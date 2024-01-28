Тур: 23. Стадион: Вефа.
4:0
Второй тайм: 88'
0'
28' Желтая карточкаТеклич Тонио
1:0
38' ГолЭйссерик Валентин
63' Желтая карточкаПала Митхат
2:0
66' ПенальтиДурсун Сердар
3:0
75' ГолМерджан Левент
4:0
85' ГолКелес Джан
Ход матча
28'
38'
63'
66'
2:0
75'
3:0
85'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
54
Дурсун
Салих
99
Теклич
Тонио
10
Ялчын
Гювен
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Ризеспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
450
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.17
|Роден Маркус
|4
|0.17
|Эйссерик Валентин
|3
|0.13
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.13
|Келес Джан
|2
|0.09
|Мендеш Райан
|2
|0.09
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|Мерджан Левент
|0
|0
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|8
|0.35
|Гайч Адольфо
|6
|0.26
|Кесер Бенхур
|4
|0.17
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.13
|Мочи Отилла
|2
|0.09
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|Зекири Альтин
|1
|0.04
|Мари Джон
|1
|0.04
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|6
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
6
Фатих Карагюмрюк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ризеспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
3
16
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Ризеспор
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
45% (10)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
35%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
2
12%
4
44%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
2
9%
2
7%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
8
35%
6
22%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
7
30%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
3
12%
6
21%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
23%
4
14%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
6
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0
Ризеспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Ризеспор
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
56
39
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
166
616
616
319
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|0:1 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|0:4 Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|11.
|1:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|16.
|4:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|17.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|0:4 Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|4:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|1:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|0:4 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|4:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6