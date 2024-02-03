  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Парма
1:1
Второй тайм: 56'
Венеция
0'
16' Желтая карточка
Тессманн Таннер
1:0
21' Гол
Михэйлэ Валентин
1:1
26' Гол
Похьянпало Йоэль
32' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль

Ход матча

16'
 
Тессманн Таннер
21'
Михэйлэ Валентин
(Эрнани Азеведо)
1:0
26'
1:1
Похьянпало Йоэль
(Альтаре Джорджо)
32'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Венеция
3.80
3.45
Реклама, ligastavok.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
27
Эрнани
Азеведо
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
13
Бонни
Анж-Йоан
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
10
Пьерини
Николас
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
Парма
4-2-3-1
Венеция
4-4-2

История личных встреч

Парма
Венеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
3:2
СB
2:1
СB
2:2
К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 9 (2) 0.39
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.3
Бернабе Адриан 5 0.22
Шарпантье Габриэль 3 0.13
Михэйлэ Валентин 3 0.13
Партипило Антони 3 0.13
Чолак Антонио-Мирко 3 0.13
Бонни Анж-Йоан 2 0.09
Эстевес Науэль 2 0.09
Эрнани Азеведо 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 9 (3) 0.39
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.3
Пьерини Николас 5 0.22
Бузио Джанлука 5 0.22
Тессманн Таннер 4 0.17
Йонсен Деннис 3 0.13
Альтаре Джорджо 3 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.09
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Оливьери Марко 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Чичисола Леандро 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Партипило Антони 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Тессманн Таннер 5 0
Сверко Марин 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4
Парма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Венеция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

17
23
Парма
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Венеция
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
8
62%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
3
14%
1
4%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
4
19%
6
23%
31-45
4
19%
7
27%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

39
39
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
8
21%
1
3%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
9
23%
8
21%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
8
21%
12
31%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
6
26%
7
26%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1
ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0

Результаты матчей

Парма
Венеция

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Парма
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
8
4
2
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
8
3
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
4
15
7
1.5
13
9
5
17
2.5
6
16
1
21
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 23 13 7 3 42 - 22 46
2.
Венеция
 1:1 23 12 6 5 40 - 28 42
3.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 0:1 23 10 6 7 29 - 26 36
7.
Катанзаро
 1:1 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 1:0 23 8 8 7 24 - 23 32
9.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
10.
Реджана
 0:0 23 6 11 6 27 - 28 29
11.
Сампдория
 22 8 4 10 29 - 34 28
12.
Козенца
 0:0 23 7 7 9 24 - 24 28
13.
Пиза
 0:0 23 6 9 8 25 - 27 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 0:0 23 5 6 12 25 - 37 21
19.
Специя
 1:1 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 1:1 12 6 6 0 20 - 10 24
3.
Читтаделла
 0:1 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 1:1 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 0:0 12 4 4 4 19 - 14 16
10.
Брешия
 1:0 12 4 4 4 11 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 12 - 13 14
13.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
14.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 0:0 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 0:0 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 1:1 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Венеция
 1:1 11 4 4 3 14 - 11 16
6.
Брешия
 1:0 11 4 4 3 13 - 11 16
7.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
8.
Реджана
 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Читтаделла
 0:1 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 0:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 1:1 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 9 - 21 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 11
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Венеция
3.80
3.45
Реклама, ligastavok.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Парма 1:1 Венеция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Парма
Венеция
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный