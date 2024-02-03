Тур: 23. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
0:1
13' ГолЙемелло Пьетро
26' Желтая карточкаШитум Марио
32' Желтая карточкаБьяши Томмазо
1:1
34' ГолЯгелло Филип
54' Желтая карточкаВероли Давиде
73' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
81' Желтая карточкаВандепутте Яри
83' Желтая карточкаБертола Николо
90' Желтая карточкаМоро Лука
90'+7
Ход матча
13'
0:1
26'
32'
34'
1:1
54'
73'
81'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
371 Количество передач 517
-
42 Владение мячом, % 58
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Специя
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4 (2)
|0.17
|Моро Лука
|3
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.09
|Реца Аркадиуш
|2
|0.09
|Эспозито Франческо
|2
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьяши Томмазо
|7
|0.3
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.26
|Йемелло Пьетро
|6
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.13
|Верна Лука
|3
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.09
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.09
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|7
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|3
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|8
|0
|Бригенти Николо
|5
|0
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Вероли Давиде
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Шитум Марио
|3
|0
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
4
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Катанзаро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
12
16
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Катанзаро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
7
54%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
15%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Забито
15
19
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
7%
4
21%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
6
24%
6
32%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
5
26%
76-90
Забито
21
32
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
1
5%
5
16%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
7
33%
7
22%
31-45
1
5%
8
25%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
5
24%
4
13%
76-90
Пропущено
34
35
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
4
12%
4
11%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
8
24%
8
23%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
9
26%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1
Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0
Результаты матчей
Специя
Катанзаро
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Специя
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
176
617
1112
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|43 - 22
|48
|2.
|0:0
|23
|12
|6
|5
|31 - 16
|42
|3.
|1:0
|23
|12
|6
|5
|32 - 25
|42
|4.
|23
|12
|5
|6
|40 - 29
|41
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|23
|8
|8
|7
|25 - 23
|32
|9.
|2:0
|23
|9
|4
|10
|31 - 34
|31
|10.
|0:2
|23
|8
|7
|8
|25 - 30
|31
|11.
|23
|6
|11
|6
|28 - 29
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|25 - 25
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|0:1
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|5
|6
|12
|26 - 38
|21
|19.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 42
|21
|20.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|2:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|19.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|0:2
|12
|3
|5
|4
|12 - 18
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9