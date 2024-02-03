Тур: 23. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
Ход матча
14'
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
68
Ерарди
Марио
27
Ионице
Артур
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Брайя ТомасВратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Лекко
Кремонезе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|6
|0.26
|Новакович Андрия
|5
|0.22
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.13
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (1)
|0.43
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.13
|Пикель Шарль
|3
|0.13
|Коллоколо Микеле
|3
|0.13
|Раванелли Лука
|3
|0.13
|Гильоне Паоло
|2
|0.09
|Окереке Давид
|2
|0.09
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|9
|0
|Серсанти Алессандро
|8
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Лепоре Франко
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Гульелмотти Давиде
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Джорджио Галли
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Антов Валентин
|4
|1
|Васкес Франко
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Раванелли Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Абрего Гонсало
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
4
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Кремонезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
14
Лекко
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Кремонезе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Пропущено
19
9
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
5
42%
6
38%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
23
6
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
1
4%
1
17%
31-45
5
22%
2
33%
46-60
5
22%
1
17%
61-75
6
26%
1
17%
76-90
Забито
25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
1
4%
3
9%
1-15
7
28%
8
25%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
6
24%
8
25%
76-90
Пропущено
42
15
12 В 1-м тайме 6
30 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 10
4
10%
1
7%
1-15
5
12%
4
27%
16-30
3
7%
1
7%
31-45
11
26%
3
20%
46-60
9
21%
3
20%
61-75
10
24%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1
Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0
Кремонезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1
Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2
Результаты матчей
Лекко
Кремонезе
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лекко
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
93
46
39
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
82
48
64
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
814
913
319
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|43 - 22
|48
|2.
|0:0
|23
|12
|6
|5
|31 - 16
|42
|3.
|23
|12
|5
|6
|40 - 29
|41
|4.
|0:0
|23
|11
|7
|5
|31 - 25
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|23
|8
|8
|7
|25 - 23
|32
|9.
|2:0
|23
|9
|4
|10
|31 - 34
|31
|10.
|0:2
|23
|8
|7
|8
|25 - 30
|31
|11.
|23
|6
|11
|6
|28 - 29
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|25 - 25
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|27 - 32
|22
|18.
|23
|5
|6
|12
|26 - 38
|21
|19.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 42
|21
|20.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|2:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|14.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|19.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|0:2
|12
|3
|5
|4
|12 - 18
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9