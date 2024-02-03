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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
Пиза
0'
25' Желтая карточка
Калабрези Артуро
31' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
45' Вторая желтая карточка
Калабрези Артуро
51' Желтая карточка
Кало Джакомо
1:0
61' Гол в свои ворота
Беруатто Пьетро
62' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
68' Желтая карточка
Форте Франческо
78' Желтая карточка
Велозу Мигель
89' Желтая карточка
Микай Алессандро
1:1
90' Гол
Караччоло Антонио
90'+8
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
30
Маццокки
Симоне
34
Флоренци
Альдо
9
Тутино
Дженнаро
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
42
Барбьери
Томмазо
8
Марин
Мариус
15
Туре
Идрисса
28
Alesandro
Arena
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
Козенца
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Козенца
Пиза

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Среднее время на гол

112
64

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 8 (2) 0.35
Вока Идриз 3 0.13
Маццокки Симоне 3 0.13
Маррас Мануэль 2 0.09
Форте Франческо 2 0.09
Вентури Майкл 2 0.09
Фработта Джанлука 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.3
Млакар Ян 2 0.09
Трамони Лисандру 2 0.09
Бонфанти Николас 2 0.09
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Велозу Мигель 1 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Караччоло Антонио 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Марин Мариус 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Канестрелли Симоне 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 9 0
Вентури Майкл 9 0
Флоренци Альдо 7 0
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Микай Алессандро 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Мерони Андреа 1 0
Фработта Джанлука 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 8 1
Канестрелли Симоне 7 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Николас Андраде 5 0
Эштевеш Томаш 5 0
Трамони Лисандру 5 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
7
Козенца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

5
8
Козенца
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
57% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Пиза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
21%
2
13%
1-15
7
37%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
16%
3
20%
76-90

Пропущено

16
11
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
6
38%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
4
31%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
5
33%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

24
28
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
5
21%
4
14%
1-15
7
29%
29%
4
14%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
6
25%
7
25%
76-90

Пропущено

26
26
6 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
2
8%
6
23%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
23%
2
8%
46-60
7
27%
2
8%
61-75
7
27%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2
Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1
Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0

Результаты матчей

Козенца
Пиза

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Козенца
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
3
8
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
4
1
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
7
16
3
20
2.5
1
22
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Комо
 1:0 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 2:0 23 9 4 10 31 - 34 31
10.
Модена
 0:2 23 8 7 8 25 - 30 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:1 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 1:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:2 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 2:0 12 5 1 6 15 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 0:1 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 1:0 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:2 12 3 5 4 12 - 18 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:1 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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