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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
4:0
Конец матча
Ризеспор
0'
28' Желтая карточка
Теклич Тонио
1:0
38' Гол
Эйссерик Валентин
63' Желтая карточка
Пала Митхат
2:0
66' Пенальти
Дурсун Сердар
3:0
75' Гол
Мерджан Левент
4:0
85' Гол
Келес Джан
90' Желтая карточка
Пинчи Оскар
90' Желтая карточка
Онур Самед
90'+6
31
Сиригу
Сальваторе
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
91
Бертолаччи
Андреа
99
Теклич
Тонио
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
19
Дурсун
Сердар
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
54
Пала
Митхат
11
Зауэр
Густаво
10
Олавоин
Ибрахим
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Ризеспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
450

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.17
Роден Маркус 4 0.17
Эйссерик Валентин 3 0.13
Келес Джан 3 0.13
Дурсун Сердар 3 (1) 0.13
Мендеш Райан 2 0.09
Мерджан Левент 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Стураро Стефано 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Сангаре Назим 1 0.04
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 8 0.35
Гайч Адольфо 6 0.26
Кесер Бенхур 4 0.17
Олавоин Ибрахим 3 0.13
Мочи Отилла 2 0.09
Шелви Джонджо 1 0.04
Зекири Альтин 1 0.04
Мари Джон 1 0.04
Зауэр Густаво 1 (1) 0.04
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 5 1
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Стураро Стефано 3 0
Дурсун Салих 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Келес Джан 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 6 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 5 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
6
Фатих Карагюмрюк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ризеспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

3
16
Фатих Карагюмрюк
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Ризеспор
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
43% (10)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
7
33%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
6
29%
4
36%
76-90

Пропущено

9
24
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
3
33%
3
13%
31-45
2
22%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
2
22%
6
25%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
2
12%
4
44%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

27
27
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
2
7%
2
7%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
9
33%
6
22%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
8
30%
30%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
3
12%
6
18%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
23%
5
15%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
3
12%
7
21%
61-75
6
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0
Ризеспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Ризеспор

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
3
9
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
6
17
4
19
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
17.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 2:1 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
8.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Сивасспор Манай Рей 11
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Пала Митхат получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Теклич Тонио уходит с поля. Келес Джан выходит вместо него
    • 46'
      Алтин Зекири уходит с поля. Кесер Бенхур выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мерджан Левент сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Эйссерик Валентин бьет в цель!
    • 28'
      Теклич Тонио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 4:0 Ризеспор онлайн

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