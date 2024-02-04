Тур: 20. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Бахиньо Рикардо
Ход матча
17'
24'
35'
0:1
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
80
Гуззу
Рафаэл
33
Круз
Сандру
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Шавиш
Фаренсе
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|9 (3)
|0.45
|Алвес Даниэль
|2
|0.1
|Виктор Пауло
|1
|0.05
|Круз Сандру
|1
|0.05
|Рибейру Рубен
|1
|0.05
|Витория Стивен
|1
|0.05
|Коррея Жоау
|1
|0.05
|Ланга Бруну
|1
|0.05
|Соуза Бернардо
|1
|0.05
|Пинью Педро
|1
|0.05
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|7 (3)
|0.35
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.2
|Кошта Руи
|3
|0.15
|Беллуми Мохамед
|3
|0.15
|Фалькао Клаудио
|3
|0.15
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.1
|Мускат Зак
|2
|0.1
|Матиаш Марку
|1
|0.05
|Элвис
|1
|0.05
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.05
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.05
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|7
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|1
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастор
|5
|0
|Фалькао Клаудио
|5
|0
|Мускат Зак
|3
|1
|Исидоро Фабрисио
|3
|1
|Жорж Артур
|4
|0
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Касерес Факундо
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
2
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
5
11
Шавиш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Фаренсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
26%
5
36%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
26
12
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
7
27%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
3
12%
4
33%
76-90
Забито
19
28
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
2
11%
9
32%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Пропущено
45
26
25 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
9
20%
4
15%
1-15
8
18%
2
8%
16-30
8
18%
5
19%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
8
18%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2
Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0
Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0
Результаты матчей
Шавиш
Фаренсе
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
5:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
45
46
18
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
127
613
712
118
514
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|20
|11
|4
|5
|31 - 20
|37
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|1:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|33 - 35
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|0:0 Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|18.
|0:1 Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогнозы на матч Шавиш 0:1 Фаренсе
Исход игры
Шавиш
33.6% (40)
Ничья
43.7% (52)
Фаренсе
22.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
24.35% (28)
Меньше
75.65% (87)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (45)
1:0 Шавиш
23.5% (28)
1:2 Фаренсе
14.3% (17)
2:1 Шавиш
7.6% (9)
0:1 Фаренсе
5.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (5)
0:2 Фаренсе
1.7% (2)
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