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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Козенца
0:0
Второй тайм: 50'
Пиза
0'
25' Желтая карточка
Калабрези Артуро
31' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
45' Вторая желтая карточка
Калабрези Артуро

Ход матча

25'
 
Калабрези Артуро
31'
Прашелик Матеуш
 
45'
 
Калабрези Артуро
46'
Кало Джакомо
Прашелик Матеуш
 
46'
 
Беруатто Пьетро
Alesandro Arena

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Пиза
3.00
3.20
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6.90
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
30
Маццокки
Симоне
34
Флоренци
Альдо
9
Тутино
Дженнаро
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
42
Барбьери
Томмазо
8
Марин
Мариус
15
Туре
Идрисса
28
Alesandro
Arena
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
Козенца
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Козенца
Пиза

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Среднее время на гол

112
64

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 8 (2) 0.35
Вока Идриз 3 0.13
Маццокки Симоне 3 0.13
Маррас Мануэль 2 0.09
Форте Франческо 2 0.09
Вентури Майкл 2 0.09
Фработта Джанлука 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.3
Млакар Ян 2 0.09
Трамони Лисандру 2 0.09
Бонфанти Николас 2 0.09
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Велозу Мигель 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Марин Мариус 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Канестрелли Симоне 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 9 0
Вентури Майкл 9 0
Флоренци Альдо 7 0
Кало Джакомо 3 1
Тутино Дженнаро 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Микай Алессандро 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Мерони Андреа 1 0
Фработта Джанлука 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 8 1
Канестрелли Симоне 7 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Николас Андраде 5 0
Эштевеш Томаш 5 0
Трамони Лисандру 5 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Мазуччи Гаэтано 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Козенца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

5
8
Козенца
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Пиза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
21%
2
15%
1-15
7
37%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
16%
4
31%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
5
36%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 12
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
4
31%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
5
33%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

24
26
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
5
21%
4
15%
1-15
7
29%
29%
4
15%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Пропущено

24
26
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
8%
6
23%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2
Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1
Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0

Результаты матчей

Козенца
Пиза

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Козенца
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
6
16
1.5
7
15
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 23 13 7 3 42 - 22 46
2.
Венеция
 1:1 23 12 6 5 40 - 28 42
3.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 0:1 23 10 6 7 29 - 26 36
7.
Катанзаро
 1:1 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 1:0 23 8 8 7 24 - 23 32
9.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
10.
Реджана
 0:0 23 6 11 6 27 - 28 29
11.
Сампдория
 22 8 4 10 29 - 34 28
12.
Козенца
 0:0 23 7 7 9 24 - 24 28
13.
Пиза
 0:0 23 6 9 8 25 - 27 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 0:0 23 5 6 12 25 - 37 21
19.
Специя
 1:1 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 1:1 12 6 6 0 20 - 10 24
3.
Читтаделла
 0:1 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 1:1 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 0:0 12 4 4 4 19 - 14 16
10.
Брешия
 1:0 12 4 4 4 11 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 12 - 13 14
13.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
14.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 0:0 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 0:0 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 1:1 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Венеция
 1:1 11 4 4 3 14 - 11 16
6.
Брешия
 1:0 11 4 4 3 13 - 11 16
7.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
8.
Реджана
 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Читтаделла
 0:1 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 0:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 1:1 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 9 - 21 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 11
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Судья начинает матч
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Козенца
Ничья
Пиза
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