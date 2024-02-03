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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Тернана
0:1
Конец матча
Комо
0'
0:1
40' Гол
Стрефецца Габриэль
56' Желтая карточка
Пююхтя Никлас
67' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
85' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90'+8

Ход матча

40'
0:1
Стрефецца Габриэль
(Да Кунья Лукас)
46'
Пююхтя Никлас
Касасола Тиаго
 
46'
Луперини Грегорио
Лабойко Якуб
 
46'
Фавазули Костантино
Раймондо Антонио
 
56'
Пююхтя Никлас
 
67'
 
Стрефецца Габриэль
68'
Дионизи Федерико
Ди Стефано Филиппо
 
73'
 
Нсаме Жан-Пьер
Габриеллони Алессандро
73'
 
Samuel Ballet
Верди Симоне
76'
Аматуччи Лоренцо
Де Бур Кес
 
78'
 
Браунёдер Маттиас
Базелли Даниэле
85'
 
Гольданига Эдоардо
90'
 
Сала Марко
Да Кунья Лукас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 486
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
79
Карбони
Франко
25
Лабойко
Якуб
8
Де
Бур
Кес
10
Перейро
Гастон
28
Ди
Стефано
Филиппо
9
Раймондо
Антонио
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
8
Базелли
Даниэле
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
Тернана
3-4-2-1
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Комо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
3:1
СB
0:3
СB
1:1
СB
1:2
СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.3
Касасола Тиаго 4 0.17
Диаките Салим 3 0.13
Ди Стефано Филиппо 3 0.13
Lorenzo Lucchesi 2 0.09
Соренсен Фредерик 2 0.09
Фалетти Сесар 1 (1) 0.04
Перейро Гастон 1 0.04
Луперини Грегорио 1 0.04
Дионизи Федерико 1 0.04
Челли Алессандро III 1 0.04
Карбони Франко 1 0.04
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Де Бур Кес 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.39
Габриеллони Алессандро 5 0.22
Верди Симоне 4 (3) 0.17
Иоанну Николас 3 0.13
Да Кунья Лукас 3 0.13
Барба Федерико 2 0.09
Одентал Кас 2 0.09
Абильдгор Оливер 1 0.04
Беллемо Алессандро 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 6 0
Диаките Салим 6 0
Луперини Грегорио 5 0
Де Бур Кес 3 1
Раймондо Антонио 4 0
Капуано Марко 2 1
Фавилли Андреа 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Lorenzo Lucchesi 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Карбони Франко 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Беллемо Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Тернана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

11
17
Тернана
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Комо
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
5
31%
6
32%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90

Забито

28
33
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
14%
6
18%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
5
18%
8
24%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
7
25%
7
21%
76-90

Пропущено

32
24
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 14
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
5
16%
6
25%
46-60
3
9%
7
29%
29%
61-75
8
25%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1
Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2
Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1

Результаты матчей

Тернана
Комо

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тернана
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
6
5
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
19
4
7
16
1.5
9
14
4
19
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 23 13 5 5 32 - 16 44
3.
Комо
 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Модена
 23 8 8 7 27 - 30 32
10.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
2.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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