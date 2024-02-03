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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Парма
2:1
Конец матча
Венеция
0'
16' Желтая карточка
Тессманн Таннер
1:0
21' Гол
Михэйлэ Валентин
1:1
26' Гол
Похьянпало Йоэль
32' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
2:1
90' Гол
Камара Дрисса
90' Желтая карточка
Камара Дрисса
90'+12

Ход матча

16'
 
Тессманн Таннер
21'
Михэйлэ Валентин
(Эрнани Азеведо)
1:0
26'
1:1
Похьянпало Йоэль
(Альтаре Джорджо)
32'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
67'
Камара Дрисса
Бенедычак Адриан
 
67'
 
Дзампано Франческо
Эллертссон Микаэль-Эгиль
68'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Гюткьяр Кристиан
77'
Эстевес Науэль
Эрнани Азеведо
 
77'
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
 
82'
Партипило Антони
Бернабе Адриан
 
82'
Сиприен Вилан
Михэйлэ Валентин
 
84'
 
Оливьери Марко
Похьянпало Йоэль
90'
 
Идзес Джей
Сверко Марин
90'
 
Андерсен Магнус
Бузио Джанлука
90'
Ди Кьяра Джанлука
 
90'
Камара Дрисса
2:1
90'
Камара Дрисса
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 419 Количество передач 451
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
27
Эрнани
Азеведо
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
13
Бонни
Анж-Йоан
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
10
Пьерини
Николас
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
Парма
4-2-3-1
Венеция
4-4-2

История личных встреч

Парма
Венеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
3:2
СB
2:1
СB
2:2
К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 9 (2) 0.39
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.3
Бернабе Адриан 5 0.22
Шарпантье Габриэль 3 0.13
Михэйлэ Валентин 3 0.13
Партипило Антони 3 0.13
Чолак Антонио-Мирко 3 0.13
Бонни Анж-Йоан 2 0.09
Эстевес Науэль 2 0.09
Эрнани Азеведо 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 9 (3) 0.39
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.3
Пьерини Николас 5 0.22
Бузио Джанлука 5 0.22
Тессманн Таннер 4 0.17
Йонсен Деннис 3 0.13
Альтаре Джорджо 3 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.09
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Оливьери Марко 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Камара Дрисса 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Партипило Антони 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Тессманн Таннер 5 0
Сверко Марин 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Парма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Венеция
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

17
23
Парма
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Венеция
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

22
28

Голы по времени матча

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
8
57%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
14%
1
4%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
4
19%
6
23%
31-45
4
19%
7
27%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

41
40
18 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
8
20%
1
3%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
9
22%
8
20%
46-60
5
12%
4
10%
61-75
9
22%
12
30%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
4
17%
4
14%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
6
25%
7
24%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
5
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1
ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0

Результаты матчей

Парма
Венеция

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Парма
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
4
16
7
1.5
13
10
5
18
2.5
6
17
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Комо
 1:0 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 2:0 23 9 4 10 31 - 34 31
10.
Модена
 0:2 23 8 7 8 25 - 30 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:1 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 1:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:2 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 2:0 12 5 1 6 15 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 0:1 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 1:0 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:2 12 3 5 4 12 - 18 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:1 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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