Тур: 21.
0'
33' Желтая карточкаGiorgios Malekkides
40' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
54' Красная карточкаЛеувенбург Петер
60' Желтая карточкаРейнолдс Аластер
76' Желтая карточкаШлогар Мартин
81' Желтая карточкаAndreas Christou
90' Желтая карточкаBojan Milosavljevic
90'+10
Ход матча
40'
54'
60'
76'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
-
77 Cle
-
17 Yair Castro
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Аполлон
Закакиу
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
2
3.67
Среднее время на гол
45
24
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.8
2.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
37
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|7
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|6 (1)
|0.29
|Giorgios Malekkides
|3
|0.14
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.14
|Абдураими Бешарт
|2
|0.1
|Крменчик Михал
|2
|0.1
|Юрчевич Марио
|2
|0.1
|Экполо Годсвилл
|2
|0.1
|Костаче Ионуц
|1
|0.05
|Бакенга Мушага
|1
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.05
|Сагаль Анхело
|1
|0.05
|Коль Исраэль
|1
|0.05
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.24
|Хадьивасилис Иоаннис
|3
|0.14
|Дигин Николя
|3 (1)
|0.14
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.14
|Шлогар Мартин
|2
|0.1
|John Ruiz
|1
|0.05
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.05
|Делмиро
|1
|0.05
|Роша Кенни
|1
|0.05
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.05
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|7
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Giorgios Malekkides
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|5
|1
|Andreas Christou
|5
|1
|Шлогар Мартин
|5
|1
|Evagoras Antoniou
|4
|1
|Alex Opoku Sarfo
|4
|1
|Дигин Николя
|4
|0
|Рейнолдс Аластер
|4
|0
|Mark Sifneos
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|John Ruiz
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Bojan Milosavljevic
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Закакиу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
10
Аполлон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Закакиу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
19
Упущенные победы
22
6
Аполлон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Закакиу
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
2
20
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
4
36%
5
23%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
18%
5
23%
76-90
Забито
22
9
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
5
23%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
27%
3
33%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Пропущено
11
25
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
4
16%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
8
32%
76-90
Забито
32
22
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
7
22%
4
18%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
8
25%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
7
22%
6
27%
76-90
Пропущено
22
47
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
1
5%
2
4%
1-15
3
14%
5
11%
16-30
8
36%
11
23%
31-45
3
14%
9
19%
46-60
2
9%
7
15%
61-75
5
23%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2
Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Закакиу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5
Результаты матчей
Аполлон
Закакиу
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
38
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
64
38
55
38
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
138
912
516
615
417
318
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8