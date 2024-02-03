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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Реджана
1:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
23' Красная карточка
Фьордилино Лука
32' Желтая карточка
Natan Girma
45' Желтая карточка
Бутич Карло
45' Вторая желтая карточка
Бутич Карло
45' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
1:0
79' Гол
Кабаши Элвис
90' Желтая карточка
Чеппители Лука
1:1
90' Гол
Davide Balestrero
90'+5

Ход матча

23'
 
Фьордилино Лука
32'
Natan Girma
 
38'
Кабаши Элвис
Чрнигой Домен
 
45'
 
Бутич Карло
45'
 
Бутич Карло
45'
Бьянко Алессандро
 
57'
 
Зеннаро Маттиа
Компаньон Маттиа
60'
Паяч Марко
Пьераньоло Эдоардо
 
60'
Портанова Маноло
Фьямоцци Риккардо
 
70'
 
Манцари Джакомо
Ди Мольфетта Давиде
70'
 
Mattia Tonetto
Феличи Маттиа
77'
Muhamed Varela Djamanca
Мелегони Филиппо
 
79'
Кабаши Элвис
(Сампиризи Марио)
1:0
80'
 
Alessandro Pilati
Мартелла Бруно
90'
 
Чеппители Лука
90'
1:1
Davide Balestrero
(Манцари Джакомо)

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 656 Количество передач 239
  • 73 Владение мячом, % 27
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
33
Чрнигой
Домен
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
80
Natan
Girma
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Реджана
3-4-1-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Реджана
ФералпиСало

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:3
СCС
3:1
СCПВК
1:2
СCПВК
1:0
СC
1:1
СC
4:1
СC
3:2
СC
1:2
ЛПП
2:2
ЛП
4:4
ЛП
1:0
К
2:3
ЛП
3:0
ЛП
0:3
ППД
0:1
ППД
2:0
ППД
1:4
ППД
2:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.8

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Alessandro Marcandalli 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.17
Компаньон Маттиа 4 0.17
Davide Balestrero 3 0.13
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.13
Феличи Маттиа 2 0.09
Зеннаро Маттиа 2 0.09
Курфалидис Христос 2 0.09
Mattia Tonetto 2 0.09
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 5 1
Феличи Маттиа 5 1
Бутич Карло 3 1
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ди Мольфетта Давиде 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ФералпиСало
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
6
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ФералпиСало
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

7
14
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
ФералпиСало
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
25%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
23%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
32%
4
24%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
3
19%
5
19%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
5
31%
7
27%
76-90

Пропущено

41
38
19 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
9
22%
5
13%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
11
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2
Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0

Результаты матчей

Реджана
ФералпиСало

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реджана
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
2
10
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
14
9
8
15
1.5
6
17
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
4.
Комо
 0:0 23 11 7 5 31 - 25 40
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 1:0 23 9 4 10 30 - 34 31
10.
Модена
 0:1 23 8 7 8 25 - 29 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:0 23 5 7 11 27 - 32 22
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 0:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:1 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 1:0 12 5 1 6 14 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Тернана
 0:0 12 3 5 4 12 - 10 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 0:0 12 5 4 3 13 - 12 19
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 1:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:1 12 3 5 4 12 - 17 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:0 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 49'
      Бьянко Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Бутич Карло получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Бутич Карло получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Чрнигой Домен уходит с поля. Кабаши Элвис выходит вместо него
    • 32'
      Натан Гирма получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      УДАЛЕНИЕ! - Фьордилино Лука увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджана 1:1 ФералпиСало онлайн

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