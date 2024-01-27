Тур: 21.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаБезус Роман
0:1
14' ГолВалакари Онни
1:1
28' ГолБезус Роман
72' Желтая карточкаКакулис Андроникос
78' Желтая карточкаКвида Джозев
1:2
87' ГолТанкович Муамер
90' Желтая карточкаРус Адриан
90' Красная карточкаКулибали Сену
90'+5
Ход матча
12'
14'
0:1
28'
1:1
78'
87'
1:2
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
79 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Омония Никосия
Пафос
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Среднее время на гол
70
117
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.38
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.38
|Лойзу Лойзос
|5
|0.24
|Кусулос Янис
|4
|0.19
|Безус Роман
|4 (1)
|0.19
|Симич Велько
|2
|0.1
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.1
|Saidou Alioum
|2
|0.1
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.1
|Панайоту Николас
|1
|0.05
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.48
|Танкович Муамер
|8 (1)
|0.38
|Драгомир Влад
|4
|0.19
|Валакари Онни
|4 (1)
|0.19
|Твумаси Патрик
|3
|0.14
|Бруно V
|3
|0.14
|Наме Мустафа
|2
|0.1
|Matheus Davo
|2
|0.1
|Бочкай Петар
|1
|0.05
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.05
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Жайро
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Гольдар Давид
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Танкович Муамер
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
2
Омония Никосия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
12
19
Омония Никосия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
52% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
27
19
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
15%
3
16%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
6
22%
5
26%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
3
11%
6
32%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
3
25%
5
26%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
39
38
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
6
15%
4
11%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
6
15%
11
29%
76-90
Пропущено
25
14
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
7
28%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
8
32%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Пафос
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
92
55
56
55
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
55
65
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
156
147
1110
714
813
318
417
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|45 - 12
|48
|2.
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|3.
|20
|13
|2
|5
|33 - 18
|41
|4.
|21
|13
|2
|6
|38 - 14
|41
|5.
|0:1
|21
|12
|4
|5
|31 - 16
|40
|6.
|21
|11
|6
|4
|40 - 24
|39
|7.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|33 - 21
|33
|8.
|21
|9
|4
|8
|29 - 32
|31
|9.
|20
|6
|2
|12
|22 - 35
|20
|10.
|20
|4
|6
|10
|26 - 43
|18
|11.
|21
|3
|5
|13
|24 - 41
|14
|12.
|0:0
|21
|2
|8
|11
|22 - 47
|14
|13.
|20
|3
|4
|13
|17 - 38
|13
|14.
|1:0
|21
|3
|2
|16
|12 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|15 - 5
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|10
|7
|2
|1
|24 - 13
|23
|5.
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|6.
|0:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|7.
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|10.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|18 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|9.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|10.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|10
|0
|4
|6
|12 - 28
|4
|14.
|1:0
|11
|1
|1
|9
|5 - 29
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8