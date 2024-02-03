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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Сампдория
2:2
Конец матча
Модена
0'
1:0
21' Гол
Гонсалес Факундо
2:0
33' Гол
Альварес Агустин
40' Желтая карточка
Баттистелла Томас
45' Желтая карточка
Палумбо Антонио
54' Желтая карточка
Депаоли Фабио
2:1
59' Пенальти
Палумбо Антонио
62' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
65' Желтая карточка
Йепес Жерар
2:2
82' Пенальти
Палумбо Антонио
90' Желтая карточка
Fabio Abiuso
90' Желтая карточка
Санторо Симоне
90'+7
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
2
Пиччини
Кристиано
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
5
Аскилдсен
Кристоффер
19
Альварес
Агустин
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
3
Понси
Фабио
23
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
9
Глиоцци
Этторе
90
Fabio
Abiuso
Сампдория
4-3-2-1
Модена
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Модена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 5 0.22
Борини Фабио 5 (3) 0.22
Депаоли Фабио 4 0.17
Педрола Эстанис 3 0.13
Де Лука Мануэль 2 0.09
Simone Giordano 2 0.09
Касами Пайтим 2 0.09
Гонсалес Факундо 2 0.09
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.09
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Даниэле Гиларди 1 0.04
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Йепес Жерар 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 4 (3) 0.17
Манкони Якопо 3 0.13
Стриццоло Лука 3 0.13
Fabio Abiuso 3 0.13
Фальчинелли Диего 2 0.09
Тремолада Лука 2 (1) 0.09
Баттистелла Томас 2 0.09
Заро Джованни 2 0.09
Edoardo Duca 2 0.09
Kleis Bozhanaj 2 0.09
Понси Фабио 1 0.04
Бонфанти Николас 1 0.04
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 7 0
Гонсалес Факундо 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Йепес Жерар 5 0
Даниэле Гиларди 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Abiuso 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Коттали Маттео 4 0
Баттистелла Томас 4 0
Понси Фабио 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Секулин Андреа 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Риччо Алессандро 2 0
Кристиан Каус 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Санторо Симоне 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
9
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
11
Сампдория
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
5
28%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
6%
5
36%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
5
36%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
7
39%
4
36%
76-90

Забито

31
28
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
2
6%
6
21%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
7
23%
9
32%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
5
16%
6
21%
76-90

Пропущено

36
29
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
8%
3
10%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
12
33%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1
Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1
Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0

Результаты матчей

Сампдория
Модена

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:2
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
9 раз 39%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
4
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
18
5
10
13
1.5
8
15
1
22
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 23 13 5 5 32 - 16 44
3.
Комо
 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Модена
 23 8 8 7 27 - 30 32
10.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
2.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
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Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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    • 54'
      Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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