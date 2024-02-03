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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Специя
1:1
Конец матча
Катанзаро
0'
0:1
13' Гол
Йемелло Пьетро
26' Желтая карточка
Шитум Марио
32' Желтая карточка
Бьяши Томмазо
1:1
34' Гол
Ягелло Филип
54' Желтая карточка
Вероли Давиде
73' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
81' Желтая карточка
Вандепутте Яри
83' Желтая карточка
Бертола Николо
90' Желтая карточка
Моро Лука
90'+7
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
99
Верде
Даниэле
16
Фальчинелли
Диего
97
Ягелло
Филип
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Специя
3-4-3
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Специя
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 4 (2) 0.17
Моро Лука 3 0.13
Rachid Kouda 2 0.09
Реца Аркадиуш 2 0.09
Эспозито Франческо 2 0.09
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 7 0.3
Вандепутте Яри 6 (1) 0.26
Йемелло Пьетро 6 0.26
Сунас Димитрис 3 0.13
Верна Лука 3 0.13
Амброзино Джузеппе 2 0.09
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.09
Помпетти Марко 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 7 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 8 0
Бригенти Николо 5 0
Вандепутте Яри 5 0
Бьяши Томмазо 4 0
Вероли Давиде 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Шитум Марио 3 0
Сунас Димитрис 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
4
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Катанзаро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

12
16
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Катанзаро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
7
54%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
15%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Забито

15
19
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
7%
4
21%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Пропущено

25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
6
24%
6
32%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
5
26%
76-90

Забито

21
32
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
1
5%
5
16%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
7
33%
7
22%
31-45
1
5%
8
25%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
5
24%
4
13%
76-90

Пропущено

34
35
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
4
12%
4
11%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
8
24%
8
23%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
9
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1
Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0

Результаты матчей

Специя
Катанзаро

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Специя
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
17
6
6
17
1.5
11
12
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Комо
 1:0 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 2:0 23 9 4 10 31 - 34 31
10.
Модена
 0:2 23 8 7 8 25 - 30 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:1 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 1:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:2 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 2:0 12 5 1 6 15 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 0:1 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 1:0 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:2 12 3 5 4 12 - 18 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:1 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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      Вероли Давиде получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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