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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Лекко
0:0
Первый тайм: 38'
Кремонезе
0'
14' Желтая карточка
Лочошвили Лука
29' Желтая карточка
Антов Валентин

Ход матча

14'
 
Лочошвили Лука
29'
 
Антов Валентин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
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Лекко
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ламанна
Эугенио
44
Гульелмотти
Давиде
2
Цельяк
Ведран
68
Ерарди
Марио
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
96
Джорджио
Галли
26
Фриджерио
Марко
21
Крочата
Джованни
10
Сальседо
Эдди
29
Листковски
Марчин
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
32
Абрего
Гонсало
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
71
Йонсен
Деннис
Лекко
4-3-3
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Лекко
Кремонезе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 6 0.26
Новакович Андрия 5 0.22
Лепоре Франко 3 (2) 0.13
Ионице Артур 3 0.13
Alessandro Caporale 1 0.04
Ди Стефано Лоренцо 1 0.04
Крочата Джованни 1 0.04
Серсанти Алессандро 1 0.04
Эусепи Умберто 1 0.04
Бьянкони Алессандро 1 0.04
Mattia Tordini 1 0.04
Лемменс Матс 1 0.04
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (1) 0.43
Кастаньетти Микеле 3 0.13
Пикель Шарль 3 0.13
Коллоколо Микеле 3 0.13
Раванелли Лука 3 0.13
Гильоне Паоло 2 0.09
Окереке Давид 2 0.09
Васкес Франко 1 0.04
Серникола Леонардо 1 0.04
Дзанимачча Лука 1 0.04
Антов Валентин 1 0.04
Абрего Гонсало 1 0.04
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 9 0
Серсанти Алессандро 8 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Лепоре Франко 3 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Гульелмотти Давиде 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Джорджио Галли 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Лочошвили Лука 4 1
Антов Валентин 4 1
Васкес Франко 5 0
Пикель Шарль 5 0
Раванелли Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Майер Жан 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Лекко
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
4
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Кремонезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
14
Лекко
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Кремонезе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Пропущено

19
9
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
5
42%
6
38%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

23
6
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
1
4%
1
17%
31-45
5
22%
2
33%
46-60
5
22%
1
17%
61-75
6
26%
1
17%
76-90

Забито

25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
1
4%
3
9%
1-15
7
28%
8
25%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
6
24%
8
25%
76-90

Пропущено

42
15
12 В 1-м тайме 6
30 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 10
4
10%
1
7%
1-15
5
12%
4
27%
16-30
3
7%
1
7%
31-45
11
26%
3
20%
46-60
9
21%
3
20%
61-75
10
24%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1
Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0
Кремонезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1
Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2

Результаты матчей

Лекко
Кремонезе

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лекко
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
6
1.5
3
9
2
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
8
1.5
6
4
1
11
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
8
14
1.5
9
13
3
19
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
4.
Комо
 0:0 23 11 7 5 31 - 25 40
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 2:0 23 9 4 10 31 - 34 31
10.
Модена
 0:2 23 8 7 8 25 - 30 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:0 23 5 7 11 27 - 32 22
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 0:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:2 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 2:0 12 5 1 6 15 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Тернана
 0:0 12 3 5 4 12 - 10 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 0:0 12 5 4 3 13 - 12 19
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:2 12 3 5 4 12 - 18 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:0 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Кремонезе
4.40
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3.80
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3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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