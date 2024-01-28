Тур: 23. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:1
Конец матча
Ход матча
13'
0:1
20'
1:1
32'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
10
Тадич
Душан
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
-
18 ЛинкольнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Кайя ДогуканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Фенербахче
Анкарагюджю
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2.75
1.42
Среднее время на гол
32
63
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.6
1.45
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.74
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.39
|Кавечи Ирфан
|8
|0.35
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.3
|Юндер Дженгиз
|7
|0.3
|Бачуайи Миши
|5 (2)
|0.22
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.09
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.04
|Кинг Джошуа
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.22
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.17
|Соу Али
|3
|0.13
|Педринью V
|3
|0.13
|Сепас Реналдо
|3
|0.13
|Баич Риад
|3
|0.13
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.09
|Македа Федерико
|2
|0.09
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|4
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Анкарагюджю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
3
13
Фенербахче
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
24
14
Фенербахче
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Анкарагюджю
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
27
27
Голы по времени матча
Забито
34
17
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
7
21%
2
12%
1-15
4
12%
3
18%
16-30
8
24%
2
12%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
4
12%
2
12%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
58
31
30 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
11
19%
4
13%
1-15
4
7%
5
16%
16-30
15
26%
4
13%
31-45
7
12%
5
16%
46-60
10
17%
9
29%
29%
61-75
11
19%
4
13%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
8
30%
30%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Фенербахче
Анкарагюджю
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 35%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
7
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
102
48
66
210
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
38
47
29
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
194
167
716
1013
419
815
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 28
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|16.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|17.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6