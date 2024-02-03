Тур: 23. Стадион: Альберто Пиччи.
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Специя
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4 (2)
|0.17
|Моро Лука
|3
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.09
|Реца Аркадиуш
|2
|0.09
|Эспозито Франческо
|2
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьяши Томмазо
|7
|0.3
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.26
|Йемелло Пьетро
|5
|0.22
|Сунас Димитрис
|3
|0.13
|Верна Лука
|3
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.09
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.09
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|8
|0
|Бригенти Николо
|5
|0
|Вандепутте Яри
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Вероли Давиде
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
3
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Катанзаро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
12
16
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Катанзаро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
7
58%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
2
17%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
15
19
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
7%
4
21%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
6
24%
6
32%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
5
26%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
1
5%
4
13%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
6
30%
7
23%
31-45
1
5%
8
26%
46-60
3
15%
3
10%
61-75
5
25%
4
13%
76-90
Пропущено
33
34
10 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 19
3
9%
4
12%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
4
12%
5
15%
31-45
8
24%
8
24%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
9
27%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1
Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0
Результаты матчей
Специя
Катанзаро
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Специя
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
101
19
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
57
47
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
166
616
1111
220
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|13
|7
|3
|41 - 21
|46
|2.
|0:0
|23
|12
|6
|5
|39 - 27
|42
|3.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|1:0
|23
|11
|4
|8
|35 - 31
|37
|7.
|0:0
|23
|10
|7
|6
|29 - 25
|37
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|0:0
|23
|7
|9
|7
|23 - 23
|30
|10.
|0:0
|23
|6
|11
|6
|27 - 28
|29
|11.
|22
|8
|4
|10
|29 - 34
|28
|12.
|0:0
|23
|7
|7
|9
|24 - 24
|28
|13.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 37
|21
|19.
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|20.
|0:1
|23
|4
|8
|11
|19 - 35
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|0:0
|12
|6
|6
|0
|19 - 9
|24
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 14
|16
|10.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|12.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|12 - 13
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|14.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|9.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|11.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 21
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Бьянко Алессандро
|11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8