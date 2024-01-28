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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Коньяспор
2:3
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
8' Гол
Андреасен Лука
2:0
14' Гол
Андреасен Лука
55' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
59' Желтая карточка
Эргюн Онур
61' Желтая карточка
Дикмен Сонер
66' Желтая карточка
Илкхан Эмирхан
66' Желтая карточка
Эрташ Денис
2:1
67' Пенальти
Пёнтек Кшиштоф
2:2
79' Гол
Пёнтек Кшиштоф
2:3
90' Гол
Пёнтек Кшиштоф
90'+8
1
Эрташ
Денис
5
Язгылы
Угурджан
14
Мерт
Метехан
33
Filip
Damjanovic
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
27
Ба
Уссейну
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
10
Озджан
Беркай
80
Айдогмус
Беркай
9
Пёнтек
Кшиштоф
Коньяспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
К
0:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
4:0
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Среднее время на гол

90
165

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
100

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.35
Андреасен Лука 4 0.17
Хауберт Гильерме 3 0.13
Морено Марлос 2 0.09
Мурич Роберт 2 0.09
Огюз Ахмет 1 0.04
Н'Зонзи Стивен 1 0.04
Чикылдэу Александру 1 0.04
Язгылы Угурджан 1 0.04
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 10 (3) 0.43
Фигейредо Жоау 4 0.17
Опоку Джером 3 0.13
Пелкас Димитрис 3 0.13
Абейд Мехди 2 0.09
Тюрюдж Дениз 1 0.04
Дюбуа Лео 1 0.04
Гюрлер Сердар 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Кени Филипп 1 0.04
Алексич Даниел 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 5 1
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Дикмен Сонер 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 5 2
Ба Уссейну 6 1
Опоку Джером 5 1
Тюрюдж Дениз 6 0
Пелкас Димитрис 5 0
Дюбуа Лео 3 0
Лима Лукас 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Истанбул Башакшехир
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Коньяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

8
15
Коньяспор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Истанбул Башакшехир
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

12
15
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
27%
1
8%
76-90
1
0%
0%

Забито

26
29
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
2
8%
7
24%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
27%
4
14%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
7
27%
3
10%
76-90

Пропущено

34
28
11 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
4
12%
7
25%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
11
32%
5
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2

Результаты матчей

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
0
10 раз 43%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
13
10
5
18
1.5
9
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 22 10 5 7 27 - 29 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
11.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
12.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
16.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
17.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
8.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
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