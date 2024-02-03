Тур: 23. Стадион: Луиджи Феррарис.
Ход матча
21'
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
28
Йепес
Жерар
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Сампдория
Модена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Среднее время на гол
270
54
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.22
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.22
|Депаоли Фабио
|4
|0.17
|Педрола Эстанис
|3
|0.13
|Де Лука Мануэль
|2
|0.09
|Simone Giordano
|2
|0.09
|Касами Пайтим
|2
|0.09
|Гонсалес Факундо
|2
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.09
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Даниэле Гиларди
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.13
|Стриццоло Лука
|3
|0.13
|Fabio Abiuso
|3
|0.13
|Фальчинелли Диего
|2
|0.09
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.09
|Палумбо Антонио
|2 (1)
|0.09
|Баттистелла Томас
|2
|0.09
|Заро Джованни
|2
|0.09
|Edoardo Duca
|2
|0.09
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.09
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Бонфанти Николас
|1
|0.04
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Гонсалес Факундо
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Fabio Abiuso
|3
|1
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Баттистелла Томас
|4
|0
|Понси Фабио
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Риччо Алессандро
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
7
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
11
11
Сампдория
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
1
6%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
5
36%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
7
39%
4
36%
76-90
Забито
29
26
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
2
7%
6
23%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
7
24%
8
31%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
5
17%
5
19%
76-90
Пропущено
34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
8
24%
5
19%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
11
32%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1
Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1
Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0
Результаты матчей
Сампдория
Модена
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:2
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
47
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
175
913
715
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|43 - 22
|48
|2.
|0:0
|23
|12
|6
|5
|31 - 16
|42
|3.
|1:0
|23
|12
|6
|5
|32 - 25
|42
|4.
|23
|12
|5
|6
|40 - 29
|41
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|23
|8
|8
|7
|25 - 23
|32
|9.
|2:0
|23
|9
|4
|10
|31 - 34
|31
|10.
|0:2
|23
|8
|7
|8
|25 - 30
|31
|11.
|23
|6
|11
|6
|28 - 29
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|25 - 25
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|0:1
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|5
|6
|12
|26 - 38
|21
|19.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 42
|21
|20.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|2:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|19.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|0:2
|12
|3
|5
|4
|12 - 18
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9