Тур: 23. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
1:0
21' ГолГонсалес Факундо
2:0
33' ГолАльварес Агустин
40' Желтая карточкаБаттистелла Томас
45' Желтая карточкаПалумбо Антонио
54' Желтая карточкаДепаоли Фабио
2:1
59' ПенальтиПалумбо Антонио
62' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
65' Желтая карточкаЙепес Жерар
2:2
82' ПенальтиПалумбо Антонио
90' Желтая карточкаFabio Abiuso
90' Желтая карточкаСанторо Симоне
90'+7
Ход матча
21'
33'
45'
54'
59'
2:1
65'
82'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
380 Количество передач 414
-
47 Владение мячом, % 53
28
Йепес
Жерар
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Сампдория
Модена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Среднее время на гол
270
54
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.22
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.22
|Депаоли Фабио
|4
|0.17
|Педрола Эстанис
|3
|0.13
|Де Лука Мануэль
|2
|0.09
|Simone Giordano
|2
|0.09
|Касами Пайтим
|2
|0.09
|Гонсалес Факундо
|2
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.09
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Даниэле Гиларди
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|4 (3)
|0.17
|Манкони Якопо
|3
|0.13
|Стриццоло Лука
|3
|0.13
|Fabio Abiuso
|3
|0.13
|Фальчинелли Диего
|2
|0.09
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.09
|Баттистелла Томас
|2
|0.09
|Заро Джованни
|2
|0.09
|Edoardo Duca
|2
|0.09
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.09
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Бонфанти Николас
|1
|0.04
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|7
|0
|Гонсалес Факундо
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Йепес Жерар
|5
|0
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Баттистелла Томас
|4
|0
|Понси Фабио
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Риччо Алессандро
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Санторо Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
9
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
11
11
Сампдория
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
5
28%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
6%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
5
36%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
7
39%
4
36%
76-90
Забито
31
28
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
2
6%
6
21%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
7
23%
9
32%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
5
16%
6
21%
76-90
Пропущено
36
29
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
8%
3
10%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
12
33%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1
Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1
Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0
Результаты матчей
Сампдория
Модена
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:2
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
9 раз 39%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
56
48
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
185
1013
815
122
122
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9