Тур: 23. Стадион: Эннио Тардини.
0'
16' Желтая карточкаТессманн Таннер
1:0
21' ГолМихэйлэ Валентин
1:1
26' ГолПохьянпало Йоэль
32' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
2:1
90' ГолКамара Дрисса
90' Желтая карточкаКамара Дрисса
90'+12
Ход матча
16'
21'
26'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
419 Количество передач 451
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Венеция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|9 (2)
|0.39
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.3
|Бернабе Адриан
|5
|0.22
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.13
|Партипило Антони
|3
|0.13
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.13
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.09
|Эстевес Науэль
|2
|0.09
|Эрнани Азеведо
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|0.39
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.3
|Пьерини Николас
|5
|0.22
|Бузио Джанлука
|5
|0.22
|Тессманн Таннер
|4
|0.17
|Йонсен Деннис
|3
|0.13
|Альтаре Джорджо
|3
|0.13
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.09
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Оливьери Марко
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Камара Дрисса
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Партипило Антони
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Тессманн Таннер
|5
|0
|Сверко Марин
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
5
Парма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Венеция
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
17
23
Парма
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Венеция
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
20
14
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
8
57%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
14%
1
4%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
4
19%
6
23%
31-45
4
19%
7
27%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
41
40
18 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
8
20%
1
3%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
9
22%
8
20%
46-60
5
12%
4
10%
61-75
9
22%
12
30%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
4
17%
4
14%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
6
25%
7
24%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
5
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1
ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0
Результаты матчей
Парма
Венеция
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Парма
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
83
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
194
167
1310
518
617
122
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|43 - 22
|48
|2.
|0:0
|23
|12
|6
|5
|31 - 16
|42
|3.
|1:0
|23
|12
|6
|5
|32 - 25
|42
|4.
|23
|12
|5
|6
|40 - 29
|41
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|23
|8
|8
|7
|25 - 23
|32
|9.
|2:0
|23
|9
|4
|10
|31 - 34
|31
|10.
|0:2
|23
|8
|7
|8
|25 - 30
|31
|11.
|23
|6
|11
|6
|28 - 29
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|25 - 25
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|0:1
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|5
|6
|12
|26 - 38
|21
|19.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 42
|21
|20.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|2:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|19.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|0:2
|12
|3
|5
|4
|12 - 18
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9