Тур: 23. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:1
Конец матча
0'
23' Красная карточкаФьордилино Лука
32' Желтая карточкаNatan Girma
45' Желтая карточкаБутич Карло
45' Вторая желтая карточкаБутич Карло
45' Желтая карточкаБьянко Алессандро
1:0
79' ГолКабаши Элвис
90' Желтая карточкаЧеппители Лука
1:1
90' ГолDavide Balestrero
90'+5
Ход матча
23'
32'
45'
45'
79'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
656 Количество передач 239
-
73 Владение мячом, % 27
28
Антист
Жанис
80
Natan
Girma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Реджана
ФералпиСало
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.8
Среднее время на гол
55
50
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.67
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
|Alessandro Marcandalli
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.17
|Компаньон Маттиа
|4
|0.17
|Davide Balestrero
|3
|0.13
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.13
|Феличи Маттиа
|2
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.09
|Курфалидис Христос
|2
|0.09
|Mattia Tonetto
|2
|0.09
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|5
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ФералпиСало
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
6
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ФералпиСало
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
7
14
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
ФералпиСало
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
25%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
23%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
32%
4
24%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
3
19%
5
19%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
5
31%
7
27%
76-90
Пропущено
41
38
19 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
9
22%
5
13%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
11
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2
Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0
Результаты матчей
Реджана
ФералпиСало
Точный счет
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реджана
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
65
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
149
815
617
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|43 - 22
|48
|2.
|0:0
|23
|12
|6
|5
|31 - 16
|42
|3.
|23
|12
|5
|6
|40 - 29
|41
|4.
|0:0
|23
|11
|7
|5
|31 - 25
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|23
|8
|8
|7
|25 - 23
|32
|9.
|1:0
|23
|9
|4
|10
|30 - 34
|31
|10.
|0:1
|23
|8
|7
|8
|25 - 29
|31
|11.
|23
|6
|11
|6
|28 - 29
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|25 - 25
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|27 - 32
|22
|18.
|23
|5
|6
|12
|26 - 38
|21
|19.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 42
|21
|20.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|14 - 16
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|14.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|19.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|12 - 17
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9