Тур: 24. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
2:1
Конец матча
0'
0:1
28' Гол в свои воротаПоросо Джексон
1:1
36' ГолГюл Гёкхан
53' Желтая карточкаАлмейда Ричард
2:1
59' ГолФалл Мамаду
90' Желтая карточкаФер Лерой
90' Желтая карточкаБайыр Фуркан
90' Желтая карточкаБалковец Юре
90'+7
Ход матча
24'
28'
0:1
36'
1:1
53'
59'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 9
-
3 Офсайды 7
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
25
Янар
Али
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
75 Караман ЭролВратарь
-
98 Акюз МелихВратарь
- Защитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Касымпаша
Аланьяспор
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.22
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.1
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
2.16
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
41
65
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|11 (2)
|0.46
|Да Кошта Нуну
|8
|0.33
|Фалл Мамаду
|7
|0.29
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.17
|Винк Клаудио
|3
|0.13
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.08
|Гюл Гёкхан
|2
|0.08
|Гомис Ирон
|1
|0.04
|Омеруо Кеннет
|1
|0.04
|Нгой Жульен
|1
|0.04
|Озчан Ясин
|1
|0.04
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.21
|Айдын Огуз
|3 (1)
|0.13
|Кордова Серхио
|3
|0.13
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.13
|Оздемир Юсуф
|2
|0.08
|Жанвье Николя
|2
|0.08
|Караджа Эфеджан
|1
|0.04
|Аугусто Лойде
|1
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Систо Пионе
|1
|0.04
|Балковец Юре
|1
|0.04
|Алмейда Ричард
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Винк Клаудио
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Янар Али
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|9
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Балковец Юре
|5
|0
|Новаиш Жоау
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Фер Лерой
|3
|1
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Алити Фидан
|4
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Айдын Огуз
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
5
Касымпаша
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аланьяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
12
16
Касымпаша
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
26
9
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
4%
1
11%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
6
23%
5
56%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
25%
8
50%
76-90
Забито
43
26
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
2
5%
2
8%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
9
21%
3
12%
46-60
5
12%
3
12%
61-75
12
28%
10
38%
76-90
Пропущено
46
34
23 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
13%
2
6%
1-15
7
15%
2
6%
16-30
10
22%
10
29%
29%
31-45
7
15%
6
18%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
10
22%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1
Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0
Результаты матчей
Касымпаша
Аланьяспор
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
84
66
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
210
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
159
1410
816
915
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|38 - 32
|38
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|4
|9
|33 - 31
|37
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|43 - 46
|35
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|10.
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|35 - 29
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 47
|26
|17.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|18.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|10.
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|17.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6