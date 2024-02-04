Тур: 20. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мартинш Тьягу
3:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолКабрал Артур
2:0
34' ГолНевеш Жоау
3:0
49' ГолСилва Рафа
74' Желтая карточкаКастильо Хесус
90'+3
Ход матча
15'
1:0
34'
2:0
49'
3:0
74'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Бенфика
Жил Висенте
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
20 матчей
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
2.36
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.56
0.73
Среднее время на гол
162
123
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
58
62
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|8
|0.4
|Ди Мария Анхель
|7 (1)
|0.35
|Муса Петар
|5
|0.25
|Кабрал Артур
|3
|0.15
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.15
|Леонардо Маркос
|3
|0.15
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.15
|Эурснес Фредрик
|2
|0.1
|Кекчю Оркун
|2
|0.1
|Невеш Жоау
|2
|0.1
|Силва Антониу
|2
|0.1
|Нерес Давид
|1
|0.05
|Отаменди Николас
|1
|0.05
|Бах Александр
|1
|0.05
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.3
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.15
|Коррея Фелиш
|3
|0.15
|Депу
|3
|0.15
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.15
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.1
|Перейра Габриэл
|2
|0.1
|Роко Батурина
|2
|0.1
|Шаброль Тиджани
|2
|0.1
|Мигель Монтейру
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.05
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|Уилсон Роан
|1
|0.05
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|6
|0
|Флорентину
|4
|0
|Кекчю Оркун
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Перейра Габриэл
|5
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
7
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Жил Висенте
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
19
20
Бенфика
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Жил Висенте
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
22
9
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
5
23%
5
56%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
9
41%
1
11%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
40%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
20%
6
29%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
14%
4
18%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
5
23%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
6
50%
76-90
Забито
43
31
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
4
9%
4
13%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
9
21%
8
26%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
14
33%
6
19%
76-90
Пропущено
13
33
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
15%
2
6%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
1
8%
4
12%
31-45
3
23%
9
27%
46-60
2
15%
4
12%
61-75
4
31%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3
Результаты матчей
Бенфика
Жил Висенте
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
46
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
28
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
164
146
713
812
317
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 24
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 32
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Жил Висенте
Исход игры
Бенфика
98.3% (117)
Ничья
1.7% (2)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
47.9% (57)
2:1 Бенфика
17.6% (21)
3:0 Бенфика
13.4% (16)
3:1 Бенфика
9.2% (11)
4:1 Бенфика
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!