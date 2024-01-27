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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 21.
Аполлон
0:0
Конец матча
Закакиу
0'
33' Желтая карточка
Giorgios Malekkides
40' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
54' Красная карточка
Леувенбург Петер
60' Желтая карточка
Рейнолдс Аластер
76' Желтая карточка
Шлогар Мартин
81' Желтая карточка
Andreas Christou
90' Желтая карточка
Bojan Milosavljevic
90'+10
Аполлон
Закакиу

История личных встреч

Аполлон
Закакиу

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:5
К
0:2
К
2:0
ПД
2:1
ПД
0:4

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

2
3.67

Среднее время на гол

45
24

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.8
2.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
37

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 7 0.33
Вальбуэна Матьё 6 (1) 0.29
Giorgios Malekkides 3 0.14
Перец Элиэль 3 (1) 0.14
Абдураими Бешарт 2 0.1
Крменчик Михал 2 0.1
Юрчевич Марио 2 0.1
Экполо Годсвилл 2 0.1
Костаче Ионуц 1 0.05
Бакенга Мушага 1 0.05
Дариква Тендайи 1 0.05
Сагаль Анхело 1 0.05
Коль Исраэль 1 0.05
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.24
Хадьивасилис Иоаннис 3 0.14
Дигин Николя 3 (1) 0.14
Mark Sifneos 3 (1) 0.14
Шлогар Мартин 2 0.1
John Ruiz 1 0.05
Рейнолдс Аластер 1 0.05
Делмиро 1 0.05
Роша Кенни 1 0.05
Kyriakos Antoniou 1 0.05

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 7 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Коль Исраэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Перец Элиэль 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Giorgios Malekkides 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Маркеш Педру 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 5 1
Andreas Christou 5 1
Шлогар Мартин 5 1
Evagoras Antoniou 4 1
Alex Opoku Sarfo 4 1
Дигин Николя 4 0
Рейнолдс Аластер 4 0
Mark Sifneos 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Yair Castro 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Аполлон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Закакиу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
10
Аполлон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Закакиу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
19

Упущенные победы

22
6
Аполлон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Закакиу
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

2
20

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
4
36%
5
23%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
18%
5
23%
76-90

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
5
23%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
27%
3
33%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Пропущено

11
25
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
4
16%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
8
32%
76-90

Забито

32
22
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
7
22%
4
18%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
8
25%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
7
22%
6
27%
76-90

Пропущено

22
47
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
1
5%
2
4%
1-15
3
14%
5
11%
16-30
8
36%
11
23%
31-45
3
14%
9
19%
46-60
2
9%
7
15%
61-75
5
23%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2
Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Закакиу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5

Результаты матчей

Аполлон
Закакиу

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
3
8
5
5
2.5
3
8
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
8
9
12
1.5
5
16
6
15
2.5
4
17
3
18
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
АЕК Ларнака
 21 12 6 3 35 - 19 42
3.
Арис Лимасол
 20 13 2 5 33 - 18 41
4.
Пафос
 21 13 2 6 38 - 14 41
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 21 11 6 4 40 - 24 39
7.
Аполлон
 21 9 6 6 33 - 21 33
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
14.
Докса Катокопия
 21 3 2 16 13 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 10 8 1 1 15 - 5 25
3.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
4.
АЕК Ларнака
 10 7 2 1 24 - 13 23
5.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
6.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Алекс Опоку Сарфо получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Giorgios Malekkides получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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