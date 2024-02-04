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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Бенфика
3:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
15' Гол
Кабрал Артур
2:0
34' Гол
Невеш Жоау
3:0
49' Гол
Силва Рафа
74' Желтая карточка
Кастильо Хесус
90'+3

Ход матча

15'
Кабрал Артур
(Ди Мария Анхель)
1:0
34'
Невеш Жоау
(Отаменди Николас)
2:0
49'
Силва Рафа
(Эурснес Фредрик)
3:0
59'
 
Шаброль Тиджани
Коррея Фелиш
59'
 
Пинту Алекс
Фильо Жозе Карлос
59'
 
Алипур Али
Мурило Коста
67'
Нерес Давид
Силва Рафа
 
67'
Альваро Фернандес
Родригес Фелипе
 
71'
 
Морейра Афонсу
Домингес Максим
74'
 
Кастильо Хесус
78'
Говейя Тьягу
Ди Мария Анхель
 
78'
Леонардо Маркос
Кабрал Артур
 
82'
 
Уилсон Роан
Кастильо Хесус
86'
Рольхейсер Бенхамин
Невеш Жоау
 
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
9
Кабрал
Артур
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
6
Кастильо
Хесус
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
Бенфика
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Жил Висенте

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

20 матчей

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
К
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

2.36
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.56
0.73

Среднее время на гол

162
123

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

58
62

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 8 0.4
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.35
Муса Петар 5 0.25
Кабрал Артур 3 0.15
Тенгстедт Каспер 3 0.15
Леонардо Маркос 3 0.15
Мариу Жоау 3 (1) 0.15
Эурснес Фредрик 2 0.1
Кекчю Оркун 2 0.1
Невеш Жоау 2 0.1
Силва Антониу 2 0.1
Нерес Давид 1 0.05
Отаменди Николас 1 0.05
Бах Александр 1 0.05
Родригес Фелипе II 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.3
Мурило Коста 3 (2) 0.15
Коррея Фелиш 3 0.15
Депу 3 0.15
Тиба Педру 3 (1) 0.15
Фудзимото Канья 2 (1) 0.1
Перейра Габриэл 2 0.1
Роко Батурина 2 0.1
Шаброль Тиджани 2 0.1
Мигель Монтейру 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Уилсон Роан 1 0.05
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 0
Флорентину 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Перейра Габриэл 5 0
Домингес Максим 5 0
Гбане Мори 5 0
Нету Мартим 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Кастильо Хесус 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Жил Висенте
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

19
20
Бенфика
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Жил Висенте
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

22
9
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
5
23%
5
56%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
9
41%
1
11%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
40%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
20%
6
29%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
14%
4
18%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
6
50%
76-90

Забито

43
31
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
4
9%
4
13%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
9
21%
8
26%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
14
33%
6
19%
76-90

Пропущено

13
33
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
15%
2
6%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
1
8%
4
12%
31-45
3
23%
9
27%
46-60
2
15%
4
12%
61-75
4
31%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3

Результаты матчей

Бенфика
Жил Висенте

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
5
5
4
6
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
16
4
14
6
1.5
7
13
8
12
2.5
3
17
3
17
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 1:0 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 0:1 Заявка 20 9 5 6 25 - 24 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
13.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
14.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
15.
Эштрела
 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 1:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 0:1 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 119
    Бенфика 98.3% (117)
    X 1.7% (2)
    Жил Висенте 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Бенфика
    98.3% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Жил Висенте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    33.91% (39)
    Нет
    66.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    47.9% (57)
    2:1 Бенфика
    17.6% (21)
    3:0 Бенфика
    13.4% (16)
    3:1 Бенфика
    9.2% (11)
    4:1 Бенфика
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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