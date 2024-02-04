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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Шавиш
0:1
Перерыв
Фаренсе
0'
17' Красная карточка
Ногейра
24' Желтая карточка
Нвакали Келечи
0:1
35' Гол
Дуарте Бруно

Ход матча

17'
Ногейра
 
24'
Нвакали Келечи
 
30'
Эссугу Дариу
Нвакали Келечи
 
35'
0:1
Дуарте Бруно
Прогнозы 119
Шавиш 33.6% (40)
X 43.7% (52)
Фаренсе 22.7% (27)
Все прогнозы
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Шавиш
Ничья
Фаренсе
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Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
27
Карраса
Моура
80
Гуззу
Рафаэл
21
Гимарайнш
Рикарду
33
Круз
Сандру
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
28
Нвакали
Келечи
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
5
Касерес
Факундо
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Шавиш
3-4-3
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Фаренсе

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ЛП2
1:2
ЛП2
2:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1
КЛ
0:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.45
Алвес Даниэль 2 0.1
Виктор Пауло 1 0.05
Круз Сандру 1 0.05
Рибейру Рубен 1 0.05
Витория Стивен 1 0.05
Коррея Жоау 1 0.05
Ланга Бруну 1 0.05
Соуза Бернардо 1 0.05
Пинью Педро 1 0.05
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 7 (3) 0.35
Матеус де Андраде 4 (1) 0.2
Кошта Руи 3 0.15
Беллуми Мохамед 3 0.15
Фалькао Клаудио 3 0.15
Исидоро Фабрисио 2 0.1
Мускат Зак 2 0.1
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Нвакали Келечи 3 0
Морену Жоау 1 1
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Фернандеш Вашку 1 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 5 0
Фалькао Клаудио 5 0
Мускат Зак 3 1
Исидоро Фабрисио 3 1
Жорж Артур 4 0
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Шавиш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
2
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

5
11
Шавиш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Фаренсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

26
15

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

26
12
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
7
27%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
3
12%
4
33%
76-90

Забито

19
28
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
2
11%
9
32%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

45
26
25 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
9
20%
4
15%
1-15
8
18%
2
8%
16-30
8
18%
5
19%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
8
18%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2
Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0
Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0

Результаты матчей

Шавиш
Фаренсе

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

5:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
7
12
1
18
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 20 11 4 5 31 - 20 37
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 1:0 Заявка 20 8 3 9 28 - 27 27
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Визела
 0:0 Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 20 3 4 13 19 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
17.
Визела
 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
7.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
9.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 0:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Бруно Дуарте забивает ударом с левой ноги!
  • 30'
    Тактическая замена. Нвакали Келечи уходит с поля и его заменяет Эссугу Дариу
  • 24'
    Нвакали Келечи получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ногейра удален с поля!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Шавиш 33.6% (40)
X 43.7% (52)
Фаренсе 22.7% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Фаренсе
6.35
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7.90
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3.20
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Где смотреть матч Шавиш 0:1 Фаренсе онлайн

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Прогнозы на матч Шавиш 0:1 Фаренсе

Исход игры
Шавиш
33.6% (40)
Ничья
43.7% (52)
Фаренсе
22.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
24.35% (28)
Меньше
75.65% (87)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (45)
1:0 Шавиш
23.5% (28)
1:2 Фаренсе
14.3% (17)
2:1 Шавиш
7.6% (9)
0:1 Фаренсе
5.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (5)
0:2 Фаренсе
1.7% (2)
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