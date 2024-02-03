Тур: 23. Стадион: Либеро Либерати.
0'
0:1
40' ГолСтрефецца Габриэль
56' Желтая карточкаПююхтя Никлас
67' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
85' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
90'+8
Ход матча
40'
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
288 Количество передач 486
-
37 Владение мячом, % 63
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тернана
Комо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.3
|Касасола Тиаго
|4
|0.17
|Диаките Салим
|3
|0.13
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.13
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.09
|Соренсен Фредерик
|2
|0.09
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Перейро Гастон
|1
|0.04
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.39
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.22
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.17
|Иоанну Николас
|3
|0.13
|Да Кунья Лукас
|3
|0.13
|Барба Федерико
|2
|0.09
|Одентал Кас
|2
|0.09
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Беллемо Алессандро
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Lorenzo Lucchesi
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Тернана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
11
17
Тернана
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Комо
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
5
31%
6
32%
76-90
Пропущено
21
12
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90
Забито
28
33
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
14%
6
18%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
5
18%
8
24%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
7
25%
7
21%
76-90
Пропущено
32
24
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 14
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
5
16%
6
25%
46-60
3
9%
7
29%
29%
61-75
8
25%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1
Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2
Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1
Результаты матчей
Тернана
Комо
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тернана
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
39
65
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
39
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
194
716
914
419
320
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9