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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 21.
Анортосис
0:1
Перерыв
Докса Катокопия
0'
0:1
19' Гол
Труич Никола
22' Желтая карточка
Nabil Marmouk
27' Желтая карточка
Асанте Эрнест
34' Желтая карточка
Танди Симранджит

Ход матча

19'
0:1
Труич Никола
22'
Nabil Marmouk
 
27'
 
Асанте Эрнест
34'
 
Танди Симранджит
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Докса Катокопия
6.00
5.90
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3.03
Все Коэффициенты
Анортосис
Докса Катокопия

История личных встреч

Анортосис
Докса Катокопия

28 матчей

100%
28 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
17.9%
25 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

38 матчей

73.7%
15.8%
10.5%
28 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:5
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:6
ПД
0:3
ПД
3:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
1:6
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ММ(
2:1
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

2.1
2.22

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.78
0.55

Среднее время на гол

115
163

Всего голов

56
51

Голов в среднем за матч

1.47
1.34

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гассама Секу 7 0.33
Кастель Серхио 7 0.33
Герреро Мигель 5 (2) 0.24
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.19
Элдер Феррейра 4 (1) 0.19
Коррейя Андерсон 1 0.05
Тиун Уссейну 1 0.05
Феррер Сальвадор 1 0.05
Dimitrianos Tzouliou 1 0.05
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 3 0.14
Труич Никола 2 0.1
Велковски Димитар 2 0.1
Садик Берат 1 (1) 0.05
Наби Адил 1 (1) 0.05

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 8 1
Элдер Феррейра 5 0
Арболеда Иван 3 1
Чико Хосе Мануэль Морено 3 1
Каргас Яннис 4 0
Nabil Marmouk 3 0
Корреа Павлос 1 1
Уорис Маджид 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Тиун Уссейну 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Труич Никола 2 1
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Велковски Димитар 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Антониадес Мариос 1 0
Провидакис Константинос 1 0
Танди Симранджит 1 0

Результаты матчей

Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Докса Катокопия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
2
Анортосис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Докса Катокопия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
16

Упущенные победы

15
5
Анортосис
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Докса Катокопия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

21
7

Голы по времени матча

Забито

15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 18
1
7%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
1
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
31
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
22%
4
13%
1-15
1
11%
5
16%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
1
11%
4
13%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
3
33%
8
26%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

31
9
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 4
3 Не забивали 13
3
10%
1
11%
1-15
5
16%
3
33%
16-30
3
10%
2
22%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
6
19%
2
22%
61-75
8
26%
0
0%
76-90

Пропущено

15
49
6 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 19
3
20%
7
14%
1-15
1
7%
9
18%
16-30
2
13%
7
14%
31-45
2
13%
5
10%
46-60
2
13%
8
16%
61-75
5
33%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1

Результаты матчей

Анортосис
Докса Катокопия

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
5
5
1.5
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
9
11
10
10
1.5
2
18
4
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
АЕК Ларнака
 21 12 6 3 35 - 19 42
3.
Арис Лимасол
 20 13 2 5 33 - 18 41
4.
Пафос
 21 13 2 6 38 - 14 41
5.
Анортосис
 0:1 21 12 4 5 31 - 16 40
6.
Омония Никосия
 21 11 6 4 40 - 24 39
7.
Аполлон
 0:0 21 9 6 6 33 - 21 33
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 0:0 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
14.
Докса Катокопия
 1:0 21 3 2 16 12 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 10 8 1 1 15 - 5 25
3.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
4.
АЕК Ларнака
 10 7 2 1 24 - 13 23
5.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
6.
Анортосис
 0:1 11 5 4 2 15 - 10 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 0:0 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 1:0 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 0:0 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:1 10 7 0 3 16 - 6 21
2.
Аполлон
 0:0 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
6.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
Закакиу
 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 1:0 11 1 1 9 5 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

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АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Simranjit Thandi получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Асанте Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Nabil Marmouk получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Труич Никола бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Докса Катокопия
6.00
5.90
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3.03
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Анортосис
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