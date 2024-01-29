Тур: 19. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Мальейру Элдер
0'
3' Undefined phrase: football_event_Мансур
1:0
28' ГолЛео Родригес
42' Желтая карточкаДи Мария Анхель
1:1
44' ГолКабрал Артур
1:2
45' ГолСилва Рафа
45' Желтая карточкаН'До Режис
1:3
52' ГолОтаменди Николас
71' Вторая желтая карточкаН'До Режис
1:4
90' ГолЛеонардо Маркос
90'+5
Ход матча
3'
28'
1:0
42'
44'
1:1
45'
1:2
45'
52'
1:3
59'
59'
65'
71'
90'
1:4
Прогноз на матч от Liveresult
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дида НельсонВратарь
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ШингаНападающий
-
29 КикашНападающий
-
26 Leonel Bucca
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Бенфика
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|4 (1)
|0.21
|Кикаш
|3
|0.16
|Андре Силва
|2
|0.11
|Тавареш Роналду
|2
|0.11
|Кордейру Леонарду
|2
|0.11
|Фелипе Жан
|1
|0.05
|Перейра Рональд
|1
|0.05
|Н'До Режис
|1
|0.05
|Гаспар Киалонга
|1
|0.05
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|7
|0.37
|Ди Мария Анхель
|7 (1)
|0.37
|Муса Петар
|5
|0.26
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.16
|Леонардо Маркос
|3
|0.16
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.16
|Эурснес Фредрик
|2
|0.11
|Кекчю Оркун
|2
|0.11
|Кабрал Артур
|2
|0.11
|Силва Антониу
|2
|0.11
|Нерес Давид
|1
|0.05
|Невеш Жоау
|1
|0.05
|Отаменди Николас
|1
|0.05
|Бах Александр
|1
|0.05
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|6
|0
|Флорентину
|4
|0
|Кекчю Оркун
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Бенфика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
2
Эштрела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Бенфика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
19
Эштрела
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Бенфика
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
10
21
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
20%
4
19%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Пропущено
19
8
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
7
37%
3
38%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
2
29%
9
47%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
9
64%
1
20%
76-90
Забито
17
40
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
3
18%
3
8%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
4
24%
5
13%
46-60
3
18%
6
15%
61-75
5
29%
29%
14
35%
76-90
Пропущено
33
13
9 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
3
9%
2
15%
1-15
2
6%
1
8%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
16
48%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4
Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2
Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4
Результаты матчей
Эштрела
Бенфика
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
63
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
27
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
181
514
136
118
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|2.
|0:0 Заявка
|19
|15
|2
|2
|45 - 19
|47
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 37
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|11 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 1:4 Бенфика
Исход игры
Эштрела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (124)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
40.3% (50)
1:2 Бенфика
24.2% (30)
1:3 Бенфика
10.5% (13)
0:1 Бенфика
9.7% (12)
0:3 Бенфика
4.8% (6)
1:4 Бенфика
1.6% (2)
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