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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Сампдория
2:0
Первый тайм: 45+'
Модена
0'
1:0
21' Гол
Гонсалес Факундо
2:0
34' Гол
Альварес Агустин
40' Желтая карточка
Баттистелла Томас

Ход матча

21'
Гонсалес Факундо
(Аскилдсен Кристоффер)
1:0
34'
Альварес Агустин
(Эспозито Себастьяно)
2:0
40'
 
Баттистелла Томас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
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Сампдория
Ничья
Модена
3.55
3.25
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
2
Пиччини
Кристиано
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
5
Аскилдсен
Кристоффер
19
Альварес
Агустин
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
3
Понси
Фабио
23
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
9
Глиоцци
Этторе
90
Fabio
Abiuso
Сампдория
4-3-2-1
Модена
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Модена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 5 0.22
Борини Фабио 5 (3) 0.22
Депаоли Фабио 4 0.17
Педрола Эстанис 3 0.13
Де Лука Мануэль 2 0.09
Simone Giordano 2 0.09
Касами Пайтим 2 0.09
Гонсалес Факундо 2 0.09
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.09
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Даниэле Гиларди 1 0.04
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Йепес Жерар 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.13
Стриццоло Лука 3 0.13
Fabio Abiuso 3 0.13
Фальчинелли Диего 2 0.09
Тремолада Лука 2 (1) 0.09
Палумбо Антонио 2 (1) 0.09
Баттистелла Томас 2 0.09
Заро Джованни 2 0.09
Edoardo Duca 2 0.09
Kleis Bozhanaj 2 0.09
Понси Фабио 1 0.04
Бонфанти Николас 1 0.04
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 6 0
Гонсалес Факундо 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Даниэле Гиларди 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Pergreffi 5 0
Fabio Abiuso 3 1
Палумбо Антонио 4 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Коттали Маттео 4 0
Баттистелла Томас 4 0
Понси Фабио 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Секулин Андреа 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Риччо Алессандро 2 0
Кристиан Каус 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
11
Сампдория
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
1
6%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
5
36%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
7
39%
4
36%
76-90

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
2
7%
6
23%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
7
24%
8
31%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
5
17%
5
19%
76-90

Пропущено

34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
8
24%
5
19%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
11
32%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1
Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1
Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0

Результаты матчей

Сампдория
Модена

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:2
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
9
13
1.5
7
15
1
21
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Комо
 1:0 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 2:0 23 9 4 10 31 - 34 31
10.
Модена
 0:2 23 8 7 8 25 - 30 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:1 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 1:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:2 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 2:0 12 5 1 6 15 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 0:1 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 1:0 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:2 12 3 5 4 12 - 18 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:1 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Модена
3.55
3.25
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