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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Сивасспор
1:0
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
6' Гол
Манай Рей
23' Желтая карточка
Арслан Хакан
36' Желтая карточка
Тыкназ Демир
72' Желтая карточка
Манай Рей
80' Желтая карточка
Булнет Уйгун
80' Желтая карточка
Учан Салих
84' Вторая желтая карточка
Булнет Уйгун
87' Желтая карточка
Килич Якуп
88' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр
89' Желтая карточка
Палули Мурат
90' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
90' Желтая карточка
Кесгин Керем
90' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
90'+8

Ход матча

6'
Манай Рей
1:0
23'
Арслан Хакан
 
36'
 
Тыкназ Демир
59'
 
Килич Якуп
Тыкназ Демир
63'
Кападжак Бурак
Бэрроу Моду
 
72'
Манай Рей
 
74'
 
Хекимоглу Эрхан
Тосун Дженк
80'
Булнет Уйгун
 
80'
 
Учан Салих
84'
Булнет Уйгун
 
85'
 
Амарти Даниэль
Учан Салих
85'
 
Мулека Джексон
Геззаль Рашид
85'
Гекай Эмре
Башсан Эмрах
 
87'
 
Килич Якуп
88'
 
Зайнутдинов Бактиёр
89'
Палули Мурат
 
90'
Вурал Али Шашал
 
90'
Пармак Абдулкадир
Квет Роман
 
90'
Кесгин Керем
 
90'
Чифтчи Угюр
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
44
Пуггурас
Ахиллеас
17
Башсан
Эмрах
19
Квет
Роман
37
Арслан
Хакан
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
1
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
22
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Учан
Салих
21
Тыкназ
Демир
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
9
Тосун
Дженк
11
Рашица
Милот
Сивасспор
4-1-4-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Сивасспор
Бешикташ

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
3:0
ТМС
0:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
1:2
С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
ТМС
2:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.12

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Среднее время на гол

47
84

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 11 (3) 0.48
Сайс Самуэль 5 0.22
Койта Бенгали-Фоде 3 (1) 0.13
Нжи Клинтон Муа 2 0.09
Родригес Жерсон 2 0.09
Квет Роман 1 0.04
Аппиндангойе Аарон 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Бэрроу Моду 1 0.04
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 5 0.22
Колли Омар 5 0.22
Тосун Дженк 4 0.17
Абубакар Венсан 4 0.17
Рашица Милот 4 0.17
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.17
Фернандеш Жедсон 2 0.09
Мулека Джексон 2 0.09
Учан Салих 1 0.04
Геззаль Рашид 1 (1) 0.04
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 6 0
Харисис Харилаос 6 0
Чифтчи Угюр 4 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Килич Якуп 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
6
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Бешикташ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

12
13
Сивасспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Бешикташ
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
6
50%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
33%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Пропущено

23
11
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
35%
2
18%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
6
26%
1
9%
61-75
2
9%
6
55%
76-90

Забито

27
32
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
11
41%
4
13%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
1
4%
8
25%
61-75
8
30%
30%
8
25%
76-90

Пропущено

36
32
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
6%
4
13%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
13
36%
4
13%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
5
14%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1

Результаты матчей

Сивасспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
3
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
6
17
1.5
11
12
4
19
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
17.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 2:1 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
8.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Сивасспор Манай Рей 11
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Тыкназ Демир получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Арслан Хакан получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Башсан Эмрах сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Манай Рей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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