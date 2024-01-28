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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Фенербахче
2:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
0:1
13' Пенальти
Джигерджи Толга
1:1
20' Гол
Юндер Дженгиз
2:1
32' Гол
Юндер Дженгиз
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Джигерджи Толга
20'
Юндер Дженгиз
(Мюлдюр Мерт)
1:1
32'
Юндер Дженгиз
2:1
61'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Моруцан Олимпиу
71'
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
 
73'
 
Баич Риад
Соу Али
74'
 
Четин Мерт
Ганоушек Матей
81'
Мор Эмре
Юндер Дженгиз
 
81'
Креспо Мигель
Юксек Исмаил
 
86'
 
Чанкая Атакан
Сепас Реналдо
87'
 
Македа Федерико
Гюнерен Али Каан
90'
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
33
Крунич
Раде
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
23
Гюнерен
Али
Каан
30
Джигерджи
Толга
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
Фенербахче
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Анкарагюджю

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:3
С
0:2
С
4:2
С
6:0
С
2:1
К
4:2
С
0:3
С
3:2
С
1:2
С
0:0
К
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2.75
1.42

Среднее время на гол

32
63

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.6
1.45

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.74
Шиманьски Себастьян 9 0.39
Кавечи Ирфан 8 0.35
Тадич Душан 7 (5) 0.3
Юндер Дженгиз 7 0.3
Бачуайи Миши 5 (2) 0.22
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.09
Мюлдюр Мерт 1 0.04
Кинг Джошуа 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.22
Джигерджи Толга 4 (2) 0.17
Соу Али 3 0.13
Педринью V 3 0.13
Сепас Реналдо 3 0.13
Баич Риад 3 0.13
Моруцан Олимпиу 2 0.09
Македа Федерико 2 0.09
Родригес Гарри 1 0.04
Гюнерен Али Каан 1 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Радакович Урош 1 0.04
Муякич Нихад 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 4 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Остерволде Джейден 4 0
Бачуайи Миши 3 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Анкарагюджю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

3
13
Фенербахче
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

24
14
Фенербахче
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Анкарагюджю
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

27
27

Голы по времени матча

Забито

34
17
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
7
21%
2
12%
1-15
4
12%
3
18%
16-30
8
24%
2
12%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
4
12%
2
12%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

58
31
30 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
11
19%
4
13%
1-15
4
7%
5
16%
16-30
15
26%
4
13%
31-45
7
12%
5
16%
46-60
10
17%
9
29%
29%
61-75
11
19%
4
13%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
8
30%
30%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Фенербахче
Анкарагюджю

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 35%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
7
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
10
2
1.5
4
8
6
6
2.5
2
10
5
7
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
3
8
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
4
16
7
1.5
7
16
10
13
2.5
4
19
8
15
3.5
4
19
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
17.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
8.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Сивасспор Манай Рей 11
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Юндер Дженгиз бьет в цель!
  • 20'
    Мюлдюр Мерт сделал результативную передачу.
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