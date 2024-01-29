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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Эштрела
1:4
Конец матча
Бенфика
0'
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Мансур
1:0
28' Гол
Лео Родригес
42' Желтая карточка
Ди Мария Анхель
1:1
44' Гол
Кабрал Артур
1:2
45' Гол
Силва Рафа
45' Желтая карточка
Н'До Режис
1:3
52' Гол
Отаменди Николас
71' Вторая желтая карточка
Н'До Режис
1:4
90' Гол
Леонардо Маркос
90'+5

Ход матча

3'
Мансур
 
28'
Лео Родригес
1:0
42'
 
Ди Мария Анхель
44'
1:1
Кабрал Артур
(Ди Мария Анхель)
45'
1:2
Силва Рафа
(Кабрал Артур)
45'
Н'До Режис
 
46'
 
Флорентину
Кекчю Оркун
52'
1:3
Отаменди Николас
59'
Андре Силва
Мендеш Педру
 
59'
Кикаш
Тавареш Роналду
 
59'
Са Педру
Лео Родригес
 
65'
Пиньо Родриго
Алосио
 
71'
Н'До Режис
 
75'
 
Леонардо Маркос
Кабрал Артур
75'
 
Нерес Давид
Силва Рафа
75'
 
Бах Александр
Мариу Жоау
81'
Шинга
Мансур
 
87'
 
Рольхейсер Бенхамин
Ди Мария Анхель
90'
1:4
Леонардо Маркос
(Нерес Давид)
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30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
5
Мендеш
Педру
II
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
7
Н'До
Режис
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
Эштрела
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Эштрела
Бенфика

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
2:3
К
0:4

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 4 (1) 0.21
Кикаш 3 0.16
Андре Силва 2 0.11
Тавареш Роналду 2 0.11
Кордейру Леонарду 2 0.11
Фелипе Жан 1 0.05
Перейра Рональд 1 0.05
Н'До Режис 1 0.05
Гаспар Киалонга 1 0.05
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 7 0.37
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.37
Муса Петар 5 0.26
Тенгстедт Каспер 3 0.16
Леонардо Маркос 3 0.16
Мариу Жоау 3 (1) 0.16
Эурснес Фредрик 2 0.11
Кекчю Оркун 2 0.11
Кабрал Артур 2 0.11
Силва Антониу 2 0.11
Нерес Давид 1 0.05
Невеш Жоау 1 0.05
Отаменди Николас 1 0.05
Бах Александр 1 0.05
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 0
Флорентину 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Эштрела
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Бенфика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
2
Эштрела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Бенфика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
19
Эштрела
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Бенфика
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
20%
4
19%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

19
8
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
7
37%
3
38%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
2
29%
9
47%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
9
64%
1
20%
76-90

Забито

17
40
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
3
18%
3
8%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
4
24%
5
13%
46-60
3
18%
6
15%
61-75
5
29%
29%
14
35%
76-90

Пропущено

33
13
9 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
3
9%
2
15%
1-15
2
6%
1
8%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
16
48%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4
Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2
Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4

Результаты матчей

Эштрела
Бенфика

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
3
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
5
14
1.5
13
6
1
18
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
2.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 19 15 2 2 45 - 19 47
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 Заявка 19 6 4 9 30 - 26 22
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Каса Пия
 0:0 Заявка 19 5 5 9 19 - 26 20
13.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
14.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 10 9 1 0 24 - 7 28
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Н'До Режис получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 48'
      Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Кабрал Артур сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Силва Рафа забивает с правой ноги!
    • 44'
      Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Кабрал Артур точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!
    • 42'
      Ди Мария Анхель получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Г О О О О Л - Лео Родригес забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Эштрела 0% (0)
    X 0% (0)
    Бенфика 100% (124)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 1:4 Бенфика

    Исход игры
    Эштрела
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    100% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    39.82% (45)
    Нет
    60.18% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    40.3% (50)
    1:2 Бенфика
    24.2% (30)
    1:3 Бенфика
    10.5% (13)
    0:1 Бенфика
    9.7% (12)
    0:3 Бенфика
    4.8% (6)
    1:4 Бенфика
    1.6% (2)
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