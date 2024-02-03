Тур: 23. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
25' Желтая карточкаКалабрези Артуро
31' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
45' Вторая желтая карточкаКалабрези Артуро
Ход матча
25'
31'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
18
Гьямфи
Брайт
15
Туре
Идрисса
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Ante Vukovic
-
-
14 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Козенца
Пиза
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Среднее время на гол
112
64
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|8 (2)
|0.35
|Вока Идриз
|3
|0.13
|Маццокки Симоне
|3
|0.13
|Маррас Мануэль
|2
|0.09
|Форте Франческо
|2
|0.09
|Вентури Майкл
|2
|0.09
|Фработта Джанлука
|1
|0.04
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.3
|Млакар Ян
|2
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.09
|Бонфанти Николас
|2
|0.09
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Велозу Мигель
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Эштевеш Томаш
|1
|0.04
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.04
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Морео Стефано
|1
|0.04
|Марин Мариус
|1
|0.04
|Трамони Маттео
|1
|0.04
|Канестрелли Симоне
|1
|0.04
|Alesandro Arena
|1
|0.04
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Вентури Майкл
|9
|0
|Флоренци Альдо
|7
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Микай Алессандро
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Фработта Джанлука
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|8
|1
|Канестрелли Симоне
|7
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Николас Андраде
|5
|0
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Трамони Лисандру
|5
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Козенца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
5
8
Козенца
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Пиза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
21%
2
15%
1-15
7
37%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
16%
4
31%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
5
36%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 12
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
4
31%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
5
33%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
33%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
5
21%
4
15%
1-15
7
29%
29%
4
15%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
6
25%
6
23%
76-90
Пропущено
24
26
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
8%
6
23%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2
Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1
Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0
Результаты матчей
Козенца
Пиза
Точный счет
1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Козенца
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
74
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
616
715
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|13
|7
|3
|42 - 22
|46
|2.
|1:1
|23
|12
|6
|5
|40 - 28
|42
|3.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|7.
|1:1
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:0
|23
|8
|8
|7
|24 - 23
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|10.
|0:0
|23
|6
|11
|6
|27 - 28
|29
|11.
|22
|8
|4
|10
|29 - 34
|28
|12.
|0:0
|23
|7
|7
|9
|24 - 24
|28
|13.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 37
|21
|19.
|1:1
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|1:1
|12
|6
|6
|0
|20 - 10
|24
|3.
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|1:1
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 14
|16
|10.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|12 - 13
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|14.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|1:1
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|6.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|12.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 21
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9