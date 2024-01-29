Тур: 19. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Карвалью Элдер
8:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаНунеш Жоау
1:0
14' ГолКоатес Себастьян
2:0
23' ГолДьёкереш Виктор
3:0
25' ГолПоте
4:0
32' ПенальтиДьёкереш Виктор
38' Желтая карточкаЮлманд Мортен
5:0
43' ГолТринкан Франсишку
6:0
64' ГолКатаму Жени
7:0
81' ГолКоатес Себастьян
8:0
90' ГолТринкан Франсишку
90'+6
Ход матча
13'
14'
23'
2:0
25'
3:0
32'
4:0
38'
43'
46'
46'
64'
6:0
81'
7:0
85'
90'
8:0
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
77
Диас
Тиаго
16
Бени
80
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Пинту ДиогуВратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Спортинг Л
Каса Пия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
3
2.67
Среднее время на гол
30
33
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|15 (3)
|0.79
|Паулинью Жуан
|9
|0.47
|Поте
|7
|0.37
|Тринкан Франсишку
|5
|0.26
|Эдвардс Маркус
|4
|0.21
|Коатес Себастьян
|3
|0.16
|Катаму Жени
|2
|0.11
|Сантуш Нуну II
|1
|0.05
|Морита Хидемаса
|1
|0.05
|Юлманд Мортен
|1
|0.05
|Диоманде Усман
|1
|0.05
|Браганса Даниэл
|1
|0.05
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.05
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.32
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.16
|Кастро Пабло
|2
|0.11
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.11
|Сома Юки
|1
|0.05
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.05
|Диас Тиаго
|1
|0.05
|Нунеш Жоау
|1
|0.05
|Жушту Самуэл
|1
|0.05
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.05
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Диоманде Усман
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|5
|1
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Кардозо Фелиппе
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Каса Пия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
3
Спортинг Л
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
18
2
Спортинг Л
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Каса Пия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
18
5
Голы по времени матча
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
5
17%
1
7%
1-15
4
13%
4
29%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
6
20%
5
36%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
4
44%
2
10%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Забито
21
5
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
5%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
5
24%
2
40%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
5
24%
1
20%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Забито
51
19
23 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
6
12%
2
11%
1-15
6
12%
4
21%
16-30
11
22%
2
11%
31-45
10
20%
3
16%
46-60
7
14%
2
11%
61-75
11
22%
6
32%
76-90
Пропущено
21
34
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
19%
6
18%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
6
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0
Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3
Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Каса Пия
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
3
6 раз 32%
1
3 раза 16%
5
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
36
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
316
910
316
316
118
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 37
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|11 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 8:0 Каса Пия
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (118)
Ничья
0.8% (1)
Каса Пия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
29.73% (33)
Нет
70.27% (78)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
45.4% (54)
3:1 Спортинг Л
16% (19)
3:0 Спортинг Л
15.1% (18)
2:1 Спортинг Л
10.1% (12)
1:0 Спортинг Л
2.5% (3)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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