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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Бенфика
1:0
Первый тайм: 19'
Жил Висенте
0'
1:0
15' Гол
Кабрал Артур

Ход матча

15'
Кабрал Артур
(Ди Мария Анхель)
1:0
Прогнозы 119
Бенфика 98.3% (117)
X 1.7% (2)
Жил Висенте 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Жил Висенте
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8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
9
Кабрал
Артур
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
6
Кастильо
Хесус
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
Бенфика
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Жил Висенте

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

20 матчей

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
К
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

2.36
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.56
0.73

Среднее время на гол

162
123

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

58
62

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 7 0.35
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.35
Муса Петар 5 0.25
Кабрал Артур 3 0.15
Тенгстедт Каспер 3 0.15
Леонардо Маркос 3 0.15
Мариу Жоау 3 (1) 0.15
Эурснес Фредрик 2 0.1
Кекчю Оркун 2 0.1
Силва Антониу 2 0.1
Нерес Давид 1 0.05
Невеш Жоау 1 0.05
Отаменди Николас 1 0.05
Бах Александр 1 0.05
Родригес Фелипе II 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.3
Мурило Коста 3 (2) 0.15
Коррея Фелиш 3 0.15
Депу 3 0.15
Тиба Педру 3 (1) 0.15
Фудзимото Канья 2 (1) 0.1
Перейра Габриэл 2 0.1
Роко Батурина 2 0.1
Шаброль Тиджани 2 0.1
Мигель Монтейру 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Уилсон Роан 1 0.05
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 0
Флорентину 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Перейра Габриэл 5 0
Домингес Максим 5 0
Гбане Мори 5 0
Нету Мартим 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Жил Висенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

19
20
Бенфика
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Жил Висенте
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

19
9
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
4
21%
5
56%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
9
47%
1
11%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
1
20%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
20%
6
33%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
3
14%
4
18%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
6
50%
76-90

Забито

40
31
15 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
3
8%
4
13%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
8
20%
8
26%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
14
35%
6
19%
76-90

Пропущено

13
30
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
2
15%
1
3%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
3
23%
8
27%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
4
31%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3

Результаты матчей

Бенфика
Жил Висенте

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
5
3
6
2.5
3
7
2
7
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
2
7
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
3
13
6
1.5
7
12
7
12
2.5
3
16
3
16
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
5.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 20 6 4 10 30 - 32 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 0:0 Заявка 20 5 4 11 33 - 35 19
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 20 4 7 9 19 - 31 19
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 1:0 Заявка 10 8 2 0 21 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 4 2 4 19 - 10 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 0:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 10 1 0 9 8 - 20 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
  • 15'
    ГОООООЛ - Кабрал Артур Бенфика забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Бенфика 98.3% (117)
X 1.7% (2)
Жил Висенте 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Жил Висенте
7.90
8.40
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19.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Бенфика
98.3% (117)
Ничья
1.7% (2)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
47.9% (57)
2:1 Бенфика
17.6% (21)
3:0 Бенфика
13.4% (16)
3:1 Бенфика
9.2% (11)
4:1 Бенфика
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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