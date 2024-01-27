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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 21.
Омония Никосия
1:2
Конец матча
Пафос
0'
12' Желтая карточка
Безус Роман
0:1
14' Гол
Валакари Онни
1:1
28' Гол
Безус Роман
72' Желтая карточка
Какулис Андроникос
78' Желтая карточка
Квида Джозев
1:2
87' Гол
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Рус Адриан
90' Желтая карточка
90' Красная карточка
Кулибали Сену
90'+5
Омония Никосия
Пафос

История личных встреч

Омония Никосия
Пафос

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:1
К
3:1
К
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Среднее время на гол

70
117

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.38
Какулис Андроникос 8 (2) 0.38
Лойзу Лойзос 5 0.24
Кусулос Янис 4 0.19
Безус Роман 4 (1) 0.19
Симич Велько 2 0.1
Сиприано Маркос Робсон 2 0.1
Saidou Alioum 2 0.1
Ансарифард Карим 2 (1) 0.1
Панайоту Николас 1 0.05
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.48
Танкович Муамер 8 (1) 0.38
Драгомир Влад 4 0.19
Валакари Онни 4 (1) 0.19
Твумаси Патрик 3 0.14
Бруно V 3 0.14
Наме Мустафа 2 0.1
Matheus Davo 2 0.1
Бочкай Петар 1 0.05
Diogo Dall'Igna 1 0.05

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 4 0
Жайро 4 0
Квида Джозев 4 0
Гольдар Давид 3 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Драгомир Влад 3 0
Matias Melluso 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Танкович Муамер 2 0
Рус Адриан 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Ивушич Ивица 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
2
Омония Никосия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

12
19
Омония Никосия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
52% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

27
19
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
15%
3
16%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
6
22%
5
26%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
3
11%
6
32%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

39
38
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
6
15%
4
11%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
6
15%
11
29%
76-90

Пропущено

25
14
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
7
28%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
8
32%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Пафос

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
9
2
1.5
5
5
5
6
2.5
5
5
3
8
3.5
2
8
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
6
5
2
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
6
14
7
1.5
11
10
7
14
2.5
8
13
3
18
3.5
4
17
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
АЕК Ларнака
 21 12 6 3 35 - 19 42
3.
Арис Лимасол
 20 13 2 5 33 - 18 41
4.
Пафос
 21 13 2 6 38 - 14 41
5.
Анортосис
 0:1 21 12 4 5 31 - 16 40
6.
Омония Никосия
 21 11 6 4 40 - 24 39
7.
Аполлон
 0:0 21 9 6 6 33 - 21 33
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 0:0 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
14.
Докса Катокопия
 1:0 21 3 2 16 12 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 10 8 1 1 15 - 5 25
3.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
4.
АЕК Ларнака
 10 7 2 1 24 - 13 23
5.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
6.
Анортосис
 0:1 11 5 4 2 15 - 10 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 0:0 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 1:0 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 0:0 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:1 10 7 0 3 16 - 6 21
2.
Аполлон
 0:0 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
6.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
Закакиу
 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 1:0 11 1 1 9 5 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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