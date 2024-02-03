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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Реджана
0:0
Первый тайм: 30'
ФералпиСало
0'
23' Красная карточка
Фьордилино Лука

Ход матча

23'
 
Фьордилино Лука

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 45 Владение мячом, % 55
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Реджана
Ничья
ФералпиСало
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
33
Чрнигой
Домен
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
80
Natan
Girma
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Реджана
3-4-1-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Реджана
ФералпиСало

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:3
СCС
3:1
СCПВК
1:2
СCПВК
1:0
СC
1:1
СC
4:1
СC
3:2
СC
1:2
ЛПП
2:2
ЛП
4:4
ЛП
1:0
К
2:3
ЛП
3:0
ЛП
0:3
ППД
0:1
ППД
2:0
ППД
1:4
ППД
2:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.8

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Alessandro Marcandalli 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.17
Компаньон Маттиа 4 0.17
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.13
Феличи Маттиа 2 0.09
Davide Balestrero 2 0.09
Зеннаро Маттиа 2 0.09
Курфалидис Христос 2 0.09
Mattia Tonetto 2 0.09
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 7 0
Феличи Маттиа 5 1
Фьордилино Лука 5 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Бутич Карло 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ди Мольфетта Давиде 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ФералпиСало
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
5
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ФералпиСало
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

7
14
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
ФералпиСало
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
3
17%
5
25%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
2
25%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
23%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
32%
4
24%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
3
20%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
20%
6
24%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
4
27%
6
24%
76-90

Пропущено

40
37
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
9
23%
5
14%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
10
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2
Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0

Результаты матчей

Реджана
ФералпиСало

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реджана
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
8
14
1.5
6
16
2
20
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 23 13 7 3 42 - 22 46
2.
Венеция
 1:1 23 12 6 5 40 - 28 42
3.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Катанзаро
 1:0 23 11 4 8 35 - 31 37
7.
Читтаделла
 0:0 23 10 7 6 29 - 25 37
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 0:0 23 7 9 7 23 - 23 30
10.
Реджана
 0:0 23 6 11 6 27 - 28 29
11.
Сампдория
 22 8 4 10 29 - 34 28
12.
Козенца
 0:0 23 7 7 9 24 - 24 28
13.
Пиза
 0:0 23 6 9 8 25 - 27 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 0:0 23 5 6 12 25 - 37 21
19.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
20.
Специя
 0:1 23 4 8 11 19 - 35 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 1:1 12 6 6 0 20 - 10 24
3.
Читтаделла
 0:0 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 1:0 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 0:0 12 4 4 4 19 - 14 16
10.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Брешия
 0:0 12 3 5 4 10 - 12 14
12.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 12 - 13 14
13.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
14.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 0:0 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 0:0 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 0:1 11 1 5 5 5 - 9 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Катанзаро
 1:0 12 5 2 5 13 - 15 17
6.
Венеция
 1:1 11 4 4 3 14 - 11 16
7.
Брешия
 0:0 11 4 4 3 13 - 11 16
8.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
9.
Реджана
 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
10.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
11.
Читтаделла
 0:0 11 3 5 3 9 - 11 14
12.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 0:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 0:1 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 9 - 21 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 11
Бьянко Алессандро 11
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Фьордилино Лука увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
ФералпиСало
2.45
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3.15
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3.65
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