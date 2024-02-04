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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Касымпаша
2:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
28' Гол в свои ворота
Поросо Джексон
1:1
36' Гол
Гюл Гёкхан
53' Желтая карточка
Алмейда Ричард
2:1
59' Гол
Фалл Мамаду
90' Желтая карточка
Фер Лерой
90' Желтая карточка
Байыр Фуркан
90' Желтая карточка
Балковец Юре
90'+7

Ход матча

24'
 
Аксой Фатих
Лима Нуно
28'
0:1
Поросо Джексон
36'
Гюл Гёкхан
1:1
53'
 
Алмейда Ричард
59'
Фалл Мамаду
(Да Кошта Нуну)
2:1
64'
 
Феррейра Карлос Эдуардо
Новаиш Жоау
65'
 
Жанвье Николя
Караджа Эфеджан
65'
 
Оздемир Юсуф
Айдын Огуз
73'
Нгой Жульен
Чаглаян Огулджан
 
75'
Садику Лорет
Кара Айтач
 
83'
 
Систо Пионе
Аугусто Лойде
86'
Томас Тразье
Да Кошта Нуну
 
90'
 
Фер Лерой
90'
 
Байыр Фуркан
90'
 
Балковец Юре

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 9
  • 3 Офсайды 7
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
25
Янар
Али
2
Винк
Клаудио
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
14
Чаглаян
Огулджан
18
Да
Кошта
Нуну
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
2
Лима
Нуно
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
Касымпаша
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Аланьяспор

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:3
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
2:0
С
3:0
С
1:2
С
1:2
К
3:2
К
3:1
С
4:1
С
3:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.22
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.1
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

2.16
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

41
65

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 11 (2) 0.46
Да Кошта Нуну 8 0.33
Фалл Мамаду 7 0.29
Бен Уаннес Мортада 4 0.17
Винк Клаудио 3 0.13
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.08
Гюл Гёкхан 2 0.08
Гомис Ирон 1 0.04
Омеруо Кеннет 1 0.04
Нгой Жульен 1 0.04
Озчан Ясин 1 0.04
Чаглаян Огулджан 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.21
Айдын Огуз 3 (1) 0.13
Кордова Серхио 3 0.13
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.13
Оздемир Юсуф 2 0.08
Жанвье Николя 2 0.08
Караджа Эфеджан 1 0.04
Аугусто Лойде 1 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Систо Пионе 1 0.04
Балковец Юре 1 0.04
Алмейда Ричард 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Алити Фидан 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Винк Клаудио 4 0
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Янар Али 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 9 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Балковец Юре 5 0
Новаиш Жоау 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Фер Лерой 3 1
Караджа Эфеджан 4 0
Алити Фидан 4 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Айдын Огуз 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
5
Касымпаша
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аланьяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

12
16
Касымпаша
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

26
9
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
4%
1
11%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
6
23%
5
56%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
4
18%
2
11%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
5
31%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
25%
8
50%
76-90

Забито

43
26
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
2
5%
2
8%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
9
21%
3
12%
46-60
5
12%
3
12%
61-75
12
28%
10
38%
76-90

Пропущено

46
34
23 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
13%
2
6%
1-15
7
15%
2
6%
16-30
10
22%
10
29%
29%
31-45
7
15%
6
18%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
10
22%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1
Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0

Результаты матчей

Касымпаша
Аланьяспор

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
6
6
5
7
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
2
10
4
8
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
15
9
14
10
1.5
8
16
9
15
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 24 11 5 8 38 - 32 38
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 24 11 4 9 33 - 31 37
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Касымпаша
 Заявка 24 10 5 9 43 - 46 35
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 24 7 10 7 35 - 29 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 24 6 9 9 26 - 34 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Пендикспор
 Заявка 24 6 8 10 31 - 47 26
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
6.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
10.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 16 19
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Гюл Гёкхан бьет в цель!
    • 28'
      Г О О О О Л - Поросо Джексон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 24'
      Лима Нуно уходит с поля. Аксой Фатих выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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