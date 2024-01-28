Тур: 23. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
1:0
6' ГолМанай Рей
23' Желтая карточкаАрслан Хакан
36' Желтая карточкаТыкназ Демир
71' Желтая карточкаМанай Рей
80' Желтая карточкаБулнет Уйгун
80' Желтая карточкаУчан Салих
Ход матча
6'
1:0
23'
36'
71'
80'
80'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
99
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
17
Башсан
Эмрах
19
Квет
Роман
37
Арслан
Хакан
77
Бэрроу
Моду
20
Уйсал
Неджип
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
28 Мехмед МекерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
76 Кайя ЭренНападающий
-
73 Кефкир Юсуф
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Сивасспор
Бешикташ
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.19
1.12
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Среднее время на гол
47
84
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|11 (3)
|0.48
|Сайс Самуэль
|5
|0.22
|Койта Бенгали-Фоде
|3 (1)
|0.13
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.09
|Родригес Жерсон
|2
|0.09
|Квет Роман
|1
|0.04
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Бэрроу Моду
|1
|0.04
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|5
|0.22
|Колли Омар
|5
|0.22
|Тосун Дженк
|4
|0.17
|Абубакар Венсан
|4
|0.17
|Рашица Милот
|4
|0.17
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.17
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.09
|Мулека Джексон
|2
|0.09
|Учан Салих
|1
|0.04
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|6
|0
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
6
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Бешикташ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
12
13
Сивасспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Бешикташ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
11
16
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
5
45%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
5
33%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Пропущено
23
11
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
35%
2
18%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
6
26%
1
9%
61-75
2
9%
6
55%
76-90
Забито
26
32
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
10
38%
4
13%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
1
4%
8
25%
61-75
8
31%
8
25%
76-90
Пропущено
36
31
20 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
2
6%
3
10%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
13
36%
4
13%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
5
14%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Результаты матчей
Сивасспор
Бешикташ
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:3
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
28
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
48
65
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
616
1111
418
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|0:1 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|0:4 Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|11.
|1:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|16.
|4:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|17.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|0:4 Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|4:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|1:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|0:4 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|4:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6