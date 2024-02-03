Тур: 23. Стадион: Эннио Тардини.
0'
16' Желтая карточкаТессманн Таннер
1:0
21' ГолМихэйлэ Валентин
1:1
26' ГолПохьянпало Йоэль
32' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
Ход матча
16'
21'
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Венеция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|9 (2)
|0.39
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.3
|Бернабе Адриан
|5
|0.22
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.13
|Партипило Антони
|3
|0.13
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.13
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.09
|Эстевес Науэль
|2
|0.09
|Эрнани Азеведо
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|0.39
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.3
|Пьерини Николас
|5
|0.22
|Бузио Джанлука
|5
|0.22
|Тессманн Таннер
|4
|0.17
|Йонсен Деннис
|3
|0.13
|Альтаре Джорджо
|3
|0.13
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.09
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Оливьери Марко
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Тессманн Таннер
|5
|0
|Сверко Марин
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
4
Парма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Венеция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
17
23
Парма
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Венеция
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
8
62%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
3
14%
1
4%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
4
19%
6
23%
31-45
4
19%
7
27%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
39
39
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
8
21%
1
3%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
9
23%
8
21%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
8
21%
12
31%
76-90
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
6
26%
7
26%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1
ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0
Результаты матчей
Парма
Венеция
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Парма
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
84
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
83
55
38
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
184
157
139
517
616
121
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|13
|7
|3
|42 - 22
|46
|2.
|1:1
|23
|12
|6
|5
|40 - 28
|42
|3.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|7.
|1:1
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:0
|23
|8
|8
|7
|24 - 23
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|10.
|0:0
|23
|6
|11
|6
|27 - 28
|29
|11.
|22
|8
|4
|10
|29 - 34
|28
|12.
|0:0
|23
|7
|7
|9
|24 - 24
|28
|13.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 37
|21
|19.
|1:1
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|1:1
|12
|6
|6
|0
|20 - 10
|24
|3.
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|1:1
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 14
|16
|10.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|12 - 13
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|14.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|1:1
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|6.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|12.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 21
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9