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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Спортинг Л
8:0
Конец матча
Каса Пия
0'
13' Желтая карточка
Нунеш Жоау
1:0
14' Гол
Коатес Себастьян
2:0
23' Гол
Дьёкереш Виктор
3:0
25' Гол
Поте
4:0
32' Пенальти
Дьёкереш Виктор
38' Желтая карточка
Юлманд Мортен
5:0
43' Гол
Тринкан Франсишку
6:0
64' Гол
Катаму Жени
7:0
81' Гол
Коатес Себастьян
8:0
90' Гол
Тринкан Франсишку
90'+6

Ход матча

13'
 
Нунеш Жоау
14'
Коатес Себастьян
(Сантуш Нуну II)
1:0
23'
Дьёкереш Виктор
(Поте)
2:0
25'
Поте
(Юлманд Мортен)
3:0
32'
Дьёкереш Виктор
4:0
35'
 
Варела Фернанду
Нунеш Жоау
38'
Юлманд Мортен
 
43'
Тринкан Франсишку
5:0
46'
Браганса Даниэл
Поте
 
46'
 
Сома Юки
Диас Тиаго
57'
Паулинью Жуан
Эдвардс Маркус
 
57'
Катаму Жени
Эсгаю Рикарду
 
64'
Катаму Жени
6:0
73'
Матеус Рейс
Инасиу Гонсалу
 
81'
Коатес Себастьян
(Катаму Жени)
7:0
85'
 
Бриту Рафаэл
Бени
85'
 
Жералдеш Андре
Ларрасабаль Гаиска
86'
Эссугу Дариу
Юлманд Мортен
 
90'
Тринкан Франсишку
(Матеус Рейс)
8:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Спортинг Л 99.2% (118)
X 0.8% (1)
Каса Пия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
8
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
17
Тринкан
Франсишку
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
3
Нунеш
Жоау
2
Тчамба
Дуплекс
5
Лело
Леонардо
77
Диас
Тиаго
8
Нето Анжело
16
Бени
10
Ламейраш
Рубен
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
80
Кастро
Пабло
Спортинг Л
3-4-3
Каса Пия
4-4-2

История личных встреч

Спортинг Л
Каса Пия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:4
ПЛ
3:1
К
1:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

3
2.67

Среднее время на гол

30
33

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 15 (3) 0.79
Паулинью Жуан 9 0.47
Поте 7 0.37
Тринкан Франсишку 5 0.26
Эдвардс Маркус 4 0.21
Коатес Себастьян 3 0.16
Катаму Жени 2 0.11
Сантуш Нуну II 1 0.05
Морита Хидемаса 1 0.05
Юлманд Мортен 1 0.05
Диоманде Усман 1 0.05
Браганса Даниэл 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.32
Кардозо Фелиппе 3 0.16
Кастро Пабло 2 0.11
Андраде Фернандо 2 (1) 0.11
Сома Юки 1 0.05
Ларрасабаль Гаиска 1 0.05
Диас Тиаго 1 0.05
Нунеш Жоау 1 0.05
Жушту Самуэл 1 0.05
Годвин Савиур 1 (1) 0.05
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Диоманде Усман 4 1
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 5 1
Нето Анжело 5 0
Бени 5 0
Кардозо Фелиппе 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Каса Пия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
3
Спортинг Л
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

18
2
Спортинг Л
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Каса Пия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

18
5

Голы по времени матча

Забито

30
14
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
5
17%
1
7%
1-15
4
13%
4
29%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
6
20%
5
36%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
4
44%
2
10%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Забито

21
5
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
5%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
5
24%
2
40%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
5
24%
1
20%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Забито

51
19
23 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
6
12%
2
11%
1-15
6
12%
4
21%
16-30
11
22%
2
11%
31-45
10
20%
3
16%
46-60
7
14%
2
11%
61-75
11
22%
6
32%
76-90

Пропущено

21
34
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
19%
6
18%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
6
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0
Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3
Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Каса Пия

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
3
6 раз 32%
1
3 раза 16%
5
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
6
4
2.5
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
7
3
6
2.5
3
7
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
1.5
Больше Меньше
3
16
9
10
2.5
3
16
3
16
3.5
1
18
3
16
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 Заявка 19 6 4 9 30 - 26 22
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 119
    Спортинг Л 99.2% (118)
    X 0.8% (1)
    Каса Пия 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 8:0 Каса Пия

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Каса Пия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    29.73% (33)
    Нет
    70.27% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    45.4% (54)
    3:1 Спортинг Л
    16% (19)
    3:0 Спортинг Л
    15.1% (18)
    2:1 Спортинг Л
    10.1% (12)
    1:0 Спортинг Л
    2.5% (3)
    4:0 Спортинг Л
    1.7% (2)
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