Тур: 21.
0:1
Перерыв
0'
0:1
19' ГолТруич Никола
22' Желтая карточкаNabil Marmouk
27' Желтая карточкаАсанте Эрнест
34' Желтая карточкаТанди Симранджит
Ход матча
19'
0:1
22'
27'
34'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хани ОмарНападающий
-
77 Aleksa Puric
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 C. Loizidis
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Анортосис
Докса Катокопия
28 матчей
100%
28 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.3%
17.9%
25 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
38 матчей
73.7%
15.8%
10.5%
28 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
2.1
2.22
Среднее время на гол
42
40
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.78
0.55
Среднее время на гол
115
163
Всего голов
56
51
Голов в среднем за матч
1.47
1.34
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гассама Секу
|7
|0.33
|Кастель Серхио
|7
|0.33
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.24
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.19
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.19
|Коррейя Андерсон
|1
|0.05
|Тиун Уссейну
|1
|0.05
|Феррер Сальвадор
|1
|0.05
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.05
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|3
|0.14
|Труич Никола
|2
|0.1
|Велковски Димитар
|2
|0.1
|Садик Берат
|1 (1)
|0.05
|Наби Адил
|1 (1)
|0.05
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|8
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Арболеда Иван
|3
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|1
|Каргас Яннис
|4
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Труич Никола
|2
|1
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Антониадес Мариос
|1
|0
|Провидакис Константинос
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Докса Катокопия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
2
Анортосис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Докса Катокопия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
15
5
Анортосис
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Докса Катокопия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
21
7
Голы по времени матча
Забито
15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 18
1
7%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
1
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
31
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
22%
4
13%
1-15
1
11%
5
16%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
1
11%
4
13%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
3
33%
8
26%
76-90
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
31
9
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 4
3 Не забивали 13
3
10%
1
11%
1-15
5
16%
3
33%
16-30
3
10%
2
22%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
6
19%
2
22%
61-75
8
26%
0
0%
76-90
Пропущено
15
49
6 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 19
3
20%
7
14%
1-15
1
7%
9
18%
16-30
2
13%
7
14%
31-45
2
13%
5
10%
46-60
2
13%
8
16%
61-75
5
33%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
Анортосис
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
911
1010
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|45 - 12
|48
|2.
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|3.
|20
|13
|2
|5
|33 - 18
|41
|4.
|21
|13
|2
|6
|38 - 14
|41
|5.
|0:1
|21
|12
|4
|5
|31 - 16
|40
|6.
|21
|11
|6
|4
|40 - 24
|39
|7.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|33 - 21
|33
|8.
|21
|9
|4
|8
|29 - 32
|31
|9.
|20
|6
|2
|12
|22 - 35
|20
|10.
|20
|4
|6
|10
|26 - 43
|18
|11.
|21
|3
|5
|13
|24 - 41
|14
|12.
|0:0
|21
|2
|8
|11
|22 - 47
|14
|13.
|20
|3
|4
|13
|17 - 38
|13
|14.
|1:0
|21
|3
|2
|16
|12 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|15 - 5
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|10
|7
|2
|1
|24 - 13
|23
|5.
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|6.
|0:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|7.
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|10.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|18 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|9.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|10.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|10
|0
|4
|6
|12 - 28
|4
|14.
|1:0
|11
|1
|1
|9
|5 - 29
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8