Ива
|1
|0.05
|Бертола Николо
|1
|0.05
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|8
|1
|Канестрелли Симоне
|7
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Николас Андраде
|5
|0
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Трамони Лисандру
|5
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
10
8
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
3
Пиза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
59% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
19
11
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Пропущено
15
25
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
33%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
33%
7
28%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
80%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
3
12%
6
30%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
6
23%
5
25%
76-90
Пропущено
26
33
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
6
23%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
5
19%
4
12%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
8
31%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0
Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1
Результаты матчей
Пиза
Специя
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Пиза
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
46
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
47
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
1111
715
616
121
220
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8