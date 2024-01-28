Тур: 23. Стадион: Конья Бююкшехир.
2:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолАндреасен Лука
2:0
14' ГолАндреасен Лука
55' Желтая карточкаН'Зонзи Стивен
59' Желтая карточкаЭргюн Онур
61' Желтая карточкаДикмен Сонер
66' Желтая карточкаИлкхан Эмирхан
66' Желтая карточкаЭрташ Денис
2:1
67' ПенальтиПёнтек Кшиштоф
2:2
79' ГолПёнтек Кшиштоф
2:3
90' ГолПёнтек Кшиштоф
90'+8
Ход матча
8'
1:0
14'
2:0
55'
59'
61'
66'
66'
67'
2:1
79'
2:2
89'
90'
2:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мерт
Метехан
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
72 Этеми ВаленНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.55
Среднее время на гол
90
165
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.2
0.9
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
100
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.35
|Андреасен Лука
|4
|0.17
|Хауберт Гильерме
|3
|0.13
|Морено Марлос
|2
|0.09
|Мурич Роберт
|2
|0.09
|Огюз Ахмет
|1
|0.04
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|Чикылдэу Александру
|1
|0.04
|Язгылы Угурджан
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|10 (3)
|0.43
|Фигейредо Жоау
|4
|0.17
|Опоку Джером
|3
|0.13
|Пелкас Димитрис
|3
|0.13
|Абейд Мехди
|2
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.04
|Дюбуа Лео
|1
|0.04
|Гюрлер Сердар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Кени Филипп
|1
|0.04
|Алексич Даниел
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|5
|1
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|5
|2
|Ба Уссейну
|6
|1
|Опоку Джером
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Лима Лукас
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Истанбул Башакшехир
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Коньяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
8
15
Коньяспор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Истанбул Башакшехир
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
12
15
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
4
27%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
27%
1
8%
76-90
1
0%
0%
Забито
26
29
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
2
8%
7
24%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
27%
4
14%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
7
27%
3
10%
76-90
Пропущено
34
28
11 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
4
12%
7
25%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
11
32%
5
18%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2
Результаты матчей
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
7 раз 30%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
0
10 раз 43%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
1310
518
914
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|27 - 29
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|16.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|17.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6